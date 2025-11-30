Civic Volunteer Arrested: পুলিসে নিয়োগ পরীক্ষায় প্রশ্ন দেওয়ার নামে লক্ষ লক্ষ টাকা প্রতারণা, তদন্তে নেমে চোখ কপালে উঠল...

Civic Volunteer Arrested: পুলিসে নিয়োগ পরীক্ষায় প্রশ্ন দেওয়ার নামে লক্ষ লক্ষ টাকা প্রতারণা, তদন্তে নেমে চোখ কপালে উঠল...
Civic Volunteer Arrested: পুলিস সূত্রে খবর বেশ কিছু পরীক্ষার্থীর সঙ্গে গোপনে যোগাযোগ করে প্রশ্নপত্র জোগাড় করে দেওয়ার নাম করে পরীক্ষার্থীদের কাছ থেকে মোটা অঙ্কের টাকা হাতিয়ে নেন গণেশ
বিমল বসু: পুলিসের নিয়োগ পরীক্ষার প্রশ্ন ফাঁসের টোপ। লক্ষ লক্ষ টাকা প্রতারণার অভিযোগে গ্রেফতার বসিরহাট জেলা পুলিসের সিভিক ভল্যান্টিয়ার গণেশ বাছাড়।
আজ রবিবার রাজ্য পুলিসের নিয়োগ পরীক্ষা। আর সেই পরীক্ষাকে ঘিরে গোপনে প্রতারণার ফাঁদ পেতে বসেছিল এক সিভিক ভলেন্টিয়ার। অভিযোগ, পরীক্ষার প্রশ্নপত্র আগেভাগে ফাঁস করে দেওয়ার নাম করে লক্ষ লক্ষ টাকা হাতিয়ে নিয়েছে অভিযুক্ত গণেশ বাছাড়।
পুলিস সূত্রে খবর বেশ কিছু পরীক্ষার্থীর সঙ্গে গোপনে যোগাযোগ করে প্রশ্নপত্র জোগাড় করে দেওয়ার নাম করে পরীক্ষার্থীদের কাছ থেকে মোটা অঙ্কের টাকা হাতিয়ে নেন গণেশ। এরকম চলার মধ্যেই বিষয়টি নিয়ে সন্দেহ তৈরি হয়। কয়েকজন পরীক্ষার্থীই প্রথমে বিষয়টি পুলিসকে জানান।
অভিযোগ পেয়ে বসিরহাট থানার পুলিস একাধিক পরীক্ষার্থীকে জিজ্ঞাসাবাদ করে। তাদের বয়ানেই সামনে আসে এই প্রতারণার পুরো ছবি। এরপরই অভিযুক্ত সিভিক ভলেন্টিয়ার গণেশ বাছাড়কে গ্রেফতার করে পুলিস।
তদন্তকারীদের অনুমান, এর পিছনে আরও কেউ যুক্ত থাকতে পারে। পুরো ঘটনার তদন্ত চলছে। প্রশ্ন ফাঁসের টোপে প্রতারণার অভিযোগে এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। অভিযুক্তির ভলেন্টিয়ার এর বাড়ি বসিরহাট পৌরসভার ছয় নম্বর ওয়ার্ডের তাঁতি পাড়ায়। অভিযুক্তকে পুলিসি হেফাজতে বসিরহাট মহকুমা আদালতে তোলা হয়।
