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Student Death: খুন না দুর্ঘটনা? হস্টেলের বাথরুমে মিলল প্রথম শ্রেণির সঞ্জনার নিথর দেহ, বাবার বিস্ফোরক দাবি

Nadia Student Death: গার্লস হস্টেলের বাথরুমে উদ্ধার প্রথম শ্রেণির সঞ্জনার নিথর দেহ। শিশুটির মা রাজ্যের বাইরে থাকেন। তাই সে কৃষ্ণনগরে তার সৎ বাবা অনিমেষ কুমার সাহার কাছে থাকত। প্রথমে কোনও দাবি না করলেও, পরে সৎ বাবা অভিযোগ করেন যে তার মেয়েকে মেরে ফেলা হয়েছে।

Written BySoumita Khan
Published: Jun 06, 2026, 01:47 PM IST|Updated: Jun 06, 2026, 01:54 PM IST
Student Death: খুন না দুর্ঘটনা? হস্টেলের বাথরুমে মিলল প্রথম শ্রেণির সঞ্জনার নিথর দেহ, বাবার বিস্ফোরক দাবি

About the Author

Soumita Khan

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

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খুন না দুর্ঘটনা? হস্টেলের বাথরুমে মিলল প্রথম শ্রেণির সঞ্জনার নিথর দেহ, বাবার বিস্ফোর
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