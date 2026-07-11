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মুখে সেলোটেপ-মাস্ক! টিউশন যাওয়ার পথে প্রকাশ্যে গায়েব চতুর্থ শ্রেণীর ছাত্র

Canning: ক্যানিংয়ে টিউশনে যাওয়ার পথে এক শিশুকে অপহরণের অভিযোগকে ঘিরে  সকালে ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। পরিবারের অভিযোগ, এক বোরখা পরা মহিলা জোর করে শিশুটিকে তুলে নিয়ে ক্যানিং স্টেশন থেকে শিয়ালদহ গামী ট্রেনে চেপে বসেন।

Written BySoumita Khan
Published: Jul 11, 2026, 12:03 PM IST|Updated: Jul 11, 2026, 12:03 PM IST
মুখে সেলোটেপ-মাস্ক! টিউশন যাওয়ার পথে প্রকাশ্যে গায়েব চতুর্থ শ্রেণীর ছাত্র
Source: Bureau

About the Author

Soumita Khan

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

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