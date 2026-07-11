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মাখানা চোর সন্দেহে পঞ্চম শ্রেণির ছাত্রের উপরে নৃশংস অত্যাচার, বস্তায় বেঁধে নদীতে ফেলার তোড়জোড়, ভাইরাল ভিডিয়ো

Uttar Dinajpur: পঞ্চম শ্রেণির ওই শিশুর উপরে নির্মম অত্য়াচারের ভিডিয়ো ভাইরাল হওয়ার পরই বিস্তীর্ণ এলাকায় অভিভাবকদের মধ্যে ভয়ের বাতাবরণ সৃষ্টি হয়েছে

Written BySekender Abu Zafar
Published: Jul 11, 2026, 05:51 PM IST|Updated: Jul 11, 2026, 05:53 PM IST
মাখানা চোর সন্দেহে পঞ্চম শ্রেণির ছাত্রের উপরে নৃশংস অত্যাচার, বস্তায় বেঁধে নদীতে ফেলার তোড়জোড়, ভাইরাল ভিডিয়ো
Source: Bureau

About the Author

Sekender Abu Zafar

Sekender Abu Zafar

প্রিন্ট মিডিয়া দিয়ে শুরু। বর্তমানে ডিজিটালে। সবেমিলিয়ে প্রায় দু'দশক। রাজনীতি, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, ক্রাইম, ক্রীড়া, ইতিহাস, ফিচার, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ে বস্তুনিষ্ঠ লেখালেখিতে বিচরণ।

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