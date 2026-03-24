West Bengal Assembly Election 2026: প্রচারের শুরুতেই রণক্ষেত্র: শওকতের গাড়িতে হামলা, চরমে সংঘাত

West Bengal Assembly Election 2026: প্রচারের শুরুতেই রণক্ষেত্র: শওকতের গাড়িতে হামলা, চরমে সংঘাত
Bhangar Clash: প্রচারের শুরুতে শওকত মোল্লা ভার্সেস আরাবুল ইসলামের উপর হামলা চালানোর অভিযোগ একে অপরের কর্মীদের বিরুদ্ধে। রাতেই আই এস এফের বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ দায়ের শওকত মোল্লার।
প্রসেনজিত্ সর্দার: ২০২৬-এর বিধানসভা নির্বাচন যত এগিয়ে আসছে, দক্ষিণ ২৪ পরগনার রাজনৈতিক পারদ ততই চড়ছে। এবার সংঘর্ষের কেন্দ্রে ভাঙড়ের দাপুটে নেতা তথা তৃণমূল প্রার্থী শওকত মোল্লা এবং প্রাক্তন তৃণমূল নেতা তথা বর্তমানে ক্যানিং পূর্বের ISF প্রার্থী আরাবুল ইসলাম। সোমবার রাত থেকে দুই নেতার অনুগামীদের মধ্যে দফায় দফায় সংঘর্ষ ও রাস্তা অবরোধে উত্তপ্ত হয়ে ওঠে ভাঙড় এবং ক্যানিং পূর্বের বিস্তীর্ণ এলাকা।
ঘটনার সূত্রপাত হয় যখন তৃণমূল বিধায়ক শওকত মোল্লা ঘটকপুকুর থেকে হাতিশালার দিকে যাচ্ছিলেন। অভিযোগ, হাতিশালা এলাকায় পৌঁছতেই তাঁর গাড়ি লক্ষ্য করে ‘চোর চোর’ স্লোগান দিতে শুরু করেন ISF কর্মীরা। অভিযোগ আরও গুরুতর- তৃণমূলের দাবি, শওকতের গাড়ি লক্ষ্য করে হামলা চালানো হয়েছে।
এই ঘটনার প্রতিবাদে রাতেই হাতিশালা মোড়ে রাস্তায় বসে বিক্ষোভ শুরু করেন শওকত মোল্লা ও তাঁর অনুগামীরা। দীর্ঘক্ষণ রাস্তা অবরোধের ফলে যান চলাচল স্তব্ধ হয়ে যায়। পরিস্থিতি সামাল দিতে বিশাল পুলিস বাহিনী মোতায়েন করতে হয়। গভীর রাতে শওকত মোল্লা ISF-এর বিরুদ্ধে থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন।
অন্যদিকে, অশান্তির আগুন ছড়িয়ে পড়ে ক্যানিং পূর্ব বিধানসভাতেও। সেখানে ISF-এর হয়ে প্রচার চালানোর সময় আরাবুল ইসলামের ওপর তৃণমূল কর্মীরা হামলা চালিয়েছে বলে অভিযোগ। আরাবুলের দাবি, তাঁর কর্মী-সমর্থকদের মারধর করা হয়েছে এবং প্রচার কাজে বাধা দেওয়া হয়েছে।
ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়ায় যখন পুলিস তদন্তে নেমে দুই ISF কর্মীকে আটক করে। এতে ক্ষোভে ফেটে পড়েন আরাবুল ইসলাম। তাঁর অভিযোগ, তৃণমূলের দুষ্কৃতীদের আড়াল করে পুলিস উলটে তাঁর দলের ছেলেদেরই ফাঁসানোর চেষ্টা করছে। এর প্রতিবাদে ক্যানিং পূর্বের চন্দনেশ্বর এলাকায় রাস্তা অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখান তিনি। অবিলম্বে তৃণমূল কর্মীদের গ্রেফতার এবং আটক ISF কর্মীদের মুক্তির দাবি জানান তিনি।
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)