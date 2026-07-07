'অজুহাত দেবেন না, কেন ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি'? বারুইপুরে পুলিসের ভূমিকায় অগ্নিশর্মা মুখ্যমন্ত্রী!

পিয়ালী মিত্র: ' গাড়ি নেই! এই ধরনের অজুহাত আমাকে দেবেন না'। বারুইপুরে পুলিসের ভূমিকায় ক্ষুদ্ধ মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। জানতে চাইলেন, 'মদ, গাঁজা উদ্ধারে অভিযান চালানোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। কেন ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি?'
নাবালিকাকে ধর্ষণ করে খুন! উত্তাল গোটা রাজ্য। আজ, মঙ্গলবার বারুইপুরে এসপি অফিসে প্রশাসনিক বৈঠকে করেন মুখ্যমন্ত্রী। সূত্রের খবর, বৈঠকে ফাঁড়ি ইনচার্জ, অতিরিক্ত পুলিশ সুপারক সাসপেন্ড করতে চেয়েছিলেন শুভেন্দু। সময় চান রাজ্য পুলিসের ডিজি সিদ্ধিনাথ গুপ্তা। এরপরই মুখ্মন্ত্রী তিনদিনের সময়সীমা বেঁধে দেন। এসপি অফিস থেকে বেরিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'ডিজিপিকে ৩ দিন সময় দেওয়া হয়েছে। যদি পুলিসের কোনও শিথিলতা থাকে, তাহলে কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হবে। আরজি করের ক্ষেত্রে আমরা তিনজনকে সাসপেন্ড করেছি'।
আসলে বারুইপুর কাণ্ডে পুলিসের ভূমিকা নিয়েই প্রশ্ন উঠেছে। জি ২৪ ঘণ্টার হাতে এসেছে এক্সক্লুসিভ ভিডিয়ো। সেই ভিডিয়োতে পুলিসের চরম গাফিলতি একেবারেই প্রকাশ্যে চলে এসেছে।
ভিডিয়োটিতে কী শোনা এবং দেখা যাচ্ছে?
পুরো ভিডিয়োতে হতবাক করা দৃশ্য। বারুইপুর ফাঁড়িতে গণধর্ষণে অভিযুক্তদের সঙ্গে পুলিস গা ছাড়া দিয়ে কথা বলছেন। কেউ দাঁড়িয়ে এবং কোনও পুলিস হেলান দিয়ে বসে রয়েছে। দুই অভিযুক্ত আনন্দ সর্দার এবং প্রভাস মণ্ডল তাদেরকে সঙ্গে কথা বলছে।
আনন্দ পুলিস বলছে, 'আমি ছিলাম না স্যর। রাজা ছিল। আমাদের সিসিটিভি ক্য়ামেরা চেক করে আসুন। কে কে ঘুরছিল, কে কে যাচ্ছিল, ক্যামেরা আমাদের মোড়ের মাথার ক্যামেরায় আছে। ক্যামেরায় তুমি দেখো, আমি বলছি।' সেই সময় প্রভাস উলটে আনন্দের সঙ্গে তর্ক করছে। প্রভাসকে বলতে শোনা যায় যে, তুই তো ছিলি। তুই ই তো আমাকে ডেকে পাঠিয়েছিলিস। দুই অভিযুক্তের মধ্যে বাদানুবাদ হচ্ছে। আর পুলিস সেখানে দাঁড়িয়ে সবটা দেখছে।
পুলিস তখন পালটা বলছে, 'তুই কী করে ক্যামেরা দেখবি?'
আনন্দ বলছে, 'আরে আমাদের ওখানে সবতো ক্যামেরা আছে।'
পুলিস কর্মী: 'তুই ক্যামেরা চেক করলি কেন?'
আনন্দ: 'আমি চেক করিনি! আমাদের ওখানে ক্যামেরা আছে, তুমি চেক করে দেখো কে ছিল। এই ছেলে বুঝতে পারবে।'
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