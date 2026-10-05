/কেউ এগিয়ে দিচ্ছে মাটি, কেউ অন্যান্য সরঞ্জাম, খেলার ছলেই দুর্গা প্রতিমা বানিয়ে ফেলল অরিত্ররা

রণজয় সিংহ: পাড়ার চার-পাঁচজন বন্ধুকে সঙ্গে নিয়ে খেলার ছলেই আস্ত দুর্গা প্রতিমা তৈরি করে ফেলল চতুর্থ শ্রেণীর ছাত্র অরিত্র মণ্ডল। এবছরই প্রথম নয়, গত বছরও ঠাকুর তৈরি শুরু করেছিল অরিত্র। পাঁচ দিন ধরে পূজাও দিয়েছিল।
এবারও দূর্গা পুজোর প্রায় এক মাস আগে থেকে প্রতিমা তৈরি করতে শুরু করেছে অরিত্র ও তার বন্ধুরা। বাড়ি থেকে কিছুটা দূরে মৃৎশিল্পীর কারখানা রয়েছে। সেখানে গিয়ে ঠাকুর তৈরি দেখে এসে নিজের মতো করে প্রতিমা বানাচ্ছে অরিত্র। কেউ তাকে মাটি এগিয়ে দিচ্ছে তো কেউ আবার অন্যান্য কাজের সাহায্য করছে। স্কুল টিউশন পড়ার ফাঁকে যেটুকু সময় পাচ্ছে প্রতিমা তৈরিতেই এখন ব্যস্ত তারা।
মালদহ শহরের কৃষ্ণপল্লী বাঁধরোড এলাকায় তাদের বাড়ি। তাদের মধ্যে প্রতিমা তৈরীর এমন উৎসাহ ও পুজো দেওয়া অভিভাবক থেকে স্থানীয়দেরও ভালো লেগেছে। তাই তো স্থানীয়রাও তাদের সাহায্য করতে এগিয়ে এসেছেন।
প্রতিমা তৈরি করছে অরিত্র, তাকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছে শুভাংশু, দেবাংশু অরূপ অর্ক ও কুণাল। প্রত্যেকের বাড়ি এখানেই। কেউ ক্লাস ফোরের ছাত্র আবার কেউ পঞ্চম বা ষষ্ঠ শ্রেণীতে পড়ছে। এই বয়সের অন্যান্য শহরের শিশুরা যখন মোবাইল গেম বা মোবাইলের প্রতি আসক্তি তখন ব্যতিক্রমী উদাহরণ এরা।
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একমাস আগে থেকে প্রতিমা তৈরি হয়েছে মহালয়ার দিন থেকে প্রতিমায় তারা রং দেবে। তারপর প্যান্ডেল তৈরির কাজ নিজেরাই করবে। স্থানীয় মনসা মন্দিরের সামনে হবে পুজো। চৌকির ওপর প্রতিমা রাখবে বাড়ি থেকে শাড়ি নিয়ে এসে প্যান্ডেলের কাপড় হিসাবে ব্যবহার করবে। গত বছরও এইরকম ভাবে পূজা করেছিল তারা। পুজোর খরচ যোগাড় করতে বা প্রতিমা তৈরি অন্যান্য খরচের জন্য নিজেরা তো বাড়ি থেকে দিচ্ছেই সঙ্গে সময় পেলে এদিক ওদিক থেকে চাঁদা তুলছে। পুজোর পাঁচ দিন পুরোহিত মশাই ডেকেই তারা পুজো দেবে।
গত বছর তাদের এই প্রতিমা দেখতে অনেকেই এসেছিলেন এসে চাঁদাও দিয়েছিল তাদের এমন পুজো দেখে। এবছরও তাদের প্রতিমা দেখতে আসবে অনেকে চাঁদা দেবে এমনটাও আশা করছে তারা।
খেলার ছলে প্রতিমা তৈরি করলেও খুদে অরিত্র একেবারে নিখুঁত দুর্গা প্রতিমা মহিষাসুর থেকে শুরু করে কার্তিক গণেশ লক্ষ্মী সরস্বতী সমস্ত কিছুই তৈরি করছে। কোথাও না শিখে শুধুমাত্র মৃৎশিল্পীর কারখানায় গিয়ে দেখে এই ধরনের প্রতিমা তৈরি অবাক করছে স্থানীয়দের। তাদেরকে উৎসাহ দিচ্ছে সকলে।
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