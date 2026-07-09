Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /রাজ্য
  • /প্রভাস এনকাউন্টারের তদন্ত করবে CID, বারুইপুর মামলায় বিরাট আপডেট

প্রভাস এনকাউন্টারের তদন্ত করবে CID, বারুইপুর মামলায় বিরাট আপডেট

Baruipur Rape Case: বারুইপুর ধর্ষণ-খুনে মূল অভিযুক্ত প্রভাস মণ্ডল এনকাউন্টারে নিহত হতেই পক্ষে-বিপক্ষে জোর চর্চা শুরু হয়েছে। পুলিসের এনকাউন্টারে মৃত্যুতে সুপ্রিম কোর্ট ও মানবাধিকার কমিশনের কঠোর নির্দেশিকাও রয়েছে। 

Written BySUDESHNA PAULEdited By:SUDESHNA PAUL
Published: Jul 09, 2026, 12:10 PM IST|Updated: Jul 09, 2026, 12:26 PM IST
প্রভাস এনকাউন্টারের তদন্ত করবে CID, বারুইপুর মামলায় বিরাট আপডেট
Source: Bureau

About the Author

SUDESHNA PAUL

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটা নিয়ে 'খেলা'! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! অন সেকেন্ড ডেটার চুলচেরা বিশ্লেষণে নেওয়া ডিজিটাল স্ট্র্যাটেজি। ১২ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ, রাজনীতি থেকে কূটনীতি- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের 'খেলা'ই আমার ফোকাস।

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
প্রভাস এনকাউন্টারের তদন্ত করবে CID, বারুইপুর মামলায় বিরাট আপডেট
Baruipur Rape Murder Case19 min ago
2
Nadia incident21 min ago
3
UP encounter model baruipur23 min ago
4
Baruipur Rape Murder Case1 hr ago
5
Baruipur Incident1 hr ago