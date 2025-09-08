Mamata Banerjee: পুজোর মুখেই ২ দিনের সফরে উত্তরবঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী, একাধিক প্রকল্প...
নজরে ছাব্বিশ। দু'দিনে সফরে ফের উত্তরবঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী। আগামীকাল, মঙ্গলবার ও বুধবার শিলিগুড়ির উত্তরকন্যা ও জলপাইগুড়িতে সরকারি অনুষ্ঠানে যোগ দেবেন তিনি। রয়েছে আরও বেশ কয়েকটি কর্মসূচি।
পুজোর মুখে প্রাকৃতিক দুর্যোগ। বৃষ্টি হচ্ছে উত্তরবঙ্গে। তারমধ্যেই মুখ্যমন্ত্রীর সফরের প্রস্তুতিও চলছে জোরকদমে। বুধবার জলপাইগুড়ির ABPC ময়দানে সরকারি অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়ার কথা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের। মঞ্চ বাঁধা হচ্ছে। আজ, সোমবার দুপুরে মুখ্য়মন্ত্রীর সভাস্থল পরিদর্শন করেন জলপাইগুড়ির জেলাশাসক শ্যামা পারভিন, পুলিস সুপার উমেশ খাণ্ডবাহালে। সঙ্গে ছিলেন অতিরিক্ত পুলিশ সুপার , ডিএসপি, আইসি-সহ জেলা পুলিসের পদস্থ আধিকারিকরাও।
এর আগে, চলতি বছরের মে মাসের উত্তরবঙ্গে গিয়ে উন্নয়নের খতিয়ান তুলে ধরেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। শিলিগুড়ির ফুলবাড়িতে সরকারি পরিষেবা প্রদানের অনুষ্ঠানে তিনি বলেছিলেন, 'বাংলার উন্নয়ন অনেকে চোখে দেখতে পান না। যাঁরা চোখে ঠুলো পরে বসে আছেন। উন্নয়নের হিসেব চাইলে দিয়ে দেব'। উত্তরকন্য়ায় প্রশাসনিক বৈঠকে জঙ্গি অনুপ্রবেশ রুখতে বার্তা দিয়েছিলেন জেলাশাসক ও পুলিস সুপারদের। জেলাশাসক-সহ ভোটার লিস্টের কাজের সঙ্গে যুক্ত প্রশাসনিক আধিকারিকদের সতর্ক করে দেন মুখ্যমন্ত্রী।
