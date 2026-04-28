Asansol: ক্যাম্পের ভেতরে কিশোরীকে হেনস্থা, গ্রেফতার সিআইএসএফ জওয়ান

Asansol: ক্যাম্পের ভেতরে কিশোরীকে হেনস্থা, গ্রেফতার সিআইএসএফ জওয়ান
বাসুদেব চট্টোপাধ্যায়: আসানসোলের শীতলপুর সিআইএসএফ ক্যাম্পে এক চাঞ্চল্যকর ঘটনার জেরে উত্তেজনা ছড়াল এলাকায়। অভিযোগ, ক্যাম্পের ভিতরে আম পাড়তে যাওয়া প্রায় ১০ বছরের এক কিশোরীকে যৌন হেনস্থা করেন এক সিআইএসএফ জওয়ান। এই ঘটনায় অভিযুক্ত জওয়ানকে গ্রেফতার করেছে কুলটি থানার পুলিস।
পুলিশ সূত্রে খবর, ধৃত জওয়ানের নাম রামাকান্ত বিশ্বকর্মা। তাঁর বিরুদ্ধে ভারতীয় ন্যায় সংহিতা (BNS)-এর ১৩৭(২) ও ৩৫১(২) ধারার পাশাপাশি পকসো আইনের ৮ ও ১০ ধারায় মামলা রুজু হয়েছে। অভিযোগের ভিত্তিতে দ্রুত পদক্ষেপ নিয়ে পুলিশ ইসিএল শীতলপুর হেডকোয়ার্টার থেকে অভিযুক্তকে আটক করে। বর্তমানে তিনি পুলিস হেফাজতে রয়েছেন। আইনি প্রক্রিয়া চলছে।
ওই ঘটনার প্রতিবাদে রবিবার রাতেই ক্ষুব্ধ স্থানীয় বাসিন্দারা থানার সামনে বিক্ষোভ দেখান এবং রাস্তা অবরোধ করেন। পরে পুলিস অভিযুক্তকে গ্রেফতার করায় পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে।
অন্যদিকে, ঘটনাটিকে অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়ে দেখেছে সেন্ট্রাল ইন্ডাস্ট্রিয়াল সিকিউরিটি ফোর্স (CISF)। সংস্থার পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, অভিযোগ প্রকাশ্যে আসার পরই অবিলম্বে বিভাগীয় তদন্ত শুরু করা হয় এবং অভিযুক্ত জওয়ানকে চাকরি থেকে বরখাস্ত করা হয়েছে।
সিআইএসএফ তাদের বিবৃতিতে স্পষ্ট জানিয়েছে, বাহিনী শৃঙ্খলা, সততা ও পেশাদারিত্ব বজায় রাখতে বদ্ধপরিকর এবং নারী ও শিশুদের বিরুদ্ধে কোনও ধরনের অপরাধের ক্ষেত্রে ‘জিরো টলারেন্স’ নীতি অনুসরণ করে।
এই ঘটনায় এলাকায় এখনও চাপা উত্তেজনা বিরাজ করছে। পুলিশ পরিস্থিতির উপর কড়া নজর রাখছে।
