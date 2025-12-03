Mamata Banerjee: 'ছারপোকাদের সরিয়ে দিন'! SIR বিতর্কে শাহকে নিশানা করে মমতা, 'বিজেপি নিজের কবর খুঁড়ছে...'

Mamata Banerjee: 'ছারপোকাদের সরিয়ে দিন'! SIR বিতর্কে শাহকে নিশানা করে মমতা, 'বিজেপি নিজের কবর খুঁড়ছে...'
'SIR-র নামে বাংলা দখলের চেষ্টা'। মুখ্যমন্ত্রীর মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিশানায় এবার কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। বললেন, "ছারপোকা খাটে থাকে, কামড়ায়, যতক্ষণ না মারছেন, ও কামড়াবে। এদেরকেও রাজনৈতিকভাবে সরিয়ে দিতে হবে। যাতে আর কখনও বাংলার ক্ষতি করতে পারে না'।
'SIR-র নামে বাংলা দখলের চেষ্টা'। মুখ্যমন্ত্রীর মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিশানায় এবার কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। বললেন, "ছারপোকা খাটে থাকে, কামড়ায়, যতক্ষণ না মারছেন, ও কামড়াবে। এদেরকেও রাজনৈতিকভাবে সরিয়ে দিতে হবে। যাতে আর কখনও বাংলার ক্ষতি করতে পারে না'।
SIR-র বিরুদ্ধে লাগাতার আন্দোলনে তৃণমূল। বনগাঁর পর এবার মালদহে জনসভা করলেন মুখ্যমন্ত্রী। এদিন গাজালে তিনি বলেন, 'ফেব্রুয়ারিতে ইলেকশন ডিক্লেয়ার হবে, তাই চালাকি করে তিন মাস আগে SIR ডিক্লেয়ার করেছে। এটা অমিত শাহ করেছে। যাতে এসআইআর না মানলে বাংলার গর্ভমেন্ট ফেলে দাও'! সঙ্গে হুঁশিয়ারি, 'খুব লোভ না বাংলা দখল করার? মনে রেখো, চালাকির দ্বারা কোনও মহৎ কাজ হয় না। ওরে হ্যাংলার দল, যতই চেষ্টা করো বাংলাকে দখল করা যায় না! SIR করে তোমরা নিজেদের কবর খুঁড়েছ'!
মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'একবারও বলিনি SIR করবে না। কিন্তু অল্প দিনে হয় না। কিসের এত তাড়াহুড়ো? যে মানুষটা নাগরিক তাঁকে আবার কেন প্রমাণ দিতে হবে যে সে নাগরিক? সবই তো দখল করছ। সারা ভারত দখল করেও লজ্জা হয় না। গণতান্ত্রিক অবস্থায় দখল কর। কিন্তু গায়ের জোরে করতে গেলে সেটা জরুরি অবস্থার মত হয়। আজ দিল্লিতে আছ, কাল থাকবে না। মানুষ ক্ষমা করবে না'। মমতার কথায়. 'আমি আজ ভোট চাইতে আসিনি। আপনাদের যে দুশ্চিন্তা তা দূর করার জন্য এসেছি। ভয় পাবেন না। ভীত হবেন না। নিশ্চিন্তে থাকুন'।
