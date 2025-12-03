English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS.

Mamata Banerjee: 'ছারপোকাদের সরিয়ে দিন'! SIR বিতর্কে শাহকে নিশানা করে মমতা, 'বিজেপি নিজের কবর খুঁড়ছে...'

'SIR-র নামে বাংলা দখলের চেষ্টা'। মুখ্যমন্ত্রীর মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিশানায় এবার কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। বললেন, "ছারপোকা খাটে থাকে, কামড়ায়, যতক্ষণ না মারছেন, ও কামড়াবে। এদেরকেও রাজনৈতিকভাবে সরিয়ে দিতে হবে। যাতে আর কখনও বাংলার ক্ষতি করতে পারে না'।

তনুময় ঘোষাল | Updated By: Dec 3, 2025, 05:11 PM IST
Mamata Banerjee: 'ছারপোকাদের সরিয়ে দিন'! SIR বিতর্কে শাহকে নিশানা করে মমতা, 'বিজেপি নিজের কবর খুঁড়ছে...'

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্য়ুরো: 'SIR-র নামে বাংলা দখলের চেষ্টা'। মুখ্যমন্ত্রীর মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিশানায় এবার কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। বললেন, "ছারপোকা খাটে থাকে, কামড়ায়, যতক্ষণ না মারছেন, ও কামড়াবে। এদেরকেও রাজনৈতিকভাবে সরিয়ে দিতে হবে। যাতে আর কখনও বাংলার ক্ষতি করতে পারে না'।

Add Zee News as a Preferred Source

আরও পড়ুন:  Mamata Banerjee: 'বাংলায় কারও সম্পত্তিতে হাত দিতে দেব না', মালদহে ওয়াকফ-চ্যালেঞ্জ মমতার!

SIR-র বিরুদ্ধে লাগাতার  আন্দোলনে তৃণমূল।  বনগাঁর পর এবার মালদহে জনসভা করলেন মুখ্যমন্ত্রী। এদিন গাজালে তিনি বলেন, 'ফেব্রুয়ারিতে ইলেকশন ডিক্লেয়ার হবে, তাই চালাকি করে তিন মাস আগে SIR ডিক্লেয়ার করেছে। এটা অমিত শাহ করেছে। যাতে এসআইআর না মানলে বাংলার গর্ভমেন্ট ফেলে দাও'! সঙ্গে হুঁশিয়ারি,  'খুব লোভ না বাংলা দখল করার? মনে রেখো, চালাকির দ্বারা কোনও মহৎ কাজ হয় না। ওরে হ্যাংলার দল, যতই চেষ্টা করো বাংলাকে দখল করা যায় না! SIR করে তোমরা নিজেদের কবর খুঁড়েছ'!

আরও পড়ুন:  West Bengal Weather Update: সপ্তাহের শেষে বাড়বে শীতের দাপট, তাপমাত্রা একলাফে নামবে অনেকটাই

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'একবারও বলিনি SIR করবে না। কিন্তু অল্প দিনে হয় না। কিসের এত তাড়াহুড়ো? যে মানুষটা নাগরিক তাঁকে আবার কেন প্রমাণ দিতে হবে যে সে নাগরিক? সবই তো দখল করছ। সারা ভারত দখল করেও লজ্জা হয় না। গণতান্ত্রিক অবস্থায় দখল কর। কিন্তু গায়ের জোরে করতে গেলে সেটা জরুরি অবস্থার মত হয়। আজ দিল্লিতে আছ, কাল থাকবে না। মানুষ ক্ষমা করবে না'। মমতার কথায়. 'আমি আজ ভোট চাইতে আসিনি। আপনাদের যে দুশ্চিন্তা তা দূর করার জন্য এসেছি। ভয় পাবেন না। ভীত হবেন না। নিশ্চিন্তে থাকুন'।

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

 

About the Author

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা। ...Read More

Tags:
SIR in BengalMamata BanerjeeAmi Shah
পরবর্তী
খবর

Mamata Banerjee: 'বাংলায় কারও সম্পত্তিতে হাত দিতে দেব না', মালদহে ওয়াকফ-চ্যালেঞ্জ মমতার!
.

পরবর্তী খবর

Imran Khan: 'বন্দি নম্বর ৮০৪' ইমরানের সঙ্গে এটাই শেষ দেখা? জেল থেকে বেরিয়ে আসছেন ম...