/টিফিন টাইমের আনন্দ পালটে গেল শোকে! বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে নিথর তৃতীয় শ্রেণির পড়ুয়া

কিরণ মান্না: টিফিনের সময় স্কুলের মধ্যেই মর্মান্তিক মৃত্যু ছাত্রের। ঘটনাটি ঘটেছে দেরিয়াচক মক্তব প্রাথমিক বিদ্যালয়ে। মৃত ছাত্রের নাম মোশারফ আলী নায়েক, বয়স ১০ বছর। তৃতীয় শ্রেণির ছাত্র। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, টিফিনের সময় খেলতে খেলতে স্কুলের পাশের ড্রেনে একটি মাছ দেখতে পায় মোশারফ। মাছটি ধরতে গেলে সেখানে আগে থেকে পেতে রাখা হুক লাইনে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয় সে। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় তার।
স্কুলের প্রধান শিক্ষক সুবীর কুমার বেরা জানান, মিড ডে মিল খাওয়ার পর সমস্ত ছেলেরা বাইরে বেরিয়ে পড়ে। ওই বাচ্চাটির সঙ্গে আরও দু-একজন ছেলে ওই দিকে। বাকিদের থেকে জানতে পারি, ওরা ওদিকে টয়লেট করতে গিয়েছিল। কিন্তু সেখানে ওরা একটা মাছ দেখতে পায়। সেই মাছটার পেছনে ধাওয়া করতে যায়। দুর্ঘটনা ঘটার পরপরই বাকি ছাত্ররা দৌড়ে এসে আমাদের খবর দেয়। সঙ্গে সঙ্গে আমরা ছুটে যাই। গিয়ে দেখি বাচ্চাটি ওই অবস্থায় পড়ে আছে। কী করব আমরা কিছু বুঝতে পারিনি।
এই ঘটনায় এলাকায় তীব্র ক্ষোভ ছড়িয়েছে। ঘটনার পর গ্রামবাসীরা প্রধান শিক্ষককে স্কুলের ভিতরেই ঘেরাও করে বিক্ষোভ দেখান। গ্রামবাসীদের অভিযোগ, অবৈধভাবে হুক করে লাইন টেনেছিল গৌর ভঞ্জ ও মনিন্দ্র ধাড়া নামে দুই ব্যক্তি। ঘটনার পর থেকেই তারা বাড়ি ছাড়া। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পুলিস আসে। পুরো ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিস। গতকাল এই ঘটনা ঘটলেও আজও এলাকায় উত্তেজনা রয়েছে।
খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় পুলিস। মৃতদেহ উদ্ধার করার পাশাপাশি পুরো ঘটনার বিস্তারিত তদন্ত শুরু করেছে পুলিস। দোষীদের শাস্তির দাবিতে এখনও গোটা এলাকা উত্তপ্ত হয়ে রয়েছে।
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