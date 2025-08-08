English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

North 24 Parganas: সামান্য টাকার জন্য বিবাদ! শেষে কান কামড়ে ছিঁড়ে নিল যুবকের...

North 24 Parganas Crime: টাকা নিয়ে তুমুল বচসা। ভরা বাজারে এক ব্যক্তির কানে কামড় বসিয়ে তা কেটে নেওয়ার অভিযোগ উঠল। গা শিউড়ে ওঠার মত কাণ্ড।  

সৌমিতা খাঁ | Updated By: Aug 8, 2025, 12:23 PM IST
North 24 Parganas: সামান্য টাকার জন্য বিবাদ! শেষে কান কামড়ে ছিঁড়ে নিল যুবকের...

বিমল বসু: টাকা নিয়ে বচসার জেরে এক ব্যক্তির কামড় দিয়ে কান কেটে নেওয়ার অভিযোগে উঠল গোবিন্দ মণ্ডল নামে এক ব্যাক্তির বিরুদ্ধে। অভিযুক্তকে পুলিসের হাতে তোলে দিল এলাকার বাসিন্দারা। ঘটনায় হিঙ্গলগঞ্জ থানার স্বরূপনগর কাঠি গ্রামে চাঞ্চল্য।

আরও পড়ুন:Jalpaiguri Missing Migrant Labour: ফের ভাষার বলি? কেরালা যাওয়ার পথেই নিখোঁজ বাংলার পরিযায়ী শ্রমিক...

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, গতকাল সন্ধেবেলা হিঙ্গলগঞ্জের স্বরূপকাটি হাটে হিমাদ্রি বর্মন নামে এক ব্যাক্তির সঙ্গে গোবিন্দ মণ্ডল নামে এক ব্যাক্তির মধ্যে টাকা নিয়ে প্রথমে বচসা বাঁধে। তারপর দুজন হাতাহাতিতে জড়িয়ে পড়ে। হাতাহাতির মধ্যে গোবিন্দ মণ্ডল হঠাৎই হিমাদ্রি বর্মনের কান কামড় দিয়ে একটি কান সম্পূর্ণ কেটে নেয়। হাটে থাকা লোকজন এই কাণ্ড দেখে হতবাক হয়ে যায়। 

আহত হিমাদ্রিকে রাতে স্থানীয় চিকিৎসকের কাছে দেখানোর পর হিঙ্গলগঞ্জের সাণ্ডেলবিল হাসপাতালে তাকে ভর্তি করা হয়। খবর পেয়ে হিঙ্গলগঞ্জ থানার পুলিস অভিযুক্ত গোবিন্দ মণ্ডলকে গ্রেফতার করে।

আরও পড়ুন:Kolkata: গলা অবধি ঋণ! আর সহ্য হচ্ছিল না, স্ত্রী-শাশুড়িকে নিয়ে বিষ খেলেন সঞ্জয়...কিন্তু...

উল্লেখ্য, কিছুদিন আগেই হিঙ্গলগঞ্জের সাণ্ডেলবিল এলাকায় হাড়হিম কাণ্ড সামনে আসে। প্রেমে বাধা পরিবারের অপমানে গায়ে আগুন দিয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা করে নাবালিকা।

জানা গিয়েছে, ২২ বছরের যুবকের সঙ্গে নাবালিকা মেয়ের সম্পর্ক মানতে পারিনি পরিবার। সেই প্রেমে বাধা দিলে অপমানে আত্মহত্যার চেষ্টা বছর ১৪-এর নাবালিকার। ঘটনাটি উত্তর ২৪ পরগণার হিঙ্গলগঞ্জ থানার সান্ডেলেরবিল গ্রাম পঞ্চায়েতের ১৩ নম্বর সান্ডেলেরবিলের। পরিবার সূত্রে জানা যায়, বছর চোদ্দোর সুপর্না মুন্ডার সঙ্গে এক বছর আগে প্রেমের সম্পর্ক তৈরি হয়ে হাসনাবাদ থানার কালীতলার বাসিন্দা বছর ২২ এর যুবক কার্তিক প্রামাণিকের। জানা গিয়েছে, এর আগে চলতি বছরের ফেব্রুয়ারি মাসেও মেয়েকে উত্ত্যক্ত করার অপরাধে ওই যুবকের বিরুদ্ধে হিঙ্গলগঞ্জ থানায় অভিযোগ দায়ের করে নাবালিকার পরিবার।

 

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

Tags:
North 24 Parganas clashear bite incidentmoney dispute violenceBengal shocking newsZee 24 Ghantalocal crime newsbizarre attack Bengalyouth violence over money
পরবর্তী
খবর

Burdwan-Howrah Local: চলন্ত ট্রেনের ইঞ্জিনে আটকে গেল রেলকর্মীর হাত! ভয়ংকর ঘটনা মেমারি স্টেশনে...
.

পরবর্তী খবর

Ritwick Chakraborty: 'অমিত মালপোয়া বলে কেউ নেই', মালব্যকে খোঁচা ঋত্বিকের...