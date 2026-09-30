/বছরের পর বছর জলযন্ত্রণা থেকে মুক্তি, ঘাটাল মাস্টার প্ল্যানে ১২০০ কোটি টাকা বরাদ্দের ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রীর

কমলাক্ষ ভট্টাচার্য: প্রতি বছরই বর্ষায় ডুবে যায় ঘাটাল। এবছর এখনও ঘাটাল পুরসভা এলাকার বহু পুজো প্যান্ডেলে জল ঢুকে রয়েছে। ফি বছর ঘাটালের এই জলযন্ত্রণা থেকে মুক্তি দিয়ে ঘাটাল মাস্টার প্ল্যানের জন্য ১২০০ কোটি টাকা দেওয়ার কথা ঘোষণা করলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী।
বুধবার মেদিনীপুরের বীরসিংহে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের ২০৭তম জন্মদিন উপলক্ষ্যে এক অনুষ্ঠানে যোগ দেন মুখ্যমন্ত্রী। সেখানেই তিনি ঘাটলের জন্য ওই ঘোষণা করেন। বছরের পর বছর ধরে ঘাটালের মানুষ বন্যায় ভুগেছেন। এবার তারা ডবল ইঞ্জিন সরকারের শব্দ শুনতে পেলেন।
বহু দিন ধরে রাজ্যের মানুষ শুনে আসছে ঘাটাল মাস্টার প্ল্যানের কথা। কিন্তু বিগত সরকারের আমলে এনিয়ে অনেক কথা বলা হলেও ঘাটাল মাস্টার প্ল্যানের কাজ শুরু হয়নি। আজ মুখ্য়মন্ত্রী বলেন, বিগত দিনে সরকার শুধু ভাষণে ছিল। আমাদের ভারত সরকার ৫০ শতাংশ টাকা দেবে। বাকী ৫০ শতাংশ টাকা রাজ্য সরকার দেবে। ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট থেকেও খানিকটা টাকা আমরা পাব। সেই টাকা দিয়ে জমি অধিগ্রহণের কাজ হবে। দাসপুরে বিধায়ক তপন দত্ত রয়েছেন, ঘাটালের বিধায়ক তপন কপাট রয়েছেন। যাতে দ্রুত এই বন্যার হাত থেকে সবাই রক্ষা পায় তার জন্য দ্রুত ঘাটাল মাস্টার প্ল্যান কার্যকর করবেন। তার জন্য এবছর ১২০০ কোটি টাকা মঞ্জুর করলাম। পুজোর পর আর বর্ষা হবে না।
মুখ্যমন্ত্রী বলেন, দ্রুত কাজ শুরু করে জুন মাসের মধ্যে যতটা সম্ভব কাজ এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার দরকার রয়েছে। বন্যা প্লাবিত এলাকায় যত কাঁচা বাড়ি রয়েছে তার তালিকা তৈরি করবেন জেলা শাসক ও বিডিও। মাণনীয় বিধায়করা সহযোগিতা করবেন। পুলিসের কাজ থেকেও ইমপুট নেবেন। প্রত্যেকটা কাঁচা বাড়ি,তা সে টালি, অ্যাসবেস্টরস বা টিনের চাউনির হোক যারা আবাসের টাকায় বাড়ি করেননি তাদেরকে আমরা ১ লাখ ৮০ হাজার টাকা করে দেওয়ার ব্যবস্থা করব। এবার ব্যাপক ধান হয়েছে। কিন্তু যে এলাকায় কয়েকটা গ্রাম পঞ্চায়েত ডুবে গিয়েছে সেখানে জেলা শাসককে বলব প্রধানমন্ত্রী শস্য বিমার ক্যাম্প লাগিয়ে কৃষকদের নাম নথিভূক্ত করতে হবে। কিছুদিনের মধ্যেই অভিভক্ত মেদিনীপুরের মেদিনীপুর কলেজ কলেজিয়েট ময়দানে আসব। সেদিন অভিভক্ত মেদিনীপুর জেলার উন্নয়নের ডালি নিয়ে আসব। শুনলে খুশি হবেন, পাঁশকুড়া থেকে ইরপালা রেললাইনের জন্য জমি আটকে রেখেছিল বিগত সরকার। জমি দিয়ে দেওয়ার জন্য এডিএম ল্যান্ডকে বলে দিয়েছি। যে আশা ও স্বপ্ন নিয়ে আপনারা আমাদের জিতিয়েছেন সেই স্বপ্ন আমরা পূর্ণ করব।
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