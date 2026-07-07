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'অজুহাত দেবেন না, কেন ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি'? বারুইপুরে পুলিসের ভূমিকায় অগ্নিশর্মা মুখ্যমন্ত্রী!

Suvendu Adhikari:  রাজ্যে পুলিসের ডিজিকে ৩ দিনের সময়সীমা বেঁধে দিলেন মুখ্যমন্ত্রী। বললেন,  'যদি পুলিসের কোনও শিথিলতা থাকে, তাহলে কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হবে'। 

Written ByTanumoy Ghosal
Published: Jul 07, 2026, 08:00 PM IST|Updated: Jul 07, 2026, 08:00 PM IST
'অজুহাত দেবেন না, কেন ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি'? বারুইপুরে পুলিসের ভূমিকায় অগ্নিশর্মা মুখ্যমন্ত্রী!
Image Credit: পুলিসের ভূমিকায় অগ্নিশর্মা শুভেন্দু!Source: Bureau

About the Author

Tanumoy Ghosal

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা।

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