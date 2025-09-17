Birbhum Student Death: টানা ২০ দিন নিখোঁজ, জলাজমি থেকে উদ্ধার সপ্তম শ্রেণির ছাত্রীর পচাগলা দেহ, হাড়হিম...

Birbhum Student Death: টানা ২০ দিন নিখোঁজ, জলাজমি থেকে উদ্ধার সপ্তম শ্রেণির ছাত্রীর পচাগলা দেহ, হাড়হিম...
Birbhum Student Death: পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, গত ২৮ আগষ্ট টিউশন পড়তে বাড়ি থেকে বেরিয়ে আর বাড়ি ফেরেনি সপ্তম শ্রেণীর ওই ছাত্রী
প্রসেনজিত্ মালাকার: প্রায় কুড়িদিন নিখোঁজ থাকার পর পচাগলা মৃতদেহ উদ্ধার হল এক সপ্তম শ্রেণীর আদিবাসী ছাত্রীর। ছাত্রীকে অপহরণ করে খুন করার অভিযোগ স্কুলেরই শিক্ষকের বিরুদ্ধেই। মৃত ছাত্রীর বাড়ি বীরভূমের রামপুরহাট থানার বারোমেশিয়া গ্রামে। গত ২৮ অগাস্ট বাড়ি থেকে টিউশন পড়তে বেরিয়ে আর ফেরেনি ওই ছাত্রী।
রামপুরহাট শ্যামপাহারি শ্রী রামকৃষ্ণ শিক্ষাপীঠের সপ্তম শ্রেণীর পড়ুয়া ছিল ওই ছাত্রী। এই ঘটনায় ওই স্কুলের ভৌত বিজ্ঞানের শিক্ষক মনোজ কুমার পালের বিরুদ্ধে ওই ছাত্রীকে অপহরণ করে খুন করার আভিযোগ তুলেছে মৃত ছাত্রীর পরিবার।
পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, গত ২৮ আগষ্ট টিউশন পড়তে বাড়ি থেকে বেরিয়ে আর বাড়ি ফেরেনি শ্যামপাহাড়ি শ্রী রামকৃষ্ণ শিক্ষাপীঠের সপ্তম শ্রেণীর ওই ছাত্রী। পরিবারের পক্ষ থেকে রামপুরহাট থানায় নিখোঁজ অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। পরে পরিবারের লোকজন জানতে পারেন শ্যামপাহাড়ি শ্রী রামকৃষ্ণ শিক্ষাপীঠের ভৌত বিজ্ঞানের শিক্ষক মনোজ কুমার পাল তাকে অপহরণ করেছে। বিষয়টি পুলিসে জানালে রামপুরহাট থানার পুলিস অভিযুক্ত শিক্ষককে গ্রেফতার করে। এরপরই গতকাল গভীর রাতে রামপুরহাট থানার কালিডাঙ্গা গ্রামের কাছে একটি জলাজমি থেকে ছাত্রীর পচাগলা মৃতদেহ উদ্ধার করে রামপুরহাট থানার পুলিস।
