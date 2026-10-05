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কেউ এগিয়ে দিচ্ছে মাটি, কেউ অন্যান্য সরঞ্জাম, খেলার ছলেই দুর্গা প্রতিমা বানিয়ে ফেলল অরিত্ররা

Durga Puja 2026: খেলার ছলে প্রতিমা তৈরি করলেও খুদে অরিত্র একেবারে নিখুঁত দুর্গা প্রতিমা মহিষাসুর থেকে শুরু করে কার্তিক গণেশ লক্ষ্মী সরস্বতী সমস্ত কিছুই তৈরি করছে

Written BySekender Abu Zafar
Published: Oct 05, 2026, 07:32 PM IST|Updated: Oct 05, 2026, 07:32 PM IST
কেউ এগিয়ে দিচ্ছে মাটি, কেউ অন্যান্য সরঞ্জাম, খেলার ছলেই দুর্গা প্রতিমা বানিয়ে ফেলল অরিত্ররা

About the Author

Sekender Abu Zafar

Sekender Abu Zafar

প্রিন্ট মিডিয়া দিয়ে শুরু। বর্তমানে ডিজিটালে। সবেমিলিয়ে প্রায় দু'দশক। রাজনীতি, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, ক্রাইম, ক্রীড়া, ইতিহাস, ফিচার, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ে বস্তুনিষ্ঠ লেখালেখিতে বিচরণ।

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