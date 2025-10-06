English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
Mamata Banerjee Visit North Bengal  'সব জল ছেড়ে দিয়েছে একসাথে, এবং সেটা আমাদের জানানো হয়নি। মানুষ ব্যস্ত ছিল পুজো কার্নিভাল নিয়ে, সবে পুজো গিয়েছে। সেসময়ে অতিরিক্ত বৃষ্টি, অতিরিক্ত জল। দুটো একসঙ্গে অনেক মানুষের প্রাণ কেড়েছে'। 

তনুময় ঘোষাল | Updated By: Oct 6, 2025, 04:03 PM IST
Mamata Banerjee in North Bengal: 'সংকটে পাশে আছি', উত্তরবঙ্গে মৃতদের পরিবারপিছু ৫ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রীর...

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্য়ুরো:  'বন্যাবিধ্বস্ত উত্তরবঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী। মৃতদের পরিবারপিছু ৫ লক্ষ টাকা আর্থিক সহায়তা দেওয়া কথা ঘোষণা বললেন তিনি। বললেন, আপনাদের এই সংকটে, বিপদে পাশে আছি। ঘরবাড়ি ভেঙে গিয়েছে, খাবার নেই। সেখানে পুবিসকে কমিউনিটি কিচেন চালু করেছি। সরকার সর্বরকম উদ্যোগ নিয়েছে'।  

এক রাতের বৃষ্টিতে তছনছ উত্তরবঙ্গ। এখনও পর্যন্ত মৃত ১৭। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'সব জল ছেড়ে দিয়েছে একসাথে, এবং সেটা আমাদের জানানো হয়নি। মানুষ ব্যস্ত ছিল পুজো কার্নিভাল নিয়ে, সবে পুজো গিয়েছে। সেসময়ে অতিরিক্ত বৃষ্টি, অতিরিক্ত জল। দুটো একসঙ্গে অনেক মানুষের প্রাণ কেড়েছে। অনেকে ঘরবাড়ি হারিয়েছেন, পরিবার পরিজনকে হারিয়েছেন। সবকিছু হারিয়ে গিয়েছে'।

মুখ্যমন্ত্রী জানান, 'বামুনডিঙায় যে জায়গায় ঘটনা ঘটেছে, সেখানে যাওয়া যাচ্ছে না। এত জল জমে গিয়েছে। আমি ডিজিকে পাঠিয়েছিলাম। নৌকায় করে গিয়ে কথা বলে এসেছে। আমি এতটুকু বলতে পারি, আপনাদের যে ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে, এর তো কোনও তুলনা হয় না। আপনাদের এই সংকটে, বিপদে পাশে আছি। যারা মারা গিয়েছে, তাদের আমরা পাঁচলক্ষ টাকা করে দিচ্ছে। পরিবারের একজনকে আমরা স্পেশাল হোমগার্ডের চাকরিও করে দেব'।

মুখ্যমন্ত্রীয় কথায়, 'যাঁরা মারা গিয়েছে, পয়সা নিয়ে সেটা পূরণ করা যায় না। কিন্তু যারা চলে যায়, তারা তো চলে যায়। তাদের জন্য তো কষ্ট আছে। কিন্তু যারা পড়ে থাকে, তাদের তো দেখতে হয়, না। সেজন্যই তাদের পাশে দাঁড়ানোর জন্য এটা উদ্যোগ'। সঙ্গে জেলাশাসক ও পুলিস সুপারদের নির্দেশ,  লোকাল বিডিও ও আইসিদের সঙ্গে কথা বলে আপনারা একটা লিস্ট তৈরি করবেন। সিএসকে পাঠাবেন। সেগুলি আমরা দেখে দেব'।

About the Author

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা। ...Read More

North Bengal. Heavy RainNorth Bengal FloodMamata Banerjee
