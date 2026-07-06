/বীভত্স বারুইপুর, এবার মালদহে প্রতিবেশী যুবকের বর্বরতার শিকার ষষ্ঠ শ্রেণির নাবালিকা

রণজয় সিংহ: বারুইপুরের পর এবার মালদা। বারুইপুর কাণ্ডে জিরো টলারেন্স ও ক্যাপিটাল পানিসমেন্টের কথা জানিয়ে দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। এর মধ্যেই এবার মালদহে এক নাবালিকাকে বাড়িতে ফুঁসলে নিয়ে গিয়ে ধর্ষণের অভিযোগ উঠল এক যুবকের বিরুদ্ধে। ফাঁকা বাড়িতে ডেকে নিয়ে গিয়ে ধর্ষণের অভিযোগ প্রতিবেশী যুবকের বিরুদ্ধে।
গুরুতর অসুস্থ ওই নাবালিকা বর্তমানে ভর্তি মালদা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে। ইংরেজবাজারের যদুপুর এলাকার ওই ঘটনায় চাঞ্চল্য এলাকায়। অভিযুক্ত শেখ রবিউলকে গ্রেফতার করল পুলিস। বিহারের পূর্ণিয়ায় পালিয়ে গিয়ে গা ঢাকা দেওয়ার চেষ্টা করে ওই যুবক।
পুলিস সূত্রে খবর, প্রযুক্তিগত সাহায্য নিয়ে পূর্ণিয়া থেকে রাতেই গ্রেফতার করা হয় অভিযুক্তকে। আজ সকালে ধৃতকে তোলা হল মালদা জেলা আদালতে। পুলিস সাতদিনের হেফাজতে নেওয়ার আবেদন জানিয়েছে।
ইংরেজবাজারের যদুপুরে একই এলাকার বাসিন্দা নির্যাতিতা নাবালিকা এবং অভিযুক্ত বছর ত্রিশের যুবক যুবক রবিউল। গতকাল দুপুরে ওই যুবকের বাড়িতে কেউ ছিল না। এই সুযোগে ষষ্ঠ শ্রেণীর পড়ুয়া বছর ১২-র ওই নাবালিকাকে ডেকে নিয়ে যায় অভিযুক্ত। এরপর ধর্ষণ করা হয় বলে অভিযোগ। বাড়িতে ফিরে অসুস্থ হয়ে পড়লে মেয়ের পরিবারের লোকজন তাকে মালদা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যান।
বিষয়টি জানাজানি হতেই বিহারে পালিয়ে গা ঢাকা দেওয়ার চেষ্টা করে যুবক। নির্যাতিতার পরিবারের লিখিত অভিযোগের ভিত্তিতে মামলা রূজু করেছে পুলিস। এই ঘটনায় এলাকা জুড়ে চাঞ্চল্য তৈরি হয়। উত্তেজনা থাকায় এলাকায় রয়েছে পুলিস পিকেট।
মালদহের অতিরিক্ত পুলিস সুপার মাকসুদ হাসান জানিয়েছেন, অভিযোগ পাওয়ার পরেই বিশেষ দল গঠন করে বিহার থেকে গ্রেফতার করা হয়েছে অভিযুক্তকে। দ্রুত বিচারের মাধ্যমে শাস্তি বিধানের ব্যবস্থা হবে।
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