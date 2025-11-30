English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS.

Civic Volunteer Arrested: পুলিসে নিয়োগ পরীক্ষায় প্রশ্ন দেওয়ার নামে লক্ষ লক্ষ টাকা প্রতারণা, তদন্তে নেমে চোখ কপালে উঠল...

Civic Volunteer Arrested: পুলিস সূত্রে খবর বেশ কিছু পরীক্ষার্থীর সঙ্গে গোপনে যোগাযোগ করে প্রশ্নপত্র জোগাড় করে দেওয়ার নাম করে পরীক্ষার্থীদের কাছ থেকে মোটা অঙ্কের টাকা হাতিয়ে নেন গণেশ  

সিকান্দর আবু জ়াফর | Updated By: Nov 30, 2025, 04:50 PM IST
Civic Volunteer Arrested: পুলিসে নিয়োগ পরীক্ষায় প্রশ্ন দেওয়ার নামে লক্ষ লক্ষ টাকা প্রতারণা, তদন্তে নেমে চোখ কপালে উঠল...

বিমল বসু: পুলিসের নিয়োগ পরীক্ষার প্রশ্ন ফাঁসের টোপ। লক্ষ লক্ষ টাকা প্রতারণার অভিযোগে  গ্রেফতার বসিরহাট জেলা পুলিসের সিভিক ভল্যান্টিয়ার গণেশ বাছাড়।

Add Zee News as a Preferred Source

আজ রবিবার রাজ্য পুলিসের নিয়োগ পরীক্ষা। আর সেই পরীক্ষাকে ঘিরে গোপনে প্রতারণার ফাঁদ পেতে বসেছিল এক সিভিক ভলেন্টিয়ার। অভিযোগ, পরীক্ষার প্রশ্নপত্র আগেভাগে ফাঁস করে দেওয়ার নাম করে লক্ষ লক্ষ টাকা হাতিয়ে নিয়েছে অভিযুক্ত গণেশ বাছাড়।

পুলিস সূত্রে খবর বেশ কিছু পরীক্ষার্থীর সঙ্গে গোপনে যোগাযোগ করে প্রশ্নপত্র জোগাড় করে দেওয়ার নাম করে পরীক্ষার্থীদের কাছ থেকে মোটা অঙ্কের টাকা হাতিয়ে নেন গণেশ। এরকম চলার মধ্যেই বিষয়টি নিয়ে সন্দেহ তৈরি হয়। কয়েকজন পরীক্ষার্থীই প্রথমে বিষয়টি পুলিসকে জানান।

অভিযোগ পেয়ে বসিরহাট থানার পুলিস একাধিক পরীক্ষার্থীকে জিজ্ঞাসাবাদ করে। তাদের বয়ানেই সামনে আসে এই প্রতারণার পুরো ছবি। এরপরই অভিযুক্ত সিভিক ভলেন্টিয়ার গণেশ বাছাড়কে গ্রেফতার করে পুলিস।

আরও পড়ুন-অষ্টম পে কমিশনে বেসিক পে ও পেনশনের সঙ্গে ৫০% মহার্ঘ ভাতাও? সঙ্গে বেতনের ২০% ইন্টারিম রিলিফ? অবিশ্বাস্য...

আরও পড়ুন-৪ মিনিটে ৫২ বার 'সরি'! তারপরই চারতলা থেকে ঝাঁপ জাতীয় স্তরের প্লেয়ারের! দেখুন ভয়ংকর সেই....

তদন্তকারীদের অনুমান, এর পিছনে আরও কেউ যুক্ত থাকতে পারে। পুরো ঘটনার তদন্ত চলছে। প্রশ্ন ফাঁসের টোপে প্রতারণার অভিযোগে এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। অভিযুক্তির ভলেন্টিয়ার এর বাড়ি বসিরহাট পৌরসভার ছয় নম্বর ওয়ার্ডের তাঁতি পাড়ায়। অভিযুক্তকে পুলিসি হেফাজতে বসিরহাট মহকুমা আদালতে তোলা হয়।

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

About the Author
Tags:
WB Police Recruitment ExamBasirhatcivic volunteer arrested
পরবর্তী
খবর

Trains Cancelled: ফের দক্ষিণ-পূর্ব রেলে ট্রেন বাতিল! ১ ডিসেম্বর থেকেই নতুন ভোগান্তি! কোন কোন ট্রেন চলবে না? জেনে নিন, কবে থেকে স্বাভাবিক হবে...
.

পরবর্তী খবর

UAE Stops Issuing Visas To Pakistanis: বিশ্বের দরবারে পুড়ল মুখ! পাকিস্তানের বিরুদ্ধে কড়া ব...