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টিফিন টাইমের আনন্দ পালটে গেল শোকে! বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে নিথর তৃতীয় শ্রেণির পড়ুয়া

Purba Medinipur: এই ঘটনায় এলাকায় তীব্র ক্ষোভ ছড়িয়েছে। ঘটনার পর গ্রামবাসীরা প্রধান শিক্ষককে স্কুলের ভিতরেই ঘেরাও করে বিক্ষোভ দেখান। গ্রামবাসীদের অভিযোগ, অবৈধভাবে হুক করে লাইন টেনেছিল গৌর ভঞ্জ ও মনিন্দ্র ধাড়া নামে দুই ব্যক্তি। ঘটনার পর থেকেই তারা বাড়ি ছাড়া।

Written BySoumita Khan
Published: Sep 22, 2026, 01:51 PM IST|Updated: Sep 22, 2026, 01:51 PM IST
টিফিন টাইমের আনন্দ পালটে গেল শোকে! বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে নিথর তৃতীয় শ্রেণির পড়ুয়া

About the Author

Soumita Khan

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

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