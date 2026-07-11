/মাখানা চোর সন্দেহে পঞ্চম শ্রেণির ছাত্রের উপরে নৃশংস অত্যাচার, বস্তায় বেঁধে নদীতে ফেলার তোড়জোড়, ভাইরাল ভিডিয়ো

ভবানন্দ সিংহ: চোর সন্দেহে তৃতীয় শ্রেণির ছাত্রের উপরে অমানবিক অত্যাচার। শুধু তাই নয় ওই শিশুকে বস্তায় ভরে নদীতে ফেলে দেওয়ার তোড়জোড় করা হচ্ছিল বলে অভিযোগ। উত্তর দিনাজপুর জেলার হেমতাবাদের জগদীশপুর পঞ্চায়েত এলাকার ওই ঘটনার পেছনে রয়েছেন এলাকার বাহুবলীরা। এনিয়ে আতঙ্কের সৃষ্টি হয়েছে এবাকায়। ভাইরাল হয়েছে অত্যাচারের ভিডিয়ো।
পঞ্চম শ্রেণির ওই শিশুর উপরে নির্মম অত্য়াচারের ভিডিয়ো ভাইরাল হওয়ার পরই বিস্তীর্ণ এলাকায় অভিভাবকদের মধ্যে ভয়ের বাতাবরণ সৃষ্টি হয়েছে। বহু বাবা-মা তাদের সন্তানদের চোখের আড়াল করতে চাইছেন না। অনেকে তাদের সন্তানদের স্কুলে পাঠাতেও ভয় পাচ্ছেন।
স্থানীয় সূত্রে খবর, স্থানীয় প্রথামিক স্কুলের তৃতীয় শ্রেণীর ওই ছাত্র গত সোমবার স্কুল থেকে বাড়ি ফিরে আসে। তারবার খাওয়াদাওয়া করে এলাকায় খেলতে বের হয়ে যায়। অভিযোগ, সেই সময় এলাকার কিছু বাহুবলী প্রতিবেশী তাকে মাখানা চোর অপবাদে গাছে বেঁধে মারধর করে। শুধু তাই নয়, ওই শিশুকে বস্তায় ভরে নদীতে ফেলার জন্যও তোড়জোড় শুরু করেছিল বলে অভিযোগ। পরে এলাকার মানুষজন বাধা দিলে শিশুটিকে ছেড়ে দেওয়া হয়।
স্থানীয়দের দাবি, এলাকায় মাখানা চুরি আটকাতে ও এলাকায় ভয়ের আবহ তৈরী করতে ওই বালককে উপরে নির্যাতনের ভিডিও ভাইরাল করে ওই নির্যাতনকারীরা। সেই ভিডিও দেখে বালকের মা প্রতিবাদ করতে গেলে তাকেও মারধর করে ওই নির্যাতনকারীরা। এমনটাও অভিযোগ উঠছে। এরপর বালকের চিকিৎসা করিয়ে রায়গঞ্জ থানার ভাটোল ফাঁড়ির দারস্থ হয় নির্যাতিত বালকের পরিবার। পুলিশ তদন্তে আসলেও এখনও কেউ গ্রেফতার হয়নি বলে জানা গিয়েছে।
প্রশাসন সুত্রে খবর, যে এলাকায় ওই ঘটনা ঘটেছিল সেই এলাকা হেমতাবাদ বিধানসভার অন্তর্গত। সংশ্লিষ্ট এলাকায় প্রাক্তন বিধায়ক তথা মন্ত্রী সত্যজিৎ বর্মন ঘনিষ্ঠ বাহুবলীদের বসবাস। সেই বাহুবলীরাই এই ঘটনায় মুল অভিযুক্ত বলে স্থানীয় সুত্রে জানা গেছে।
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)