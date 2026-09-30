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বছরের পর বছর জলযন্ত্রণা থেকে মুক্তি, ঘাটাল মাস্টার প্ল্যানে ১২০০ কোটি টাকা বরাদ্দের ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রীর

Ghatal Master Plan: বছরের পর বছর গডিয়েছে, ঘাটাল ছিল সেই বিশ বাঁও জলেই। বারবার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে, বারবার জলে ডুবেছে ঘাটাল। এবার ঘাটালবাসীকে আশার আলো দেখালেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী 

Written BySekender Abu Zafar
Published: Sep 30, 2026, 04:54 PM IST|Updated: Sep 30, 2026, 04:54 PM IST
বছরের পর বছর জলযন্ত্রণা থেকে মুক্তি, ঘাটাল মাস্টার প্ল্যানে ১২০০ কোটি টাকা বরাদ্দের ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রীর

About the Author

Sekender Abu Zafar

Sekender Abu Zafar

প্রিন্ট মিডিয়া দিয়ে শুরু। বর্তমানে ডিজিটালে। সবেমিলিয়ে প্রায় দু'দশক। রাজনীতি, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, ক্রাইম, ক্রীড়া, ইতিহাস, ফিচার, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ে বস্তুনিষ্ঠ লেখালেখিতে বিচরণ।

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