South 24 Prgs: টিউশান থেকে ফিরে টেবিলে বোনের চিঠি দেখে হাড়হিম দিদির, দৌড়ে ছাদে যেতেই ভয়ংকর দৃশ্য...

South 24 Prgs: টিউশান থেকে ফিরে টেবিলে বোনের চিঠি দেখে হাড়হিম দিদির, দৌড়ে ছাদে যেতেই ভয়ংকর দৃশ্য...
South 24 Prgs: মৃত ছাত্রীর দিদি এদিন স্কুলে গিয়েছিল। সেখান থেকে টিউশন পড়ে ফিরতে ফিরতে সন্ধে হয়ে যায়। বাড়িতে একাই ছিল ওই ছাত্রী
নকিব উদ্দিন গাজী: বয়স মাত্র ১১। সেই মেয়ে কিনা এমন কাণ্ড করবে! ভাবতেই পারছে গোটা পরিবার। কী থেকে কী হয়ে গেল তা কেউই বলতে পারেছেন না। তবে একটা কিছু বেরিয়ে আসতে পারে তার লেখা চিঠি থেকে।
দক্ষিণ ২৪ পরগনার নামখানায় পঞ্চম শ্রেণির ছাত্রীর অস্বাভাবিক মৃত্যুর ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়াল পাড়ায়। মৃত ওই ছাত্রীর বাড়ি নামখানার চন্দনপিড়ি গ্রামে। আর্থিকভাবে অস্বচ্ছল পরিবারের সন্তান। বাবা ও মা-দুজনেই থাকেন কেরালায়। দুজনেই পরিযায়ী শ্রমিকের কাজ করেন। ছাত্রীটি থাকত জেঠু-জেঠিমার কাছে।
মৃত ওই ছাত্রী উত্তর চন্দনপিড়ি অবৈতনিক প্রাইমারি স্কুলে পঞ্চম শ্রেণির ছাত্রী ছিল। নিয়মিত স্কুলে যেত। হাসিখুশি থাকত। সেই মেয়ের কী এমন হল যে সে গলায় দড়ি দিতে গেল? এই প্রশ্নটাই তুলেছেন এখন প্রতিবেশীরা। মর্মান্তিক ওই ঘটনা ঘটেছে বুধবার সন্ধে নাগাদ।
আরও পড়ুন-হুড়মুড়িয়ে ভেঙে পড়ল রাজবাড়ির ৩৫০ বছরের প্রাচীন মন্দির! বৃষ্টি, না কি অযত্ন-- কালপ্রিট কে?
আরও পড়ুন-জিএসটির হারে আমূল বদল মোদী সরকারের, দেখে নিন কোন কোন পণ্যের দাম বাড়বে, সস্তা হবে কোন জিনিস...
মৃত ছাত্রীর দিদি এদিন স্কুলে গিয়েছিল। সেখান থেকে টিউশন পড়ে ফিরতে ফিরতে সন্ধে হয়ে যায়। বাড়িতে একাই ছিল ওই ছাত্রী। দিদি বাড়ি ফিরে এসে দেখে বোন ঘরে নেই। টেবিলে একটি চিঠি পড়ে রয়েছে। সেই চিঠি পড়ে আতঙ্কে ছাদে দৌড়ে যায় দিদি। সেখানে গিয়েই সে দেখতে পায় বোন গলায় ফাঁস লাগিয়ে ঝুলছে।
ওই দৃশ্য দেখে প্রবল চিত্কার করে ওঠে দিদি। তার চিত্কার শুনে ছুটে আসে প্রতিবেশীরা। খবর দেওয়া হয় নামখানা থানায়। পুলিস এসে মৃতদেহ উদ্ধার করে তা ময়না তদন্তের জন্য পাঠায়। কীভাবে এমন ঘটনা তা খতিতে দেখছে পুলিস।
(আত্মহত্যা শুধু আপনাকেই নয়, আপনার কাছের মানুষদেরও শেষ করে দেয়। আপনি কোনও ভাবে বিষণ্ণ বা অবসাদগ্রস্ত হলে কল করুন ৯১৫২৯-৮৭৮২১ নম্বরে। সোম থেকে শনি সকাল ১০টা থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত ফোন করার সময়।)
আপনি কি অবসাদগ্রস্ত? বিষণ্ণ? চরম কোনও সিদ্ধান্ত নেবেন না। আপনার হাত ধরতে তৈরি অনেকেই। কথা বলুন প্লিজ...
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)