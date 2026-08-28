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রাজ্যের সিভিক ভলান্টিয়ারদের বিরাট খুশির খবর: একধাক্কায় বেতন বাড়ল ২০০০, কবে থাকে পাবেন এই টাকা?

West Bengal Civix Volunteer salary hike: সরকারি বিজ্ঞপ্তিতে স্পষ্ট করা হয়েছে যে, সিভিক ভলান্টিয়ারদের সাম্মানিক বৃদ্ধির প্রস্তাবটি সরকারের বিবেচনাধীন ছিল এবং রাজ্যপালের চূড়ান্ত অনুমোদনের পরই এই কার্যকর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

Reported ByNabanita Sarkar Edited ByNabanita Sarkar
Published: Aug 28, 2026, 02:16 PM IST|Updated: Aug 28, 2026, 02:16 PM IST
রাজ্যের সিভিক ভলান্টিয়ারদের বিরাট খুশির খবর: একধাক্কায় বেতন বাড়ল ২০০০, কবে থাকে পাবেন এই টাকা?

About the Author

Nabanita Sarkar

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

 

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