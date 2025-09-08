English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

Mamata Banerjee: পুজোর মুখেই ২ দিনের সফরে উত্তরবঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী, একাধিক প্রকল্প...

নজরে ছাব্বিশ। দু'দিনে সফরে ফের উত্তরবঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী। আগামীকাল, মঙ্গলবার ও বুধবার শিলিগুড়ির উত্তরকন্যা ও জলপাইগুড়িতে সরকারি  অনুষ্ঠানে যোগ দেবেন তিনি। রয়েছে আরও বেশ কয়েকটি কর্মসূচি।

তনুময় ঘোষাল | Updated By: Sep 8, 2025, 04:26 PM IST
Mamata Banerjee: পুজোর মুখেই ২ দিনের সফরে উত্তরবঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী, একাধিক প্রকল্প...

প্রদ্যুত্‍ দাস: নজরে ছাব্বিশ। দু'দিনে সফরে ফের উত্তরবঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী। আগামীকাল, মঙ্গলবার ও বুধবার শিলিগুড়ির উত্তরকন্যা ও জলপাইগুড়িতে সরকারি  অনুষ্ঠানে যোগ দেবেন তিনি। রয়েছে আরও বেশ কয়েকটি কর্মসূচি।

Add Zee News as a Preferred Source

আরও পড়ুন:  WB Assembly Elections 2026: ছাব্বিশের নির্বাচনের আগে বিজেপিতে ব্যাপক ভাঙন! 'ডুগডুগি বাজানো'র হুংকার...

পুজোর মুখে প্রাকৃতিক দুর্যোগ। বৃষ্টি হচ্ছে উত্তরবঙ্গে। তারমধ্যেই মুখ্যমন্ত্রীর সফরের প্রস্তুতিও চলছে জোরকদমে। বুধবার জলপাইগুড়ির ABPC ময়দানে সরকারি অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়ার কথা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের। মঞ্চ বাঁধা হচ্ছে। আজ, সোমবার দুপুরে মুখ্য়মন্ত্রীর সভাস্থল পরিদর্শন করেন জলপাইগুড়ির জেলাশাসক শ্যামা পারভিন, পুলিস সুপার  উমেশ খাণ্ডবাহালে। সঙ্গে ছিলেন অতিরিক্ত পুলিশ সুপার , ডিএসপি, আইসি-সহ জেলা পুলিসের পদস্থ আধিকারিকরাও। 

এর আগে, চলতি  বছরের মে মাসের উত্তরবঙ্গে গিয়ে উন্নয়নের খতিয়ান তুলে ধরেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। শিলিগুড়ির ফুলবাড়িতে সরকারি পরিষেবা প্রদানের অনুষ্ঠানে তিনি বলেছিলেন, 'বাংলার উন্নয়ন অনেকে চোখে দেখতে পান না। যাঁরা চোখে ঠুলো পরে বসে আছেন। উন্নয়নের হিসেব চাইলে দিয়ে দেব'। উত্তরকন্য়ায় প্রশাসনিক বৈঠকে জঙ্গি অনুপ্রবেশ রুখতে বার্তা দিয়েছিলেন জেলাশাসক ও পুলিস সুপারদের। জেলাশাসক-সহ ভোটার লিস্টের কাজের সঙ্গে যুক্ত প্রশাসনিক আধিকারিকদের সতর্ক করে দেন মুখ্যমন্ত্রী।

আরও পড়ুন: Bengal Weather Update: দক্ষিণবঙ্গের ৯ জেলায় বজ্রবিদ্যুৎ-সহ ঘোরতর বৃষ্টি-আশঙ্কা, ভারী বৃষ্টি উত্তরবঙ্গেও, আর মঙ্গল থেকেই কলকাতায়...

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

About the Author

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা। ...Read More

Tags:
Mamata Banerjeecm mamata banerjeenorth Bengal
পরবর্তী
খবর

Pickpocket Gang: সোনারপুরে সেনসেশন! রাবিয়াই ক্রিমিনালদের মাথা, সঙ্গী মিতা পুরকাইত...
.

পরবর্তী খবর

UP Horror: ১৭-র কিশোরের সঙ্গে যৌনতা ৩০-র যুবতীর! 'ঘনিষ্ঠ' দেখে ফেলায় হাড়হিম পরিণত...