Jagaddal TMC BJP Clash: রণক্ষেত্র জগদ্দল: মোদীর সভার আগেই গুলিবিদ্ধ জওয়ান, থানার সামনেই তৃণমূলের উপর হামলে পড়লেন অর্জুন সিং

Jagaddal TMC BJP Clash: রণক্ষেত্র জগদ্দল: মোদীর সভার আগেই গুলিবিদ্ধ জওয়ান, থানার সামনেই তৃণমূল-অর্জুন সিং খণ্ডযুদ্ধ
West Bengal Assembly Election 2026: রণক্ষত্রে উত্তর ২৪ পরগনার জগদ্দল। চলল গুলি। জখম হয়েছেন জগদ্দলের বিজেপি নেতা পবন সিংয়ের নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা এক সিআইএসএফ জওয়ান। আটচালা বাগানে তৃণমূল এবং বিজেপির সংঘর্ষ হয়।
রক্তিমা দাস, বরুণ সেনগুপ্ত, অয়ন ঘোষাল: আর দুদিন বাকি দ্বিতীয় দফার। সোমবার প্রধানমন্ত্রীর নরেন্দ্র মোদীর জনসভা উত্তর ২৪ পরগণার জগদ্দল। আর ঠিক তার আগের রাতে রণক্ষেত্রের আকার ধারণ করে জগদ্দলের আটচালা বাগান এলাকা। তৃণমূল এবং বিজেপি সমর্থকদের ব্যাপক সংঘর্ষ। ব্যাপক বোমাবাজিতে চাঞ্চল্য ছড়ায়। জগদ্দল থানার সামনেই দু’পক্ষের মারপিট হয়। থানার সামনেই দু’পক্ষের সংঘর্ষ, ইটবৃষ্টি। এমনকী তৃণমূলের সঙ্গে অর্জুন সিংয়ের ধস্তাধস্তি পর্যন্ত হয়।
কী থেকে সংঘর্ষের সূত্রপাত?
জগদ্দল থানায় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নামে কেস করার ফাইল কপি তুলতে গেছিলেন বিজেপি প্রার্থী রাজেশ কুমার। সেই সময় আচমকা থানায় পৌঁছন তৃণমূল কাউন্সিলর মনোজ পান্ডে, সৌরভ সিং ও তৃণমূলের দলবল। এই খবর পেয়েই জগদ্দল থানায় পৌঁছে যান অর্জুন সিং। গাড়ি থেকে নেমেই তিনি বেধড়ক মারতে শুরু করেন। দুপক্ষের মধ্যে তুমুল হাতাহাতি হয়। থানার ভেতরে মারপিট হয় তৃণমূল-বিজেপির। পরিস্থিতি সামাল দেয় জগদ্দল থানার পুলিস।
অন্যদিকে, ভাটপাড়ার বিজেপি প্রার্থী পবন কুমার সিংয়ের বাড়িতে হামলা চালানো হয়। হামলা চলাকালীন ব্যাপক গুলি চলে বলে অভিযোগ। এই ঘটনায় কর্তব্যরত এক সিআইএসএফ (CISF) কর্মী গুলিবিদ্ধ হয়েছেন। যিনি পবন সিংয়ের নিরাপত্তায় নিয়োগ ছিলেন। তাঁর পায়ে গুলি লেগেছে। আহত কর্মীকে উদ্ধার করে দ্রুত হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। বর্তমানে সেখানে তাঁর চিকিৎসা চলছে। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় চরম উত্তেজনা বিরাজ করছে। ইতোমধ্যেই ঘটনায় চারজনকে গ্রেফতার করেছে পুলিস। ধৃতদের মধ্যে তৃণমূল কাউন্সিলর গোপাল রাউথ, গ্রেফতার আরও ৩ তৃণমূলকর্মী। বাড়িতে ঢুকে খাটের তলা থেকে টেনে বের করে পুলিস। ভাটপাড়ার ভাইস চেয়ারম্যানের খোঁজেও তল্লাশি।
