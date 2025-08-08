North 24 Parganas: সামান্য টাকার জন্য বিবাদ! শেষে কান কামড়ে ছিঁড়ে নিল যুবকের...
North 24 Parganas Crime: টাকা নিয়ে তুমুল বচসা। ভরা বাজারে এক ব্যক্তির কানে কামড় বসিয়ে তা কেটে নেওয়ার অভিযোগ উঠল। গা শিউড়ে ওঠার মত কাণ্ড।
বিমল বসু: টাকা নিয়ে বচসার জেরে এক ব্যক্তির কামড় দিয়ে কান কেটে নেওয়ার অভিযোগে উঠল গোবিন্দ মণ্ডল নামে এক ব্যাক্তির বিরুদ্ধে। অভিযুক্তকে পুলিসের হাতে তোলে দিল এলাকার বাসিন্দারা। ঘটনায় হিঙ্গলগঞ্জ থানার স্বরূপনগর কাঠি গ্রামে চাঞ্চল্য।
স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, গতকাল সন্ধেবেলা হিঙ্গলগঞ্জের স্বরূপকাটি হাটে হিমাদ্রি বর্মন নামে এক ব্যাক্তির সঙ্গে গোবিন্দ মণ্ডল নামে এক ব্যাক্তির মধ্যে টাকা নিয়ে প্রথমে বচসা বাঁধে। তারপর দুজন হাতাহাতিতে জড়িয়ে পড়ে। হাতাহাতির মধ্যে গোবিন্দ মণ্ডল হঠাৎই হিমাদ্রি বর্মনের কান কামড় দিয়ে একটি কান সম্পূর্ণ কেটে নেয়। হাটে থাকা লোকজন এই কাণ্ড দেখে হতবাক হয়ে যায়।
আহত হিমাদ্রিকে রাতে স্থানীয় চিকিৎসকের কাছে দেখানোর পর হিঙ্গলগঞ্জের সাণ্ডেলবিল হাসপাতালে তাকে ভর্তি করা হয়। খবর পেয়ে হিঙ্গলগঞ্জ থানার পুলিস অভিযুক্ত গোবিন্দ মণ্ডলকে গ্রেফতার করে।
উল্লেখ্য, কিছুদিন আগেই হিঙ্গলগঞ্জের সাণ্ডেলবিল এলাকায় হাড়হিম কাণ্ড সামনে আসে। প্রেমে বাধা পরিবারের অপমানে গায়ে আগুন দিয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা করে নাবালিকা।
জানা গিয়েছে, ২২ বছরের যুবকের সঙ্গে নাবালিকা মেয়ের সম্পর্ক মানতে পারিনি পরিবার। সেই প্রেমে বাধা দিলে অপমানে আত্মহত্যার চেষ্টা বছর ১৪-এর নাবালিকার। ঘটনাটি উত্তর ২৪ পরগণার হিঙ্গলগঞ্জ থানার সান্ডেলেরবিল গ্রাম পঞ্চায়েতের ১৩ নম্বর সান্ডেলেরবিলের। পরিবার সূত্রে জানা যায়, বছর চোদ্দোর সুপর্না মুন্ডার সঙ্গে এক বছর আগে প্রেমের সম্পর্ক তৈরি হয়ে হাসনাবাদ থানার কালীতলার বাসিন্দা বছর ২২ এর যুবক কার্তিক প্রামাণিকের। জানা গিয়েছে, এর আগে চলতি বছরের ফেব্রুয়ারি মাসেও মেয়েকে উত্ত্যক্ত করার অপরাধে ওই যুবকের বিরুদ্ধে হিঙ্গলগঞ্জ থানায় অভিযোগ দায়ের করে নাবালিকার পরিবার।
