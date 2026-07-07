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তুলসির মালা, চন্দনের তিলক পরে স্কুলে আসায় 'অপমান'! একাদশ শ্রেণির ছাত্রীকে হোয়াটসঅ্যাপেই টিসি প্রধানশিক্ষিকার

Class XI girl got TC: অভিযোগ, ওই ছাত্রীরা গলায় তুলসির মালা ও কপালে চন্দনের তিলক পরে বিদ্যালয় আসায় তাদেরকে অপমান করেন প্রধান শিক্ষিকা ও অন্যান্য শিক্ষিকারা। জোর করে ট্রান্সফার সার্টিফিকেট নিয়ে অন্য কোথাও ভর্তি করার জন্য চাপ দেওয়া হয়। 

Written BySUDESHNA PAULEdited By:SUDESHNA PAUL
Published: Jul 07, 2026, 06:45 PM IST|Updated: Jul 07, 2026, 06:45 PM IST
তুলসির মালা, চন্দনের তিলক পরে স্কুলে আসায় 'অপমান'! একাদশ শ্রেণির ছাত্রীকে হোয়াটসঅ্যাপেই টিসি প্রধানশিক্ষিকার
Image Credit: প্রতীকী ছবিSource: Bureau

About the Author

SUDESHNA PAUL

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটা নিয়ে 'খেলা'! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! অন সেকেন্ড ডেটার চুলচেরা বিশ্লেষণে নেওয়া ডিজিটাল স্ট্র্যাটেজি। ১২ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ, রাজনীতি থেকে কূটনীতি- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের 'খেলা'ই আমার ফোকাস।

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