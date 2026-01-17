English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. Advertise with us. CAREERS.
  • খবর
  • রাজ্য
  • Mamata Banerjee: গণতন্ত্রকে বাঁচান,, সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতির কাছে আর্জি মুখ্যমন্ত্রীর...

Mamata Banerjee: 'গণতন্ত্রকে বাঁচান,', সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতির কাছে আর্জি মুখ্যমন্ত্রীর...

Mamata Banerjee:  'উত্তরবঙ্গের মানুষের কাছে ঐতিহাসিক দিন'।  জলপাইগুড়িতে কলকাতা হাইকোর্টের সার্কিট বেঞ্চের স্থায়ী ভবনের উদ্বোধন      

তনুময় ঘোষাল | Updated By: Jan 17, 2026, 10:35 PM IST
Mamata Banerjee: 'গণতন্ত্রকে বাঁচান,', সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতির কাছে আর্জি মুখ্যমন্ত্রীর...

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: জলপাইগুড়িতে কলকাতা হাইকোর্টে সার্কিট বেঞ্চে স্থায়ী ভবনের উদ্বোধনে মুখ্য়মন্ত্রী মমতা বন্দ্য়োপাধ্যায়। সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতির কাছে তাঁর আর্জি, 'বিপর্যয়ের হাত থেকে সংবিধানকে বাঁচান। গণতন্ত্র বাঁচান, মানুষকে বাঁচান'।

Add Zee News as a Preferred Source

আরও পড়ুন: Abhishek Banerjee: 'এই ঘটনাকে তৃণমূলের কেউ সমর্থন করে না', অভিষেকের মুখেও সোমার প্রসঙ্গ...

উত্তরবঙ্গে বসেই এখন কলকাতা হাইকোর্টে মামলা করা যায়। জলপাইগুড়িতে চালু হয়ে গিয়েছে কলকাতা হাইকোর্টে সার্কিট বেঞ্চ। কিন্ত আদালতের কোনও স্থায়ী ভবন ছিল না। ২০১৯ সাল থেকে জলপাইগুড়ি জেলা পরিষদের ডাক বাংলোয় অস্থায়ীভাবে চলছিল শুনানি-সহ যাবতীয় কার্জকর্ম। 

পাশেই জাতীয় সড়ক। আজ, শনিবার জলপাইগুড়ির পাহাড়পুর পঞ্চায়েত এলাকায় সার্কিট বেঞ্চে স্থায়ী ভবনের উদ্বোধন করলেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন, 'আজ উত্তরবঙ্গের মানুষের কাছে ঐতিহাসিক দিন। আমরা যেটা আজ করছি,সেটা বিরাট মাইলস্টোন'। জানান, '৪০.০৮ একর জমিতে এই ভবন তৈরি করা হয়েছে। ৫ হাজার কোটিরও বেশি টাকা খরচ হয়েছে। বিচারপতিদের জন্য় ৪০ আবাসনও রয়েছে। প্রধান বিচারপতির জন্য় বাংলোও রয়েছে। ৬ আদালতও রয়েছে'।

এ রাজ্যে আইনব্যবস্থা বা আদালতের জন্য সরকার কী করেছেন, সেই খতিয়ানও তুলে ধরেন মুখ্যমন্ত্রী। জানান, 'আদালতের জন্য় বারশো হাজার কোটি টাকারও বেশি খরচ করেছি।  ৮৮ ফার্স্ট ট্র্যাক কোর্ট তৈরি করেছি'। এরপর কেন্দ্রীয় আইনমন্ত্রীকে উদ্দেশ্য করে বলেন, 'কিছু মনে করবেন না। ভারত সরকার টাকা দেওয়া বন্ধ করে দিয়েছি। কিন্তু আমরা করে যাচ্ছি। ৮৮টার মধ্যে ৫২টি কোর্ট মহিলাদের জন্য, ৭টা পকসো কোর্ট, ৪ লেবার কোর্ট। আমাদের  ১৯টা মানবাধিকার কোর্টও আছে। রাজারহাট-নিউটাউনে কলকাতা হাইকোর্টকে জমিও দিয়েছি। নতুন ভবন হবে। কলকাতা হাইকোর্ট নতুন ভবনও দিচ্ছি। রাজারহাটে ল অ্যাকাডেমি হচ্ছে। আমরা ইতিমধ্যেই ৬ জেলা আদালত তৈরি করেছি। ৮ মহকুমা আদালত'।

আরও পড়ুন:  Modi In Malda: জি ২৪ ঘণ্টার সাংবাদিক সোমা মাইতির উপর হামলার তীব্র নিন্দা মোদীর! বললেন...

মুখ্যমন্ত্রীর কথায়, 'আমরা আইনব্যবস্থার জন্য অনেক কিছু করতে প্রস্তুত'। শেষে সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতির কাছে আর্জি, 'বিপর্যয়ের হাত থেকে সংবিধানকে বাঁচান। গণতন্ত্রকে বিপর্যয়ের হাত থেকে বাঁচান। আমাদের নিরাপত্তা, আমাদের ইতিহাস, আমাৃদের ভুগোল সব বাঁচান'। মমতা বলেন, আদালতে রায় হওয়ার আগে যেন মিডিয়া ট্রায়াল না হয়।  মানুষকে বদনাম করা হচ্ছে। কিছু এজেন্সি ইচ্ছাকৃতভাবে অপমান করছে। মানুষকে বাঁচান। আমি আমার জন্য় বলছি না। আমি  বলছি, গণতন্ত্রকে বাঁচান, মানুষকে বাঁচান। আমরা আপনার হেফাজতে আছি। আপনি সাংবিধানের অভিভাবক। আপনার উপরে কেউ নেই'।

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

About the Author

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা। ...Read More

Tags:
JaliaiguriCalcutta high courtCircuit BenchMamata Banerjee
পরবর্তী
খবর

Modi In Malda: জি ২৪ ঘণ্টার সাংবাদিক সোমা মাইতির উপর হামলার তীব্র নিন্দা মোদীর! বললেন...
.

পরবর্তী খবর

Kedar Files: কাশ্মীর ফাইলস, বেঙ্গল ফাইলসের পর এবার কেদার ফাইলস!