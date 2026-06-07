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Krishnanagar Shocker: হস্টেলে বিভীষিকা; বালতি জলে ডুবিয়ে হাতের শিরা কেটে ৭ বছরের ছাত্রীকে খুন, আটক ২ আবাসিক

Krishnanagar Shocker:  গ্রীষ্মের ছুটি শেষে শুক্রবারই প্রথম শ্রেণির পড়ুয়াকে হস্টেলে দিয়ে গিয়েছিলেন বাবা।

Written ByTanumoy Ghosal
Published: Jun 07, 2026, 09:19 PM IST|Updated: Jun 07, 2026, 09:19 PM IST
Krishnanagar Shocker: হস্টেলে বিভীষিকা; বালতি জলে ডুবিয়ে হাতের শিরা কেটে ৭ বছরের ছাত্রীকে খুন, আটক ২ আবাসিক
Image Credit: হস্টেলে খুন ক্লাস ওয়ানের ছাত্রী!

About the Author

Tanumoy Ghosal

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা।

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