English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

Bardhaman Boy Death: খালে স্নানে নেমে আর ফিরল না তরতাজা ছেলে, সকালে ২০ কিমি দূরে মিলল নিথর দেহ

Bardhaman Boy Death: পুলিস ও পারিবারিক সূত্রে খবর, সপ্তাহখানেক আগেই ছুটিতে মিশন থেকে বাড়ি ফিরেছিল কায়েশ

সিকান্দর আবু জ়াফর | Updated By: Oct 25, 2025, 09:56 PM IST
Bardhaman Boy Death: খালে স্নানে নেমে আর ফিরল না তরতাজা ছেলে, সকালে ২০ কিমি দূরে মিলল নিথর দেহ

পার্থ চৌধুরী: বোডিং স্কুল থেকে বাড়ি ফিরে ঘটে গেল বড় অঘটন। শুক্রবার পাড়ার বন্ধুদের সঙ্গে খালে স্নান করতে গিয়ে আর ফিরল না সপ্তম শ্রেণির পড়ুয়া। প্রায় ২৪ ঘণ্টা পর কিশোর ওই পড়ুয়ার মৃতদেহ মিলল বাড়ি থেকে কমপক্ষে ২০ কিলোমিটার দূরে একটি জায়গায়। চোখের সামনে নিথর ছেলেকে দেখা বাকরুদ্ধ বাবা।

Add Zee News as a Preferred Source

ঘটনাটি ঘটেছে বর্ধমান শহরের অদূরেই ভোতার মাঠপাড়া এলাকায়। মৃত পড়ুয়ার নাম মুন্সি কায়েশ হক(১৩)। বীরভূমের বোলপুরের একটি আবাসিক মিশনে পড়াশোনা করত কায়েশ। ছটফটে প্রাণবন্ত ছেলে এভাবে চলে যাবে মেনে নিতে পারছে না প্রতিবেশীরাও।

পুলিস ও পারিবারিক সূত্রে খবর, সপ্তাহখানেক আগেই ছুটিতে মিশন থেকে বাড়ি ফিরেছিল কায়েশ। শুক্রবার পাড়ার বন্ধুদের সঙ্গে পাশের সেচখালে স্নান করতে যায়। সেইসময় সে তলিয়ে যায়। সঙ্গে থাকা বন্ধুরা পাড়ায় খবর দেয়। সঙ্গে সঙ্গেই শুরু হয়ে যায় তল্লাশি। কিন্তু কোনও খোঁজ পাওয়া যায়নি। তল্লাশিতে নামে বিপর্যয় মোকাবিলা দলও। কিন্তু কোনও সুরাহ হয়নি।

আরও পড়ুন-শিক্ষকের বিরুদ্ধে মারাত্মক অভিযোগে তুলকালাম স্কুল, অষ্টম শ্রেণির ছাত্রীকে...

আরও পড়ুন-ইসকন ইহুদিদের মদতপুষ্ট সংগঠন, এক্ষুনি নিষিদ্ধ করতে হবে, তোলপাড় ঢাকা-সহ একাধিক শহর

শনিবার সকালে শক্তিগড়ের দেবগ্রামের বাসিন্দারা ওই ছাত্রের দেহ ভাসতে দেখেন। তারাই কায়েশের পরিবারকে খবর দেন। পরে পুলিস গিয়ে দেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য বর্ধমান মেডিকেলে পাঠায়।

মৃত ছাত্রের বাবা জানান, তারা অনেক খোঁজাখুঁজি করেন। সরকারি তরফে ডুবুরি নামানো হয়। আজ  দেহ উদ্ধার হয়। বন্ধুদের সঙ্গে ক্য়ানেলে স্নান করতে নেমেছিল। শুক্রবার ১১টা ১০ নাগাদ ও তলিয়ে যায়। ডুবুরি নামানো হয়েছিল। সন্ধে পর্যন্ত তল্লাশি হয়। কোনও খোঁজ পাওয়া যায়নি। পরে আজ সকালে সাড়ে সাতটা নাগাদ শক্তিগড় থানার দেবগ্রামে ওর দেহ পাওয়া য়ায়।

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

About the Author
Tags:
Bardhaman student deathBardhaman IncidentBardhaman drown death
পরবর্তী
খবর

Asansol Chit Fund Scam: ৩৫০ কোটির দুর্নীতি! ২৫০ গ্রাম সোনা-সহ গ্রেফতার প্রভাবশালী নেতার ছেলে...
.

পরবর্তী খবর

Weather Update: সাগরে তৈরি হচ্ছে নতুন নিম্নচাপ! বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির পূর্বাভাস জেলায় জেলায়...