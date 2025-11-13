English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Mamata Banerjee Gets DLitt: ডিলিট পেয়ে আবেগে আপ্লুত মুখ্যমন্ত্রী বললেন, 'আমি LIP,বাংলায় জন্মে গর্বিত...'

Mamata Banerjee Gets DLitt: সম্মান পেয়ে মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, আগামী বছরই তিনি জাপান যাবেন। পাশাপাশি মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, জানি এনিয়েও অনেক অসুবিধা হবে

সিকান্দর আবু জ়াফর | Updated By: Nov 13, 2025, 12:37 PM IST
Mamata Banerjee Gets DLitt: ডিলিট পেয়ে আবেগে আপ্লুত মুখ্যমন্ত্রী বললেন, 'আমি LIP,বাংলায় জন্মে গর্বিত...'

শ্রেয়সী গঙ্গোপাধ্যায়: বরাবরই মাটির কাছাকাছি থাকতে ভালোবাসেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বুধবার জাপানের ওকায়ামা বিশ্ববিদ্যালয় সাম্মানিক ডিলিট উপাধিতে ভূষিত করল মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে। ওই অনুষ্ঠানেই তিনি বললেন যে তিনি মোটেই ভিআইপি নন। তিনি এলআইপি। অর্থাত্ লেস ইম্পর্ট্যান্ট পার্সন।

বুধবার ধনধান্য অডিটোরিয়ামে মুখ্যমন্ত্রী হাতে ওই সম্মান তুলে দেন জাপানের ওই বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধিরা। ওই সম্মান নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'আমি ভিআইপি হিসেবে জীবন কাটাতে চাই না। এলআইপি অর্থাত্ লেস ইম্পর্ট্যান্ট পার্সন হিসেবে জীবন কাটাতে চাই।'

সম্মান পেয়ে মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, আগামী বছরই তিনি জাপান যাবেন। পাশাপাশি মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, জানি এনিয়েও অনেক অসুবিধা হবে। দয়া করে ভুলে যান আমি একজন মুখ্যমন্ত্রী। আমি একজন সাধারণ মানুষ হিসবে জীবন কাটাতে চাই। জীবনের শেষ শ্বাস পর্যন্ত সেভাবেই কাটাতে চাই।

কেন এই ডিলিট? ওই উপাধি প্রদান অনুষ্ঠানে ওয়াকামা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইয়াসুতোমো নাসু বলেন, গরিব, মহিলা ও শিশুদের উন্নয়ণে অনেক কাজ হয়েছে বাংলায়। শিক্ষা-স্বাস্থ্যে রাজ্যে এমন সব প্রকল্প রয়েছে যা দৃষ্টান্ত তৈরি করেছে। এশিয়ায় প্রথম কোনও মহিলাকে এই উপাধি দেওয়া হল।

আরও পড়ুন-কাকদ্বীপে আইনজীবীর চেম্বারে মিলল আইনের ছাত্রীর মৃতদেহ, চাঞ্চলকর দাবি পরিবারের...

উল্লেখ্য, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ২০১৮ সালে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দোপাধ্যায়কে ‘ডি লিট’ উপাধিতে (DLitt) সম্মানিত করেছিলেন।  তৎকালীন রাজ্যপাল কেশরীনাথ ত্রিপাঠী তাঁর হাতে সেই সম্মান তুলে দিয়েছিলেন। সেই সম্মান প্রদান নিয়ে কলকাতা হাইকোর্টে (Calcutta High Court) মামলাও হয়। আবার ২০২৩ সালে সেন্ট জেভিয়ার্স বিশ্ববিদ্যালয় মুখ্যমন্ত্রীকে ‘ডি লিট’ দেন। রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোসের (CV Ananada Bose) হাত থেকে সেই সম্মান নেন মুখ্যমন্ত্রী। অর্থাৎ মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে এবার তৃতীয় ডি লিট পেলেন মমতা বন্দ্য়োপাধ্যায়। এছাড়াও ভুবনেশ্বরের কলিঙ্গ ইনস্টিটিউট অফ ইন্ডাস্ট্রিয়াল টেকনোলজি থেকেও মুখ্যমন্ত্রীকে ডক্টরেট উপাধিতে ভূষিত করা হয়েছিল। 

About the Author
Tags:
Mamata BanerjeeMamata Gets DLittOkayama University
