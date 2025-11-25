English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Mamata Banerjee: 'যদি অনুপ্রবেশের জন্যেই SIR হয়, তাহলে মধ্যপ্রদেশে নাটক করছেন কেন! রাজস্থানে নাটক করছেন কেন! বাংলা-সহ চার রাজ্যে নির্বাচন একই সঙ্গে।  বাংলা বাদে আর কোথাও SIR হচ্ছে না, কেন'?

তনুময় ঘোষাল | Updated By: Nov 25, 2025, 04:33 PM IST
Mamata Banerjee: 'আমি জমিদার নই, আপনাদের পাহারাদার, নিশ্চিন্তে ঘুমোন', বনগাঁয় মুখ্যমন্ত্রী....

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: 'রক্তচক্ষু দেখাচ্ছে কেন্দ্রের বিজেপি সরকার'। SIR-র প্রতিবাদে ফের পথে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। জানিয়ে দিলেন,  'ছাব্বিশে ভোটের পর চষে বেড়াব'। সঙ্গে হুঁশিয়ারি,  '২০২৯ বড়ই ভয়ংকর। ক্ষমতা হারাবে বিজেপি"।

আরও পড়ুন:  SIR in Bengal: ফর্ম সংগ্রহের সময় আচমকাই বুকে ব্যথা, হাসপাতালে কেঁদে ভাসালেন মহিলা বিএলও

বছর ঘুরলেই রাজ্যে বিধানসভা ভোট। ছাব্বিশের আগে বাংলায় SIR নিয়ে সুর চড়াচ্ছে তৃণমূল। এদিন বনগাঁর সভায় মুথ্যমন্ত্রীর প্রশ্ন, 'যদি অনুপ্রবেশের জন্যেই SIR হয়, তাহলে মধ্যপ্রদেশে নাটক করছেন কেন! রাজস্থানে নাটক করছেন কেন! বাংলা-সহ চার রাজ্যে নির্বাচন একই সঙ্গে।  বাংলা বাদে আর কোথাও SIR হচ্ছে না, কেন'? বলেন,  'বাংলাকে পছন্দ না! বাংলাকে জব্দ করতে চাইছো, বাঙালিকে, বাংলা ভাষাকে স্তব্ধ করতে চাইছ'?

মুখ্যমন্ত্রীর অভিযোগ, বাংলায় বিজেপি ভয় দেখিয়ে প্রচার করছে। তিনি বলেন,  'বাংলা দখল করতে গিয়ে গুজরাট হারাবে, দেশ হারাবে। তৃণমূলের কেউ কিছু না করলেও তাঁকে জেলে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়। বিজেপির চুরি করলেও কিছুই হয় না। এসআইআর আতঙ্কে ৩৫-৩৬ জনের মৃত্যু। ১০ জন বিএলও হাসপাতালে ভর্তি। কৃষ্ণনগরে রিঙ্কু মৃত্যুর আগে চিঠি লিখে গিয়েছে। লিখেছে আমার মৃত্যুর জন্য নির্বাচন কমিশন দায়ী। তাহলে কার কথায় চলছে? ইন্টারনেট নেই। হোয়াটসঅ্যাপ নেই। রামের জায়গায় শ্যাম চলে যাচ্ছে। ড্রাফ্ট লিস্ট বেরলে বুঝতে পারবেন কী হয়'।

মুখ্যমন্ত্রী ভবিষ্যদ্বাণী,  '২০২৯ বড় ভয়ংকর। ক্ষমতা হারাবে বিজেপি। আমাকে আঘাত করলে, সারা ভারতবর্ষ হিলিয়ে দেব'। বলেন, SIR  করতে হবে না আমরা বলিনি। আমরা বলেছি কোনও বৈধ ভোটারের নাম যেন বাদ না যায়। SIR করতে ৩ বছর সময় লাগে। আপনারা ২ মাসে করতে চাইছেন। ভোটের আগে গায়ের জোর দেখিয়ে এসআইআর। আমাকেও সময় দিয়ে আধার কার্ড করতে হয়েছে। এখন বলছে লাগবে না। ব্যাঙ্ক, লক্ষ্মীর ভাণ্ডারে নো আধার। আর SIR হলে ইয়েস আধার'।

আরও পড়ুন:  Jalpaiguri Incident: মৃতদেহেরও রেহাই নেই! মেডিক্যাল কলেজে বৃদ্ধার গা থেকে উধাও সোনার গহনা

 

