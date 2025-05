Mamata Banerjee: নজরে 'বাংলার বাড়ি', কবে মিলবে দ্বিতীয় কিস্তির টাকা? বড় ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রীর!

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো; কথা রাখলেন মুখ্য়মন্ত্রী। 'বাংলার বাড়ি' প্রকল্পের দ্বিতীয় কিস্তির ৬০ হাজার টাকাও এবার পৌঁছে যাবে উপভোক্তাদের অ্য়াকাউন্টে। কবে? আজ, মঙ্গলবারই।

আরও পড়ুন: Mamata Banerjee: 'যারা চোখে ঠুলো পরে বসে আছে, তারাই শুধু বাংলার উন্নয়ন দেখতে পায় না'!

প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা ধাঁচে এবার বাংলা আবাস যোজনা। নাম, 'বাংলার বাড়ি'। কেন্দ্রের বিরুদ্ধে বঞ্চনার অভিযোগ তুলে নয়া প্রকল্পের সূচনা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। গত বছরের ডিসেম্বরে যখন প্রকল্প শুরু হয়, তখনই রাজ্য়ের ২১ জেলায় ১২ লক্ষ পরিবারকে প্রথম কিস্তির ৬০ হাজার টাকা দিয়েছিল রাজ্য সরকার। মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছিলেন, 'মে-জুন মাসে দ্বিতীয় কিস্তির টাকা দেওয়া হবে'। সেইমতোই এবার টাকা দেওয়া শুরু হল।

We are proud that our state government, entirely with its own funds, is providing a total of ₹1,20,000 per family in two installments under the ‘Banglar Bari (Gramin)’ scheme to 12 lakh poor and eligible families of Bengal for building their houses.

The first installment,…

— Mamata Banerjee (@MamataOfficial) May 20, 2025