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বীভত্স বারুইপুর, এবার মালদহে প্রতিবেশী যুবকের বর্বরতার শিকার ষষ্ঠ শ্রেণির নাবালিকা

Malda Girl Harassment Case: বাড়িতে ফিরে অসুস্থ হয়ে পড়লে মেয়ের পরিবারের লোকজন তাকে মালদা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যান

Written BySekender Abu Zafar
Published: Jul 06, 2026, 03:58 PM IST|Updated: Jul 06, 2026, 03:58 PM IST
বীভত্স বারুইপুর, এবার মালদহে প্রতিবেশী যুবকের বর্বরতার শিকার ষষ্ঠ শ্রেণির নাবালিকা
Source: Bureau

About the Author

Sekender Abu Zafar

Sekender Abu Zafar

প্রিন্ট মিডিয়া দিয়ে শুরু। বর্তমানে ডিজিটালে। সবেমিলিয়ে প্রায় দু'দশক। রাজনীতি, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, ক্রাইম, ক্রীড়া, ইতিহাস, ফিচার, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ে বস্তুনিষ্ঠ লেখালেখিতে বিচরণ।

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