/Suvendu Adhikari on Ayushman Bharat Scheme: রাজ্য়ে কবে থেকে মিলবে আয়ুষ্মান ভারত কার্ড? কারা পাবেন এই সুবিধা? কোন হাসপাতালে যাবেন? মুখ্যমন্ত্রীর বড় ঘোষণা

পিয়ালি মিত্র: পশ্চিমবঙ্গের স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে এক ঐতিহাসিক ও যুগান্তকারী অধ্যায়ের সূচনা হতে চলেছে বলা যায়। মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর নেতৃত্বে সোনার বাংলা গড়ার দিকে এগোচ্ছে রাজ্য সরকার। আর তারই অঙ্গ হিসেবে অন্যতম উল্লেখযোগ্য ক্ষেত্র স্বাস্থ্যে এবার বড় ঘোষণা করলেন মুখ্যমন্ত্রী। শনিবার সাংবাদিক বৈঠক করে স্বাস্থ্যখাতে একগুচ্ছ নতুন কর্মসূচী ও প্রকল্পের ঘোষণা করেন তিনি।
নতুন ঘোষণা
দীর্ঘদিনের টানাপোড়েনের অবসান ঘটিয়ে অবশেষে রাজ্যে কার্যকর হতে চলেছে কেন্দ্রের অত্যন্ত জনপ্রিয় স্বাস্থ্য বিমা প্রকল্প ‘আয়ুষ্মান ভারত’। সম্প্রতি কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রী জগৎ প্রকাশ নাড্ডা এবং কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য সচিব-সহ উচ্চপদস্থ আধিকারিকদের সঙ্গে রাজ্য সরকারের এক ঘণ্টারও বেশি সময় ধরে চলা এক উচ্চপর্যায়ের ভার্চুয়াল বৈঠক হয়। বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী, মুখ্য সচিব, স্বাস্থ্য সচিব ও প্রধান পরামর্শদাতারা।
বৈঠক শেষে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী রাজ্যের স্বাস্থ্য ব্যবস্থার আধুনিকীকরণ এবং আয়ুষ্মান ভারত চালু প্রসঙ্গে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ ঘোষণা করেন।
১. জুলাই থেকে মিলবে ‘আয়ুষ্মান ভারত’ কার্ড
মুখ্যমন্ত্রী জানান, রাজ্যে ইতিমধ্যেই আয়ুষ্মান ভারতের এনরোলমেন্ট বা নথিবদ্ধকরণের কাজ শুরু হয়ে গেছে। আশা করা যাচ্ছে, আগামী জুলাই মাস থেকেই রাজ্যে আয়ুষ্মান ভারত কার্ড দেওয়া শুরু হবে। এই প্রকল্পের সবচেয়ে বড় সুবিধা, কার্ড প্রাপকরা শুধু রাজ্যেই নয়, গোটা দেশজুড়ে যেকোনও তালিকাভুক্ত হাসপাতালে বিনামূল্যে চিকিৎসার সুবিধা পাবেন।
মুখ্যমন্ত্রী আরও স্পষ্ট করেন:
'যাঁদের ইতোমধ্যেই রাজ্যে ‘স্বাস্থ্যসাথী’ কার্ডের রেজিস্ট্রেশন রয়েছে, তাঁরা সকলেই আয়ুষ্মান ভারতের আওতায় চলে আসবেন। পাশাপাশি নতুন যাঁরা যুক্ত হতে চান, তাঁদের জন্যও সুযোগ বাড়ানো হচ্ছে।'
এই সিদ্ধান্তের ফলে রাজ্যের প্রায় এক কোটির কাছাকাছি প্রবাসী মানুষ-- যারা কর্মসূত্রে বা পড়াশোনার স্বার্থে ভিন রাজ্যে রয়েছেন, তাঁরা বিশেষভাবে উপকৃত হবেন। আগামী জুনের প্রথম সপ্তাহে দিল্লিতে ‘আয়ুষ্মান আরোগ্য মন্দির’ সংক্রান্ত একটি চুক্তিও স্বাক্ষরিত হবে।
কেন্দ্র থেকে ৩,০০০ কোটি টাকার আর্থিক অনুমোদন
রাজ্যের স্বাস্থ্য পরিকাঠামো ভেঙে পড়া রুখতে এবং নতুন প্রকল্পগুলি বাস্তবায়নে কেন্দ্র সরকার মোট ৩,০৭৯ কোটি টাকা মঞ্জুর করেছে। এর মধ্যে:
ন্যাশনাল হেলথ মিশন (NHM): ২,১০৩ কোটি টাকা।
আয়ুষ্মান ভারত প্রকল্প: ৯৭৬ কোটি টাকা।
এই অর্থবর্ষের প্রথম কিস্তির ৫০০ কোটি টাকা ইতোমধ্যেই কেন্দ্রের তরফে রাজ্যের অ্যাকাউন্টে স্থানান্তরিত করা হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী আশ্বস্ত করেন, অর্থের অভাবে পশ্চিমবঙ্গের কোনও স্বাস্থ্য প্রকল্প আর আটকে থাকবে না।
৪৭৪টি জনৌষধি কেন্দ্র ও সস্তায় ওষুধ
সাধারণ মানুষের চিকিৎসার খরচ কমাতে রাজ্যে ব্যাপক হারে সম্প্রসারণ করা হচ্ছে ‘প্রধানমন্ত্রী ভারতীয় জনৌষধি পরিযোজনা’। বর্তমানে রাজ্যে মাত্র ১৭০টি কেন্দ্র চালু থাকলেও, লক্ষ্যমাত্রা বাড়িয়ে তা ৪৭৪টি করা হচ্ছে।
ব্লক হেলথ সেন্টার থেকে শুরু করে জেলা হাসপাতাল পর্যন্ত এই কেন্দ্রগুলি গড়ে উঠবে। এর ফলে যে পরিবারের মাসে ২,০০০ টাকার ওষুধ লাগে, সরকারি নিয়ন্ত্রিত এই জনৌষধি কেন্দ্র থেকে তা মাত্র ২০০ টাকার মধ্যে পাওয়া সম্ভব হবে। অর্থাৎ ক্রেতারা ১০ গুণ আর্থিক সুবিধা পাবেন। পাশাপাশি ‘AMRIT Pharmacy’ প্রকল্পের মাধ্যমে ২৫% থেকে ৮০% পর্যন্ত ছাড়ে জীবনদায়ী ওষুধ মিলবে।
জরায়ু মুখের ক্যানসার টিকাকরণ
মহিলা ও কিশোরীদের স্বাস্থ্যের কথা মাথায় রেখে আগামী ৩০ মে বিধাননগর হাসপাতালে আনুষ্ঠানিকভাবে সার্ভাইকাল ক্যানসার (জরায়ু মুখের ক্যানসার) স্ক্রিনিং এবং টিকাকরণ কর্মসূচির উদ্বোধন করবেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী।
কেন্দ্রের তরফ থেকে রাজ্যের জন্য ৭ লক্ষাধিক ডোজের পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। একই দিনে কলকাতায় ‘টিবি মুক্ত ভারত অভিযান’ নিয়ে একটি বিশেষ ওয়ার্কশপেরও আয়োজন করা হয়েছে।
স্বাস্থ্য পরিকাঠামো খতিয়ে দেখতে রাজ্যে আসছে কেন্দ্রের ৩ দল
কেন্দ্রের রিপোর্ট অনুযায়ী, আগে সঠিক নজরদারির অভাবে কলকাতা, মুর্শিদাবাদ, মালদা, বীরভূম ও পূর্ব বর্ধমানে শিশু ও নবজাতকের মৃত্যুহার খুব বেশি হয়েছে। পাশাপাশি পুরুলিয়া, বাঁকুড়া ও ঝাড়গ্রাম-সহ একাধিক জেলায় কুষ্ঠ বা লেপ্রসি সংক্রমণের হার জাতীয় গড়ের চেয়ে বেশি। ন্যাশনাল কোয়ালিটি অ্যাসুরেন্স স্ট্যান্ডার্ডেও (NQAS) রাজ্যের সাফল্য জাতীয় গড়ের (৫৮-৫৯%) নিচে, মাত্র ৫৩ শতাংশে আটকে রয়েছে।
এই সমস্ত খামতি দূর করতে এবং মাঠপর্যায়ে পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে কেন্দ্র থেকে ৩টি বিশেষজ্ঞ দল (Teams) খুব দ্রুত পশ্চিমবঙ্গে আসছে। এরা জেলা স্তরে সিএমওএইচ (CMOH) এবং ডিএমএইচ (DMH) স্তরের আধিকারিকদের সঙ্গে সমন্বয় সাধন করবেন।
এছাড়া চিকিৎসকদের ঘাটতি মেটাতে আগামী ৩ মাসের মধ্যে স্বচ্ছ নীতি মেনে দ্রুত নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা হবে। আলিপুরদুয়ার, কালিম্পং, দক্ষিণ দিনাজপুর ও আসানসোলে নতুন মেডিকেল কলেজ গড়ার ক্ষেত্রেও কেন্দ্র পূর্ণ সহযোগিতার আশ্বাস দিয়েছে।
দীর্ঘদিনের প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক নেতিবাচকতা কাটিয়ে কেন্দ্র ও রাজ্যের এই যৌথ সমন্বয় পশ্চিমবঙ্গের স্বাস্থ্য ব্যবস্থাকে এক নতুন দিশা দেখাবে বলে আশাবাদী ওয়াকিবহাল মহল।
