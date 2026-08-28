/রাজ্যের সিভিক ভলান্টিয়ারদের বিরাট খুশির খবর: একধাক্কায় বেতন বাড়ল ২০০০, কবে থাকে পাবেন এই টাকা?

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: দুর্গাপূজার মুখে রাজ্যের সিভিক ভলান্টিয়ারদের জন্য বড় খবর। রাজ্য সরকার সিভিক ভলান্টিয়ারদের মাসিক সাম্মানিক এক ধাক্কায় ২ হাজার টাকা বৃদ্ধি করল। অর্থাৎ, এতদিন যাঁরা প্রতি মাসে ১০ হাজার টাকা করে সাম্মানিক পেতেন, এখন থেকে তাঁরা প্রতি মাসে ১২ হাজার টাকা করে পাবেন। রাজ্য পুলিস ও কলকাতা পুলিস-- উভয় বিভাগের কর্মরত সমস্ত সিভিক ভলান্টিয়ার এই বর্ধিত ভাতার সুবিধা পাবেন।
স্বরাষ্ট্র ও পার্বত্য বিষয়ক দফতরের পুলিস এস্টাবলিশমেন্ট শাখার তরফে গত ২৭ আগস্ট আনুষ্ঠানিকভাবে এই সংক্রান্ত নির্দেশিকা জারি করা হয়েছে। রাজ্য পুলিশের ডিজি এবং কলকাতার পুলিশ কমিশনারকে লিখিতভাবে বিষয়টি জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। সরকারি বিজ্ঞপ্তিতে স্পষ্ট করা হয়েছে যে, সিভিক ভলান্টিয়ারদের সাম্মানিক বৃদ্ধির প্রস্তাবটি সরকারের বিবেচনাধীন ছিল এবং রাজ্যপালের চূড়ান্ত অনুমোদনের পরই এই কার্যকর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।
সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বিষয় হল, এই বর্ধিত ভাতা চলতি বছরের ১ আগস্ট থেকেই কার্যকর করা হচ্ছে। ফলে সিভিক ভলান্টিয়াররা অগাস্ট মাস থেকেই বর্ধিত হারে অর্থাৎ ১২ হাজার টাকা করে পারিশ্রমিক নিজেদের অ্যাকাউন্টে পেতে শুরু করবেন। এর ফলে তাঁদের বাৎসরিক আয় বাড়বে ২৪ হাজার টাকা। তবে ভাতার পরিমাণ বাড়লেও সিভিক ভলান্টিয়ারদের কাজের অন্যান্য সমস্ত শর্তাবলি ও নিয়ম আগের মতোই অপরিবর্তিত থাকবে।
উল্লেখ্য, আগেই এই সাম্মানিক বৃদ্ধির বিষয়টি সরকারের তরফে ঘোষণা করা হয়েছিল। তবে কেবল সিভিক ভলান্টিয়ারই নন, বাজেটের ঘোষণা অনুযায়ী ভিলেজ পুলিস, গ্রিন পুলিস, এনভিএফ কর্মী, প্রাণীবন্ধু ও প্রাণিমিত্রদের পারিশ্রমিকও মাসে ২ হাজার টাকা করে বৃদ্ধি পাচ্ছে। পাশাপাশি আশাকর্মীদের কাজের গুরুত্বকে স্বীকৃতি দিয়ে তাঁদের মাসিক সাম্মানিক ৫ হাজার টাকা পর্যন্ত বাড়ানোর ঘোষণা রয়েছে।
এছাড়া কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রেও রাজ্য বাজেটে একাধিক বড় পদক্ষেপের রূপরেখা তৈরি করা হয়েছে। সেখানে সরকারি বিভিন্ন শূন্যপদে এক লক্ষ নিয়োগের লক্ষ্যমাত্রা রাখা হয়েছে, যেখানে ৩৩ শতাংশ পদ মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত থাকবে। পাশাপাশি পুলিসে ২০ হাজার এবং শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মী পদে ৫০ হাজার নিয়োগের পরিকল্পনা রয়েছে। নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে ১০ শতাংশ সংরক্ষণের সুবিধা রাখা হচ্ছে প্রাক্তন অগ্নিবীরদের জন্যও।
উৎসবের মরশুম শুরুর ঠিক মুখে সিভিক ভলান্টিয়ারদের অ্যাকাউন্টে এই বর্ধিত টাকা সরাসরি পৌঁছে দেওয়ার সরকারি সিদ্ধান্তে স্বাভাবিকভাবেই খুশির হাওয়া ছড়িয়ে পড়েছে রাজ্য ও কলকাতা পুলিশের অধীনে কর্মরত হাজার হাজার কর্মীর মধ্যে।
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