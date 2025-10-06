Mamata Banerjee in North Bengal: 'সংকটে পাশে আছি', উত্তরবঙ্গে মৃতদের পরিবারপিছু ৫ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রীর...
Mamata Banerjee Visit North Bengal 'সব জল ছেড়ে দিয়েছে একসাথে, এবং সেটা আমাদের জানানো হয়নি। মানুষ ব্যস্ত ছিল পুজো কার্নিভাল নিয়ে, সবে পুজো গিয়েছে। সেসময়ে অতিরিক্ত বৃষ্টি, অতিরিক্ত জল। দুটো একসঙ্গে অনেক মানুষের প্রাণ কেড়েছে'।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্য়ুরো: 'বন্যাবিধ্বস্ত উত্তরবঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী। মৃতদের পরিবারপিছু ৫ লক্ষ টাকা আর্থিক সহায়তা দেওয়া কথা ঘোষণা বললেন তিনি। বললেন, আপনাদের এই সংকটে, বিপদে পাশে আছি। ঘরবাড়ি ভেঙে গিয়েছে, খাবার নেই। সেখানে পুবিসকে কমিউনিটি কিচেন চালু করেছি। সরকার সর্বরকম উদ্যোগ নিয়েছে'।
আরও পড়ুন: Watch Video of Khagen Murmu Attack in Nagrakata: বন্যাকবলিত নাগরাকাটায় ভয়ংকর আক্রান্ত বিজেপি সাংসদ খগেন মূর্মু, ঝরছে রক্ত! বিধায়ক শংকরকে জুতোপেটা...
এক রাতের বৃষ্টিতে তছনছ উত্তরবঙ্গ। এখনও পর্যন্ত মৃত ১৭। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'সব জল ছেড়ে দিয়েছে একসাথে, এবং সেটা আমাদের জানানো হয়নি। মানুষ ব্যস্ত ছিল পুজো কার্নিভাল নিয়ে, সবে পুজো গিয়েছে। সেসময়ে অতিরিক্ত বৃষ্টি, অতিরিক্ত জল। দুটো একসঙ্গে অনেক মানুষের প্রাণ কেড়েছে। অনেকে ঘরবাড়ি হারিয়েছেন, পরিবার পরিজনকে হারিয়েছেন। সবকিছু হারিয়ে গিয়েছে'।
মুখ্যমন্ত্রী জানান, 'বামুনডিঙায় যে জায়গায় ঘটনা ঘটেছে, সেখানে যাওয়া যাচ্ছে না। এত জল জমে গিয়েছে। আমি ডিজিকে পাঠিয়েছিলাম। নৌকায় করে গিয়ে কথা বলে এসেছে। আমি এতটুকু বলতে পারি, আপনাদের যে ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে, এর তো কোনও তুলনা হয় না। আপনাদের এই সংকটে, বিপদে পাশে আছি। যারা মারা গিয়েছে, তাদের আমরা পাঁচলক্ষ টাকা করে দিচ্ছে। পরিবারের একজনকে আমরা স্পেশাল হোমগার্ডের চাকরিও করে দেব'।
মুখ্যমন্ত্রীয় কথায়, 'যাঁরা মারা গিয়েছে, পয়সা নিয়ে সেটা পূরণ করা যায় না। কিন্তু যারা চলে যায়, তারা তো চলে যায়। তাদের জন্য তো কষ্ট আছে। কিন্তু যারা পড়ে থাকে, তাদের তো দেখতে হয়, না। সেজন্যই তাদের পাশে দাঁড়ানোর জন্য এটা উদ্যোগ'। সঙ্গে জেলাশাসক ও পুলিস সুপারদের নির্দেশ, লোকাল বিডিও ও আইসিদের সঙ্গে কথা বলে আপনারা একটা লিস্ট তৈরি করবেন। সিএসকে পাঠাবেন। সেগুলি আমরা দেখে দেব'।
আরও পড়ুন: North Bengal Flood: ভয়াবহ জলের তোড় কাড়ল প্রাণ! ঘর এখন কাদার স্তূপ, চারিদিকে শুধু ধ্বংসাবশেষ, হাহাকার...
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)