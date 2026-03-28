Mamata Banerjee: 'ছেলে যেন লালবাতির গাড়িতে না ঘোরে', প্রার্থী হরেরামকে সতর্ক করলেন মমতা
Mamata Banerjee: ছেলের লাল বাতি ব্যবহার নিয়ে হরেরামকে কড়া বার্তা মমতার। পাল্টা তৃণমূল প্রার্থী হরেরাম সিং এর বক্তব্য, দিদি অভিভাবকের মত বলেছেন।
চিত্তরঞ্জন দাস: নির্বাচনী প্রচারের মঞ্চ থেকে দলীয় প্রার্থীকে অনুশাসনের পাঠ দেওয়ার পাশাপাশি বিরোধীদের তীব্র আক্রমণ শানালেন তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। শনিবার রানীগঞ্জ বিধানসভা কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী কালো বরণ মণ্ডলের সমর্থনে খাঁন্দরা ফুটবল মাঠের জনসভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে জামুড়িয়ার প্রার্থী হরেরাম সিংকে সরাসরি সতর্ক করেন মুখ্যমন্ত্রী।
এদিনের সভা থেকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় প্রকাশ্যেই হরেরাম সিংকে উদ্দেশ্য করে বলেন, 'তোমার ছেলে যেন লাল লাইটের গাড়ি ব্যবহার না করে।' মুখ্যমন্ত্রীর এই কড়া বার্তার পর হরেরাম সিং জানান, 'দিদি অভিভাবকের মতো বলেছেন।' রাজনৈতিক মহলের মতে, স্বচ্ছ ভাবমূর্তি বজায় রাখতেই প্রার্থীর পরিবারকে নিয়ে এই কড়া অবস্থান নিয়েছেন তৃণমূল নেত্রী।
বক্তব্যের শুরুতেই আসানসোল-রানীগঞ্জ শিল্পাঞ্চলের উন্নয়নে তাঁর সরকারের ভূমিকার কথা স্মরণ করিয়ে দেন মমতা। তিনি দাবি করেন, আসানসোল পুলিস কমিশনারেট তাঁর আমলেই তৈরি হয়েছে। রানীগঞ্জের ধসপ্রবণ এলাকায় প্রায় ৭০০ কোটি টাকা ব্যয়ে নতুন আবাসন তৈরি করা হয়েছে। রাজ্যে ইতিমধ্যে ১ লক্ষ ২০ হাজার কিলোমিটার রাস্তা নির্মাণ হয়েছে এবং ২২ হাজার কোটি টাকার শিল্প বিনিয়োগ এসেছে। রঘুনাথপুরে বড়সড় শিল্প বিনিয়োগের পরিকল্পনা চলছে। রাজ্যে বেকারত্ব ৪০ শতাংশ কমেছে বলে তিনি দাবি করেন।
সিউড়ি ও রঘুনাথগঞ্জে রামনবমীর মিছিলকে কেন্দ্র করে অশান্তির ঘটনায় কড়া অবস্থান নেন মুখ্যমন্ত্রী। প্রশাসনের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তোলার পাশাপাশি তিনি হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেন, 'দাঙ্গা করলে কাউকে ছাড়া হবে না।' একইসঙ্গে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলোর পাশে দাঁড়িয়ে তিনি আশ্বাস দেন যে, ভাঙচুর হওয়া দোকান ও বাড়ি প্রশাসনই পুনর্নির্মাণ করে দেবে।
নির্বাচন কমিশনের নিরপেক্ষতা নিয়ে প্রশ্ন তুলে মমতা অভিযোগ করেন, কমিশন পক্ষপাতদুষ্ট আচরণ করছে। তাঁর দাবি, '৫০ থেকে ১০০ জন অফিসারকে অন্য রাজ্যে সরিয়ে দিয়ে নির্বাচনী প্রক্রিয়াকে প্রভাবিত করার চেষ্টা হচ্ছে।' বিজেপি বাইরে থেকে টাকা ও দুষ্কৃতী ঢোকানোর চেষ্টা করছে বলেও তিনি অভিযোগ করেন। এদিন কবি কাজী নজরুল ইসলামের জন্মভিটে চুরুলিয়ার কথা স্মরণ করে তিনি নজরুলের প্রতি শ্রদ্ধা জানান। বাউরি ও বাগদি সম্প্রদায়ের প্রার্থীদের কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন, তাঁর সরকার সব ধর্ম ও সম্প্রদায়কে সমান গুরুত্ব দেয়। সভার শেষে আত্মবিশ্বাসের সুরে তিনি ঘোষণা করেন, 'বাংলায় আমরাই থাকব এবং আগামী দিনে লক্ষ্য হবে দিল্লি দখল।'
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)