/Student Death: খুন না দুর্ঘটনা? হস্টেলের বাথরুমে মিলল প্রথম শ্রেণির সঞ্জনার নিথর দেহ, বাবার বিস্ফোরক দাবি

অনুপ কুমার দাস: হস্টেলের বাথরুম থেকে উদ্ধার প্রথম শ্রেণির ছাত্রীর নিথর দেহ। ঘটনাকে কেন্দ্র করে তীব্র চাঞ্চল্য়। মৃত শিশুটির নাম সঞ্জনা মণ্ডল। সে ওই স্কুলেরই প্রথম শ্রেণীর ছাত্রী ছিল। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে স্কুলের নিরাপত্তা ও হোস্টেলের পরিকাঠামো নিয়ে ইতিমধ্যেই প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে।
পুলিস ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, কৃষ্ণনগর কুইন্স বালিকা বিদ্যালয়টিতে দশম শ্রেণী পর্যন্ত পড়াশোনার পাশাপাশি বহুদিনের পুরনো একটি হস্টেলও রয়েছে। মৃত সঞ্জনার মা কর্মসূত্রে রাজ্যের বাইরে থাকেন। ফলে শিশুটি তার সৎ বাবা অনিমেষ কুমার সাহার তত্ত্বাবধানেই থাকত। সরকারি নথি অনুযায়ী সঞ্জনার আসল বাড়ি কৃষ্ণনগর থানার অধীন রুদ্ধদহ সোনাতলা পূর্ব পাড়া এলাকায় হলেও, বর্তমানে সে তার সৎ বাবার সঙ্গে কৃষ্ণনগর সন্ধ্যা মাঠ পাড়া চাঁদমারী ক্যাম্পের কাছে একটি বাড়িতে থাকত।
গতকাল স্কুল হোস্টেলের বাথরুমের ভেতর থেকে শিশুটিকে অচৈতন্য অবস্থায় উদ্ধার করা হয়। খবর পেয়ে কৃষ্ণনগর থানার পুলিস দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে দেহটি উদ্ধার করে। সেখান থেকে তাকে তড়িঘড়ি কৃষ্ণনগর সদর হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসকরা তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। মৃত্যুর সঠিক কারণ জানতে পুলিস দেহটি ময়নাতদন্তের জন্য শক্তিনগর জেলা পুলিস মর্গে পাঠিয়েছে।
এদিকে ঘটনাটিতে দানা বেঁধেছে নতুন রহস্য। পুলিস জানিয়েছে, ঘটনার পর প্রথম দিকে শিশুটির সৎ বাবা কোনও কিছু দাবি বা অভিযোগ না করলেও, পরবর্তীতে তিনি সরাসরি অভিযোগ তোলেন যে তার মেয়েকে খুন করা হয়েছে। হস্টেলের সুরক্ষিত বাথরুমের ভেতরে কীভাবে একটি সাত বছরের শিশুর মৃত্যু হল, তা নিয়ে ধোঁয়াশা তৈরি হয়েছে। এটি কোনও দুর্ঘটনা নাকি এর পেছনে অন্য কোনও অপরাধমূলক ষড়যন্ত্র রয়েছে, তা খতিয়ে দেখতে সমস্ত দিক বিবেচনা করে তদন্ত শুরু করেছে কৃষ্ণনগর থানার পুলিস। ময়নাতদন্তের চূড়ান্ত রিপোর্ট এলেই মৃত্যুর আসল কারণ জানা যাবে বলে পুলিসের অনুমান। ইতোমধ্যেই ঘটনাস্থলে এসে খতিয়ে দেখে যান, জেলা পুলিস সুপার-সহ উচ্চপদস্থ আধিকারিকরা।
উল্লেখ্য, কিছুদিন আগে কলকাতার এক স্কুলে তৃতীয় শ্রেণির ছাত্রের মৃত্যু হয়। গত ১৩ মে বাঁশদ্রোণীর মহাঋষি বিদ্যামন্দিরের তৃতীয় শ্রেণীর ছাত্র আয়ুষ কুমার নাথ ক্লাস চলাকালীন হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়ে। পরিবারের অভিযোগ, ষষ্ঠ পিরিয়ড পর্যন্ত শিশুটির অসুস্থতায় বিন্দুমাত্র ভ্রুক্ষেপ করেনি স্কুল কর্তৃপক্ষ। তাকে দীর্ঘক্ষণ পিছনের বেঞ্চে বসিয়ে রাখা হয়। ছুটির পর স্কুল থেকে বেরোনোর সময় সিঁড়ি থেকে পড়ে মাথায় মারাত্মক চোট পায় আয়ুষ। এরপর প্রায় ১১ দিন কোমায় থাকার পর, একাধিক হাসপাতাল ঘুরে গত ২৪ মে মৃত্যু হয় তার।
ছেলের মৃত্যুর পরই নেতাজীনগর থানায় স্কুল কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন বাবা আশিস কুমার নাথ। ২৬ মে স্কুলের সামনে ক্ষুব্ধ অভিভাবকরা বিক্ষোভ দেখালে উল্টে পুলিস তাঁদের ওপর লাঠিচার্জ করে এবং মিথ্যা মামলায় ফাঁসানো হয় বলে অভিযোগ।
ঘটনার ১২ দিন পরও কোনও গ্রেফতারি না হওয়ায়, গত শুক্রবার রাজ্য বিজেপি দফতরে এসে সাধারণ সম্পাদক লকেট চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে দেখা করেন আশিসবাবু। লকেট চট্টোপাধ্যায় পরিবারের পাশে দাঁড়িয়ে তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, 'পূর্ববর্তী সরকারের মতো পুলিস এখনও নিজেদের মানসিকতা বদলাতে পারেনি।'
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