তুলসির মালা, চন্দনের তিলক পরে স্কুলে আসায় 'অপমান'! একাদশ শ্রেণির ছাত্রীকে হোয়াটসঅ্যাপেই টিসি প্রধানশিক্ষিকার

মনোরঞ্জন মিশ্র: একাদশ শ্রেণির ছাত্রীর সনাতনী ধর্মীয় আচরণ ও সংস্কারে আপত্তি প্রধান শিক্ষিকার। ছাত্রীকে মানসিকভাবে হেনস্থা ও অপমানিত করে বিদ্যালয় থেকে বহিষ্কার করার অভিযোগ উঠল স্কুল কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে। ঘটনাটি পুরুলিয়ার পাড়া গার্লস হাই স্কুলের। এই ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকায়।
বিদ্যালয়ে একাদশ শ্রেণীতে পাঠরতা সুমনা মাজি, অনুপমা বাউরি। তাদের গলায় তুলসির মালা ধারণ করে ও কপালে চন্দনের তিলক লাগিয়ে বিদ্যালয়ে আসায় আপত্তি করেন শিক্ষিকারা। অভিযোগ, তারপরই ওই ছাত্রীদের গলায় তুলসির মালা ও কপালে চন্দনের তিলক পরে বিদ্যালয় আসায় তাদেরকে অপমান করেন প্রধান শিক্ষিকা ও অন্যান্য শিক্ষিকারা। বিষয়টি অভিভাবক মহল অবধি গড়ায় ।
এরপর অভিভাবকরা বিদ্যালয়ে এসে বিষয়টি নিয়ে আলোচনার পর তখনকার মত মিটে গেলেও, অভিযোগ কয়েকদিন পরই সুমনা মাজি নামে ওই ছাত্রীর অভিভাবককে ডাকা হয় বিদ্যালয়ে। সেখানে এক প্রকার জোর করে ট্রান্সফার সার্টিফিকেট নিয়ে অন্য কোথাও ভর্তি করার জন্য চাপ সৃষ্টি করা হলেও কোনওভাবেই তাতে সম্মতি দেয়নি ছাত্রীর মা বাসন্তী মাজি। অভিযোগ, পরবর্তীতে প্রধান শিক্ষিকা হোয়াটসঅ্যাপ মারফত সার্টিফিকেট পাঠিয়ে দেন ওই ছাত্রীর মোবাইলে।
ঘটনাটি জানাজানি হতেই ওই ছাত্রী বাড়িতে আত্মহত্যার চেষ্টাও করে। বিষয়টি নিয়ে শোরগোল পড়ে যায় এলাকায়। এই ঘটনায় পাড়া থানায় প্রধান শিক্ষিকা ও সহ-শিক্ষিকার বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ জানান লাঞ্ছিত ছাত্রীর মা বাসন্তী মাজি। স্কুল কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে একই অভিযোগ তোলে আরেক ছাত্রী অনুপমা বাউরিও।
যদিও প্রধান শিক্ষিকা বলেন, অভিযোগ সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। তুলসীর মালা পরা বা তিলক নিয়ে কিছু সমস্যা হয়নি। স্কুলে ডিসিপ্লিন রয়েছে । নানান ভাবে সোশ্যাল মাধ্যমে বিদ্যালয়ের নিয়ে অপপ্রচার চালানো হয়েছিল । যার জন্য পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে।
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