Indian Soldier Assaulted: কালীপুজোর চাঁদা নিয়ে ঝামেলা! ভরা রাস্তায় ফেলে মার সেনা জওয়ানকে, রেহাই পাননি স্ত্রীও...

Birbhum Crime News: কালীপুজোয় চাঁদা চাওয়া নিয়ে বাকবিতণ্ডা। প্রকাশ্য রাস্তায় ১০-১২ জন সেনা জওয়ানকে ফেলে বেধড়ক মার। রেহাই পাননি জওয়ান পত্নীও। 

সৌমিতা খাঁ | Updated By: Oct 15, 2025, 04:28 PM IST
প্রসেনজিত্‍ মালাকার: রাস্তায় কালীপুজোর চাঁদা তোলাকে কেন্দ্র করে বীরভূমের সিউড়িতে সেনা কর্মী ও তার স্ত্রীকে বেধড়ক মারধর। ঘটনায় আটক এক অভিযুক্ত। দুবরাজপুর থেকে বাচ্চাকে ডাক্তার দেখানোর জন্য সিউড়ি আসছিলেন ওই সেনা কর্মী ও তাঁর স্ত্রী। সিউড়ির বড় বাগানের কাছে রাস্তা আটকায় ১০ থেকে ১২ জন এবং কালীপুজোর চাঁদা চায়।

সেনা কর্মী বলেন, 'ডাক্তার দেখাতে এসেছি তাড়াহুড়ো আছে। ডাক্তার দেখিয়ে এই রাস্তা দিয়েই ফেরত যাব তখন চাঁদা দেব।' শুনতে রাজি হয়নি এলাকার যুবকরা। এরপর বাকবিতণ্ডা শুরু হতেই সেনা কর্মীকে রাস্তায় ফেলে ১০ থেকে ১২ জন বেধড়ক মারধর করে এমনটাই অভিযোগ। মারধর করা হয়েছে ওই সেনা কর্মী স্ত্রীকেও। ঘটনার খবর পেয়ে সেখানে যাই সিউড়ি থানার পুলিস এবং উদ্ধার করে তাদের। ঘটনাস্থল থেকে একজন যুবককে আটক করে সিউড়ি থানা পুলিস। তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে, পাশাপাশি সেনা কর্মী পক্ষ থেকে লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হচ্ছে সিউড়ি থানায়।

প্রসঙ্গত, চলতি বছরই অগাস্টে সেনা জওয়ানকে খুঁটিতে বেঁধে বেধড়ক মারধরের অভিযোগ ওঠে। ঘটনাটি উত্তরপ্রদেশের মেরঠের। জানা যায়, নির্যাতিত সেনা জওয়ান কপিল কাভাদ, ভারতীয় সেনাবাহিনীর রাজপুত রেজিমেন্টে কর্মরত। তিনি ছুটিতে বাড়ি এসেছিলেন এবং শ্রীনগরে নিজের পোস্টিং-এ ফেরার উদ্দেশ্যে দিল্লি বিমানবন্দরের দিকে যাচ্ছিলেন। রাস্তায় ভুনি টোল প্লাজায় যানজটে আটকে যান কপিল ও তাঁর ভাই। ফ্লাইট মিস হওয়ার আশঙ্কায় কপিল গাড়ি থেকে নেমে টোল কর্মীদের সঙ্গে কথা বলতে শুরু করেন।

কথা বলতে বলতে পরিস্থিতি উত্তপ্ত হতে শুরু করে। উভয়পক্ষের মধ্যে বচসা হয় এবং অন্তত পাঁচজন টোল কর্মী কপিল ও তাঁর ভাইকে মারধর করে। ভাইরাল ভিডিয়োতে দেখা যায়, টোল কর্মীরা কপিলকে লাঠি দিয়ে মারছে। পরে কয়েকজন কর্মী মিলে কপিলকে একটি খুঁটির সঙ্গে চেপে ধরে, তাঁর হাত পেছনে টেনে ধরে, এবং অন্য এক ব্যক্তি তাঁকে গালাগালি ও মারধর করতে থাকে।

About the Author

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

Tags:
BirbhumSiuriIndian soldier attackedKali Puja donation clashstreet assaultViolence in Bengalcrime news
