Mamata Banerjee: 'ওদের জন্য বাংলার ৯০০ কোটি টাকা ক্ষতি হয়েছে...', কেন্দ্রকে তোপ দেগে বর্ধমানে ১৪৫২ প্রকল্পের উদ্বোধন মমতার..

Mamata Banerjee:  'পাঁচটা স্কিম বন্ধ, সেগুলো‌ও আমাদের চালাতে হচ্ছে। স্বাস্থ্যক্ষেত্রে জিএসটি তুলে দিতে বলেছিলাম, সেটা করেনি। এর জন্য আমাদের ৯০০ কোটি টাকা ক্ষতি হয়েছে'।

তনুময় ঘোষাল | Updated By: Aug 26, 2025, 05:32 PM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: 'পাঁচটা স্কিম বন্ধ, সেগুলো‌ও আমাদের চালাতে হচ্ছে'। বর্ধমানে প্রশাসনিক বৈঠক থেকে কেন্দ্রের বিরুদ্ধে বঞ্চনার অভিযোগে সরব মুখ্যমন্ত্রী। বললেন, 'এবছর একশো দিনের কাজের টাকা কেন্দ্র বন্ধ করে দিয়েছে। জলস্বপ্নের পাইপ পড়ে আছে তাও টাকা বন্ধ করে দিয়েছে।  বাংলার বাড়ি প্রকল্পের টাকা বন্ধ করে দিয়েছে'।

আজ, মঙ্গলবার বর্ধমানে প্রশাসনিক বৈঠক থেকে ১৪৫২  প্রকল্পের উদ্বোধন করলেন মুখ্য়মন্ত্রী। সঙ্গে ১৭১  প্রকল্পের শিলান্যাসও। তিনি বলেন, 'বর্ধমান জেলার আপনারা সবুজ বিপ্লব করেছেন।‌ ২ লক্ষ ২৬ হাজার বসতবাড়ির পাট্টা, ১ লক্ষ ৮০ হাজার কৃষি জমির পাট্টা এবং ৪৭ হাজারের বেশি ফরেস্ট পাট্টা দেওয়া হয়েছে। সাড়ে ১২ লক্ষ ছাত্র ছাত্রীদের আগামি কয়েকদিনের মধ্যে সাইকেল দেওয়া হবে যারা রাজ্য সরকারি স্কুলে নবম শ্রেণিতে পড়ে'।

মুখ্যমন্ত্রীর কথায়, 'দেড় লক্ষ পরিবারকে কোনও না কোনও পরিষেবা এখান থেকে পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে।  এরমধ্যে ৭২ হাজার লক্ষ্মীর ভান্ডার, ৫০ হাজার স্বনির্ভর গোষ্ঠী, ৪৮০০-র বেশি রূপশ্রী ও ২৫০০-র বেশি বাংলার বাড়ি দেওয়া হল'। বলেন, 'বর্ষা লাগাম ছাড়া। তারমধ্যে ডিভিসি, পাঞ্চেৎ, মাইথনের ছাড়া জলে জেলাগুলোকে ভাসিয়ে দেওয়া হচ্ছে। দীর্ঘদিন আপনাদের দাবি ছিল, সেই শিল্প সেতু নির্মাণ করা হচ্ছে ৩৪৭ কোটি ১১ লক্ষ টাকা ব্যয়ে। কৃষি সেতু রয়েছে, এবার কৃষির সঙ্গে শিল্পকে মিলিয়ে দেওয়া হল। এত প্রজেক্ট হচ্ছে, এত প্রকল্প হচ্ছে তার কোনও শেষ নেই'।

মুখ্যমন্ত্রী জানান, 'এই বর্ষায় যাদের বাড়ি ভেঙে যাচ্ছে তাদের  চিন্তা করতে হবে না।  আমি সব জেলাশাসককে বলছি, এই বর্ষায় যাদের কাঁচা বাড়ি ভেঙে পড়ছে তাদের তালিকা তৈরি করে মুখ্য়সচিবকে পাঠাবেন। তাদের বাড়ি তৈরি করে দিতে হবে। এটা ২৮ লক্ষের বাইরে। 'ধন ধান্যে ভরে মা এসেছেন ঘরে' এই গান এবারের পুজোতে একটি ক্লাবের জন্য আমি লিখেছি। ৭৬ শতাংশ গ্রামীণ এলাকায় নলবাহিত পানীয় জল পৌঁছে দেওয়া হয়েছে পাশাপাশি ৭৮ শতাংশ শহুরে এলাকায় পানীয় জল পৌঁছে দেওয়া সম্ভব হয়েছে। এর জন্য ইতিমধ্যেই ৩৮ হাজার কোটি টাকা খরচ হয়েছে,আরও ৬৫ হাজার কোটি টাকা লাগবে'। বলেন,  'পাঁচটা স্কিম বন্ধ, সেগুলো‌ও আমাদের চালাতে হচ্ছে। স্বাস্থ্যক্ষেত্রে জিএসটি তুলে দিতে বলেছিলাম, সেটা করেনি। এর জন্য আমাদের ৯০০ কোটি টাকা ক্ষতি হয়েছে'।

