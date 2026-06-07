/Krishnanagar Shocker: হস্টেলে বিভীষিকা; বালতি জলে ডুবিয়ে হাতের শিরা কেটে ৭ বছরের ছাত্রীকে খুন, আটক ২ আবাসিক

জি ২৪ ঘন্টা ডিজিটাল ব্যুরো: হস্টেলে হাড়হিম কাণ্ড। গরমের ছুটির পর স্কুল খুলতেই খুন ন প্রথম শ্রেণির ছাত্রী! নবম শ্রেণির দুই ছাত্রীকে আটক করল পুলিস। প্রাথমিক জেরা তারা অপরাধ স্বীকার করে নিয়েছে বলে খবর। কৃষ্ণনগরে আতঙ্ক।
ঘটনার সূত্রপাত গতকাল শনিবার। সেদিন ভোরে কৃষ্ণনগরের সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত একটি গার্লস স্কুলে হস্টেল থেকে উদ্ধার হয় প্রথম শ্রেণির এক ছাত্রীর দেহ। শৌচাগারের শিশুটি অচৈতন্য অবস্থায় দেহ দেখতে পান হস্টেলে ওয়ার্ডেন। এরপর শক্তিনগর জেলা হাসপাতালে নিয়ে গেলে, তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন কর্তব্যরত চিকিত্সকরা।
মৃতের বয়স মোটে ৭। আদিবাড়ি নদিয়ার ভীমপুরে। পরিবারের লোকেরা অবশ্য থাকেন কৃষ্ণনগরের ভাড়াবাড়িতে। পরিবারের দাবি, গ্রীষ্মের ছুটি শেষে শুক্রবারই প্রথম শ্রেণির পড়ুয়াকে হস্টেলে দিয়ে গিয়েছিলেন বাবা। মেয়েকে খুনের অভিযোগ করেন তাঁরা। তদন্তে নেমে ওই হস্টেলেরই ক্লাস নাইনের দুই ছাত্রীকে আটক করে পুলিস।
তদন্তে জানা গিয়েছে, ভোরে স্নান করতে গিয়েছিল বছর সাতেকের ওই শিশুটি। তখনই তার পিছনে পিছনে শৌচাগারে ঢুকে পড়ে ক্লাস নাইনের দুই ছাত্রীও। এরপর শিশুটির মাথা বালতি জলে ঢুবিয়ে দেওয়া হয়। প্রথমে শ্বাসরোধ করে খুনের চেষ্টা, পরে মৃত্য়ু নিশ্চিত করতে হাতের শিরাও কেটে দেওয়া হয়। শেষে বালতি সরিয়ে রেখে শৌচাগারে দরজা বন্ধ করে দিয়ে চলে যায় অভিযুক্তরা। পরে শিশুটিকে নিথর অবস্থায় শৌচাগারে পড়ে থাকতে দেখেন ওয়ার্ডেন।
এদিকে এই ঘটনার রীতিমতো আতঙ্কে অভিভাবকরা। অনেকেই ছাত্রীদের নিয়ে ফিরিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন। নিরাপত্তার কারণে আপাতত স্কুলের বহিরাগতদের প্রবেশ নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে কর্তৃপক্ষ।
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