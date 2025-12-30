English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
  • Mamata Banerjee: পহেলগাঁও হামলা কে করল? দিল্লি বিস্ফোরণ কে করল? আপনারা? শাহকে বিঁধে মমতা

Mamata Banerjee: পহেলগাঁও হামলা কে করল? দিল্লি বিস্ফোরণ কে করল? আপনারা? শাহকে বিঁধে মমতা

Mamata Banerjee:  'ষাট বছরের লোককে ডেকে পাঠাচ্ছ, ৭০ বছরের লোককে ডেকে পাঠাচ্ছ, ৭৫ বছরের লোককে ডেকে পাঠাচ্ছ, ৮০ বছরের লোককে ডেকে পাঠাচ্ছে, ৯৬ বছরের লোককে ডেকে পাঠাচ্ছখ। শুধু তুমি খাব, আর তোমার ছেলে খাবে! আর আমাদের নাম গালাগালি করবে। কতদিন'!   

তনুময় ঘোষাল | Updated By: Dec 30, 2025, 04:12 PM IST
Mamata Banerjee: পহেলগাঁও হামলা কে করল? দিল্লি বিস্ফোরণ কে করল? আপনারা? শাহকে বিঁধে মমতা

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: আর কয়েক মাস বাদেই বিধানসভা ভোট। ফের বাংলায় কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। 'ভোট এলেই দুর্যোধন, দুঃশাসনরা আসেন', কটাক্ষ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের। তাঁর প্রশ্ন, 'বাংলাতেই শুধু অনুপ্রবেশ হচ্ছে? কাশ্মীরে হচ্ছে না। তাহলে পহেলগাম হামলা কে করল? দিল্লি বিস্ফোরণ কে করল? আপনারা করলেন'?

আরও পড়ুন:  Amit Shah in Bengal: ১৫ এপ্রিলের পরই প্রচণ্ড বহুমত নিয়ে বাংলায় বিজেপি সরকার! ভোট কি এগিয়ে আসছে? শাহের মন্তব্যে জল্পনা...

আর বেশি দেরি নেই। ছাব্বিশের আগের রাজনীতির উত্তাপ বাড়়ছে বাংলায়। এদিন কলকাতায় সাংবাদিক বৈঠক করে রাজ্য সরকারকে কার্যত তুলোধনা করেন অমিত শাহ। তাঁর  সাফ কথা,  ২০২১- এ ৩৮% ভোট পেয়েছিল বিজেপি। এই বাংলায় ৭৭ টি আসন পায়।  ৩৪ বছর ধরে রাজত্ব করা সিপিআইএম শুন্য হয়েছে । ছাব্বিশে আমাদের সরকার হবেই' । বাঁকুড়া বড়জোড়ার জনসভা থেকে পাল্টা দোপ দাগলেন মুখ্যমন্ত্রীও।

কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর অভিযোগ, সীমান্ত কাঁটাতার দেওয়ার জন্য বিএসএফকে জমি দিচ্ছে রাজ্য। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, আজকে বলছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যা জমি দেয়নি। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জমি  না দিলে এই তারকেশ্বর-বিষ্ণুপুর লাইন কে করে গিয়েছে! মমতা বন্দ্যোপাাধ্যায় করে দিয়েছে, আপনি নন। আমি যদি জমি না দিতাম, ECI-র জমিগুলি, কয়লা তোলার জন্য় কোথা থেকে আসত! রানিগঞ্জে জমি কে দিয়েছে? জামুরিয়ায় জমি কে দিয়েছে? বাঁকুড়ায় জমি কে দিয়েছে? রানিগঞ্জে জমি কে দিয়েছে? বনগাঁ পেট্রাপোলে জমি কে দিয়েছে? চ্যাংরাবান্ধা মালবাজারের জমি কে দিয়েছে? অন্ডাল বিমানবন্দরের জমি কে দিয়েছে? পানাগড়ে জমি কে দিয়েছে? বড় বড় কথা! মিথ্যা কথা'!

মুখ্যমন্ত্রীর কথায়, যত দোষ বাংলা, এই রাজনৈতিক হ্যাংলা। আগেরবার এসে বসেছিল এবার দুশোর পার। হয়ে গিয়েছে পগাড় পার। এবার করছে SIR। এত মানুষের মৃত্যু। এখনও পর্যন্ত ৫৮ থেকে ৬০ জন মানুষ মারা গিয়েছে। গতকাল পুরুলিয়ার একজন বৃদ্ধ মানুষকে ডেকে পাঠানো হয়েছে।বাবার বয়সী মানুষকে শ্রদ্ধা করতে জান না। বাবা-মাকে সম্মান জানাওনি, বয়োজেষ্ঠ্য লোককে সম্মান জানাবে কী করে! আজকে ষাট বছরের লোককে ডেকে পাঠাচ্ছ, ৭০ বছরের লোককে ডেকে পাঠাচ্ছ, ৭৫ বছরের লোককে ডেকে পাঠাচ্ছ, ৮০ বছরের লোককে ডেকে পাঠাচ্ছে, ৯৬ বছরের লোককে ডেকে পাঠাচ্ছখ। শুধু তুমি খাব, আর তোমার ছেলে খাবে! আর আমাদের নাম গালাগালি করবে। কতদিন'! 

মুখ্য়মন্ত্রীর অভিযোগ,  'কমিশনের অফিসে বিজেপির আইটি সেলের লোক বসে রয়েছে। নামের ইংরেজি বানানের রকমফেরের জন্য নাম বাদ দেওয়া হচ্ছে'। সঙ্গে হুঁশিয়ারি, 'একটা ন্যায্য লোকের নাম বাদ দেওয়া হলে আন্দোলন দিল্লিতেও হবে, বাংলাতেও হবে'। জনগণের উদ্দেশে তাঁর বার্তা, 'কেউ ভয় পাবেন না। দল আপনাদের পাশে আছে। সরকারও পাশে আছে'। 

আরও পড়ুন:  Joy Goswami in SIR hearing: সদ্য ফিরেছেন হাসপাতাল থেকে! নির্বাচন কমিশনের কাঠগড়ায় রুগ্ণ কবি জয় গোস্বামী; সমন পেলেন কন্যা বুকুনও...

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা। ...Read More

West Bengal Assembly Election 2026Mamata BanerjeeAmit Shah
