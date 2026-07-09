/প্রভাস এনকাউন্টারের তদন্ত করবে CID, বারুইপুর মামলায় বিরাট আপডেট

বিক্রম দাস: বারুইপুর এনকাউন্টারের ঘটনায় বিরাট আপডেট। বারুইপুর এনকাউন্টারের তদন্তভার নিল সিআইডি। বারুইপুরে ১২ বছরের নাবালিকা ধর্ষণ ও খুনের ঘটনায় মূল অভিযুক্ত প্রভাস মণ্ডল পুলিসের এনকাউন্টারে নিহত। মঙ্গলবার রাতে ঘটনার পুনর্নির্মাণ করতে অভিযুক্তকে নিয়ে বারুইপুরের ঘটনাস্থলে যায় পুলিস। তখনই সিটের সদস্য রনি সরকারের রিভলবার ছিনিয়ে নিয়ে পালানোর চেষ্টা করে প্রভাস। পুলিসকে তাক করে এক রাউন্ড গুলিও চালায়। সেই সময় সিটের অপর সদস্য অর্ঘ্য মন্ডল নিজেদের বাঁচাতে পালটা গুলি চালান। গুলিবিদ্ধ প্রভাস মণ্ডলকে হাসপাতালে নিয়ে আসা হলে চিকিৎসকরা তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। ২টি গুলি পাওয়া যায় প্রভাসের শরীরে।
এদিকে এনকাউন্টারে বারুইপুর ধর্ষণ-খুনে মূল অভিযুক্ত প্রভাস মণ্ডল নিহত হতেই তা নিয়ে তর্ক-বিতর্ক শুরু হয়ে যায়। রাজনৈতিক মহলেও শুরু হয়ে যায় জোর চর্চা। উল্লেখ্য, পুলিসের এনকাউন্টারে মৃত্যুতে সুপ্রিম কোর্ট ও মানবাধিকার কমিশনের কঠোর নির্দেশিকা রয়েছে। কী বলা রয়েছে সেই নির্দেশিকায়? সুপ্রিম কোর্ট ও মানবাধিকার, উভয়েরই গাইডলাইনে বলা হয়েছে যে, এনকাউন্টারে মৃত্যুর ক্ষেত্রে জিডি বাধ্য়তামূলক। সেইসঙ্গে কোনও নিরপেক্ষ সংস্থাকে দিয়ে স্বাধীন তদন্ত করাতে হবে। যারা এনকাউন্টারে জড়িত ছিল, তারা এই তদন্ত করতে পারবে না। তদন্তের দায়িত্ব দিতে হবে অন্য কোনও থানার পুলিসকে বা সিআইডিকে। নিয়ম মতো এদিন বারুইপুর এনকাউন্টারের তদন্তভার নিল সিআইডি।
এছাড়া গাইডলাইনে আরও বলা হয়েছে যে, প্রতিটি এনকাউন্টারে মৃত্যুর ক্ষেত্রে ম্যাজিস্ট্রেট পর্যায়ের তদন্তও বাধ্যতামূলক। ৩ মাসের মধ্যে সেই তদন্ত শেষ করে পূর্ণাঙ্গ রিপোর্ট জমা দিতে হবে। এনকাউন্টারে মৃত্যুতে ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে জানাতে হবে মানবাধিকার কমিশনকে। দরকারে মানবাধিকার কমিশন নিজস্ব টিম দিয়েও তদন্ত করতে পারে। অস্ত্র, রক্তের নমুনা, আঙুলের ছাপ-সহ ঘটনাস্থল থেকে পাওয়া সমস্ত ফিজিক্যাল ও ফরেনসিক প্রমাণ সংরক্ষণ করতে হবে। এনকাউন্টারে ব্যবহৃত অস্ত্রটি সংরক্ষণ করতে হবে। যে অস্ত্রটি গতকালই সংরক্ষণ করা হয়েছে বলে পুলিস সূত্রে খবর।
প্রসঙ্গত, সুপ্রিম কোর্টের কঠোর গাইডলাইন বলছে, তদন্তে যদি প্রমাণিত হয় যে এনকাউন্টারের ঘটনাটি ভুয়ো ছিল, প্রকৃত নয়, তবে সেই পুলিস অফিসারের বিরুদ্ধে খুনের মামলা রুজু হবে। তাঁকে বরখাস্তও করা হবে। সেইসঙ্গে এনকাউন্টার ভুয়ো হলে ক্ষতিপূরণও দিতে হতে পারে মৃতের পরিবারকে।
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