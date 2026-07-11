/মুখে সেলোটেপ-মাস্ক! টিউশন যাওয়ার পথে প্রকাশ্যে গায়েব চতুর্থ শ্রেণীর ছাত্র

প্রসেনজিত্ সর্দার: টিউশনে যাওয়ার পথে চতুর্থ শ্রেণীর এক ছাত্রকে অপহরণের অভিযোগ। দক্ষিণ ২৪ পরগনার ক্যানিংয়ের তালদি বেলেগাছি এলাকার বাসিন্দা সাইফুদ্দিন নাইয়া। তাঁর ছেলে রামিজ নাইয়া চতুর্থ শ্রেণীতে পড়ে। পরিবারের দাবি, অটো থেকে নামার পরেই এক বোরখা পরা মহিলা তাকে জোর করে তুলে নিয়ে যায়। শিশুটির মুখে সেলোটেপ লাগিয়ে দেওয়া হয়। তারপর মুখে মাস্ক পরিয়ে দেওয়া হয়। ক্যানিং স্টেশন থেকে তাকে শিয়ালদহগামী ট্রেনে তুলে নিয়ে যাওয়া হয়। তবে শিয়ালদহ স্টেশনে পৌঁছে সুযোগ বুঝে রামিজ পালিয়ে যায়। সে এক মহিলা যাত্রীর সহায়তায় পরিবারকে খবর দেয়। খবর পেয়ে পরিবার শিয়ালদহ যান। সেখান থেকে তাঁরা শিশুটিকে নিরাপদে উদ্ধার করেন।
এদিন সকালে সাইফুদ্দিন বাবু তাঁর ছেলেকে বাইকে করে টিউশনে পৌঁছে দিতে যাচ্ছিলেন। ক্যানিংয়ে যাওয়ার পথে হঠাৎ বৃষ্টি শুরু হয়। তাই তিনি রামিজকে একটি ক্যানিংগামী অটোতে তুলে দেন। অভিযোগ, ক্যানিং বন্ধু মহল ক্লাবের সামনে অটো থামে। রামিজ নামতেই বোরখা পরা এক অপরিচিতা মহিলা তার হাত চেপে ধরে। শিশুটির মুখ ও হাতে সেলোটেপ জাতীয় কিছু লাগিয়ে দেওয়া হয়। তার মুখে মাস্ক পরিয়ে দেওয়া হয়। এরপর তাকে দ্রুত ক্যানিং স্টেশনে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখান থেকে তাকে শিয়ালদহগামী ট্রেনে তুলে দেওয়া হয়।
এদিকে নির্ধারিত সময় পেরিয়ে যায়। তাও রামিজ টিউশনে পৌঁছায় না। এতে পরিবারে উদ্বেগ বাড়তে থাকে। পরিবার তড়িঘড়ি ক্যানিং থানায় যোগাযোগ করেন। পুলিসের পক্ষ থেকে নিজেদের মতো খোঁজখবর চালানোর পরামর্শ দেওয়া হয়। তারা বিষয়টি দেখার আশ্বাস দেয়। অন্যদিকে, ট্রেনটি শিয়ালদহ স্টেশনে পৌঁছায়। সেখানে সুযোগ পেয়ে বুদ্ধি খাটায় ওই ছাত্র। ভিড়ের সুযোগ নিয়ে সে নিজেকে ওই মহিলার হাত থেকে ছাড়িয়ে নেয়। সে দৌড়ে স্টেশনে থাকা অন্য এক মহিলা যাত্রীর কাছে যায়। ওই মহিলা যাত্রীর ফোন থেকে সে তার বাবাকে কল করে। সে পুরো ঘটনার কথা জানায়। পরিস্থিতি বেগতিক দেখে অভিযুক্ত মহিলাও পালিয়ে যায়। সে ভিড়ের মধ্যে গা ঢাকা দেয়। এরপর পরিবারের সদস্যরা শিয়ালদহে পৌঁছান। তাঁরা শিশুটিকে উদ্ধার করে বাড়ি ফিরিয়ে নিয়ে আসেন।
ক্যানিং একটি অত্যন্ত জনবহুল এলাকা। সেখানে দিনের আলোয় এইভাবে শিশু অপহরণের চেষ্টা করা হয়েছে। এই ঘটনায় স্থানীয়দের মধ্যে চরম আতঙ্ক ছড়িয়েছে। একই সঙ্গে ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে। কীভাবে প্রকাশ্য দিবালোকে পাচারকারীরা এভাবে সক্রিয় হয়ে উঠল, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। ঘটনার পেছনে কারা যুক্ত তা তদন্তের দাবি জানিয়েছে শিশুর পরিবার। তবেই প্রকৃত সত্য সামনে আসবে বলে তাদের বিশ্বাস।
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