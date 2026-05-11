CM Suvendu Adhikari First Cabinet Meeting: আদৌ মিলবে কি লক্ষ্ণীর ভান্ডার? চলবে স্বাস্থ্যসাথী? বড় ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রীর

CM Suvendu Adhikari On Lakshmir Bhandar: মমতা বন্দ্য়োপাধ্যায় সরকারের আমলে রাজ্যে সাড়া ফেলেছিল স্বাস্থ্যসাথী ও লক্ষ্ণীর ভান্ডার। স্বাস্থ্যসাথীতে রাজ্যের মানুষ পেতেন ৫ লাখ টাকার স্বাস্থ্য পরিষেবার সুবিধে

সিকান্দর আবু জ়াফর | Updated By: May 11, 2026, 04:37 PM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: তৃণমূল সরকারের বিদায়। রাজ্যে ক্ষমতায় বিজেপি সরকার। ফলে স্বাভাবিকভাবেই সাধারণ মানুষের মধ্যে প্রশ্ন ছিল মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আমলে যেসব সামাজিক প্রকল্পগুলি চালু ছিল তা আর চলবে কিনা। বহু মানুষ স্বাস্থ্যসাথী প্রকল্পের আওতায় রয়েছেন। তাদের এক্ষুনি যদি কোনও প্রয়োজন হয় তাহলে কী হবে? প্রতি মাসেই রাজ্যের গৃহবধূরা লক্ষ্মীর ভাণ্ডারে পান দেড় হাজার টাকা। তার কী হবে। যুব সাথী চালু হয়েছিল, কন্যাশ্রী, রূপশ্রী, ফসল বিমা চালু ছিল সেসবের ভবিষ্যত কী? তাঁর প্রথম ক্যাবিনেট বৈঠক শেষ করে এসব প্রশ্ন উত্তর দিয়ে দিলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী।

সোমবার নবান্নে মন্ত্রিসভার  বৈঠক শেষে মুখ্য়মন্ত্রী ৬টি বড় ঘোষণা করে দিলেন। বিজেপি তার নির্বাচনী প্রচারে ওইসব ইস্যুগুলি তুলে এনেছিল। মুখ্যমন্ত্রী আজ যেসব ঘোষণা করেছেন তার সবকটিই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আজ থেকেই চালু হয়ে গেল কেন্দ্রের স্বাস্থ্যবিমা প্রকল্প আয়ুষ্মান ভারত। পাশাপাশি কেন্দ্রের সবকটি প্রকল্প চালু হয়ে যাবে বাংলায়। সীমান্ত কাঁটাতারের  বেড়া দেওয়ার জন্য জমি হস্তান্তরের কাজ শুরু হয়ে গেল আজ থেকেই। ৪৫ দিনের মধ্যে জমি হস্তান্তর করা হবে বিএসএফকে। অন্যান্য রাজ্যে চলছিল জনগণনার কাজ। বাংলায় তা বন্ধ ছিল। সেটিও শুরু হয়ে গেল। আজ থেকেই বাংলায় চালু হয়ে গেল ভারতীয় ন্যায় সংহিতা ও ভারতীয় নাগরিক সুরক্ষা সংহিতা। এতদিন বাংলায় চলছিল আইপিসি ও সিআরপিসি। রাজ্যে সরকারি চাকরিতে আবেদনের ক্ষেত্রে বয়সের ঊর্ধ্বসীমা ৫ বছর বাড়ানো হল।

এদিকে, ৬ দফায় বিভিন্ন ঘোষণা করা হলেও প্রশ্ন ছিল লক্ষ্মীর ভান্ডার চালু থাকবে কিনা, স্বাস্থ্যসাথী কার্ড কাজ করবে কিনা। এনিয়ে প্রশ্ন করা হলে শুভেন্দু অধিকারী বলেন, কোনও সামাজিক প্রকল্প বন্ধ করা হবে না। সব প্রকল্পই চলবে। তবে তা হবে অনেক স্বচ্ছতার সঙ্গে।

উল্লেখ্য, মমতা বন্দ্য়োপাধ্যায় সরকারের আমলে রাজ্যে সাড়া ফেলেছিল স্বাস্থ্যসাথী ও লক্ষ্ণীর ভান্ডার। স্বাস্থ্যসাথীতে রাজ্যের মানুষ পেতেন ৫ লাখ টাকার স্বাস্থ্য পরিষেবার সুবিধে। বহু খরচ সাপেক্ষ অপারেশন হত স্বাস্থ্যসাথী কার্ডে। ফলে অনেকেই নতুন সরকার আসার ফলে চাপে পড়ে গিয়েছিলেন। তাদের চিন্তামুক্ত করলেন মুখ্য়মন্ত্রী। অন্যদিকে, লক্ষ্মীর ভান্ডার শুরু হওয়ার পর বিগত সরকারের আমলে সাধারণ ক্যাটিগরির মহিলারা মাসে পেতেন ১৫০০ টাকা। তপসিলি জাতি ও উপজাতির মহিলারা পেতেন ১৭০০ টাকা। তাদের সেই প্রকল্প চালু থাকার সম্ভাবনা উজ্জ্বল হয়ে উঠল। তবে বিজেপি অনেক আগে থেকেই বলেছে, রাজ্য ক্ষমতায় এলে মহিলাদের দেওয়া হবে অন্নপূর্ণা ভান্ডার। এর আওতায় মহিলারা পাবেন মাসে ৩০০০ টাকা।

মুখ্যমন্ত্রী ঘোষণা করেছেন আয়ুষ্মান ভারত প্রকল্পের পাশাপাশি রাজ্যে চালু হবে কেন্দ্রের সব প্রকল্প। ফলে প্রধানমন্ত্রী শ্রী বিশ্বকর্মা যোজনা, বেটি বাঁচাও বেটি পড়াও, প্রধানমন্ত্রী উজ্জ্বলা যোজনা ৩.০, প্রধানমন্ত্রী ফসল বীমা যোজনা চালু হতে চলেছে বাংলায়। 

