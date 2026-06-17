/Annapurna Bhandar: যাঁরা এখনও অন্নপূর্ণার টাকা পাননি, তাঁরা কবে পাবেন? কী করতে হবে? কারা একেবারেই পাবেন না এই সুবিধা? স্পষ্ট বার্তা মুখ্যমন্ত্রীর

কমলাক্ষ ভট্টাচার্য: দক্ষিণ ২৪ পরগনার ফলতা বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপি প্রার্থী দেবাংশু পাণ্ডার ঐতিহাসিক জয়ের পর, এই প্রথম ফলতা সফরে এলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। বুধবার ফতেপুর ফুটবল মাঠের এক বিশাল জনসমাবেশে এবং শ্রীনাথ ইনস্টিটিউশনের মাঠের ‘জনকল্যাণ শিবিরে’ যোগ দিয়ে তিনি রাজ্যের প্রশাসনিক অগ্রাধিকার, উন্নয়ন এবং আইন-শৃঙ্খলা নিয়ে একাধিক অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ বার্তা দেন। সাধারণ মানুষের উপচে পড়া ভিড়ের কথা মাথায় রেখে মুখ্যমন্ত্রী এদিন ঘোষণা করেন, ৩ দিন ব্যাপী এই শিবিরের সময়সীমা আরও একদিন বাড়িয়ে আগামী ১৮ জুন, বৃহস্পতিবার বিকেল ৫টা পর্যন্ত করা হলো।
অন্নপূর্ণা যোজনা নিয়ে বড় বার্তা
মুখ্যমন্ত্রী তাঁর ভাষণে বিগত সরকারের আমলে হওয়া দুর্নীতির খতিয়ান তুলে ধরে বলেন, 'আগের সরকারের আমলে লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের টাকা ভুয়ো উপায়ে পুরুষরা তুলেছে। মা-বোনদের হকের টাকা লুট হয়েছে, যার সিআইডি তদন্ত চলছে।' তিনি জানান, বর্তমান সরকার সম্পূর্ণ স্বচ্ছতার সঙ্গে কাজ করছে এবং ইতিমধ্যে ২৮ লক্ষ মা-বোন-দিদিদের অ্যাকাউন্টে ৩,০০০ টাকা করে পৌঁছে দেওয়া হয়েছে। যাঁরা বাকি আছেন, তাঁদের জনকল্যাণ শিবিরে ফর্ম ফিলাপ করার আশ্বাস দিয়ে তিনি বলেন, ১ জুলাইয়ের মধ্যে তাঁরাও টাকা পেয়ে যাবেন। তবে কড়া বার্তা দিয়ে মুখ্যমন্ত্রী স্পষ্ট জানান:
'যেখানে ধর্মীয় শিক্ষা দেওয়া হয় এবং ভারত-বিরোধী কথা শেখানো হয়, সেখানে কোনও সরকারি আর্থিক সুযোগ দেওয়া হবে না।'
ফলতাকে ‘মডেল বিধানসভা’ করার রূপরেখা
একসময়ের তৃণমূলের শক্ত ঘাঁটি ফলতায় এবার বিপুল ভোটে বিজেপি জেতার পর, এই অঞ্চলকে ‘মডেল বিধানসভা’ হিসেবে গড়ে তোলার একগুচ্ছ পরিকল্পনার কথা ঘোষণা করেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি জানান:
স্বাস্থ্য ও শিক্ষা: ফলতা গ্রামীণ হাসপাতালকে উন্নত চিকিৎসাব্যবস্থা সহ ১০০ বেডের হাসপাতালে উন্নীত করা হবে। পাশাপাশি এখানে একটি মহিলা কলেজ তৈরি করা হবে।
পরিকাঠামো ও বাণিজ্য: ফলতায় বন্দর-ভিত্তিক বাণিজ্যের সম্প্রসারণ ও শিল্প গড়ে তোলা হবে। একটি নতুন ফায়ার ব্রিগেড স্টেশনও তৈরি করা হবে।
নারী নিরাপত্তা: ফলতা থানায় মহিলাদের জন্য বিশেষ হেল্প ডেস্ক চালু হবে এবং আরও বেশি করে মহিলা পুলিশ অফিসার নিয়োগ করা হবে।
দুর্নীতি ও আইন-শৃঙ্খলা রক্ষায় কড়া পদক্ষেপ
মুখ্যমন্ত্রী সাফ জানান যে ফলতায় এখন ‘শাসকের আইন নয়, আইনের শাসন’ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ভোট লুট, জমি দখল এবং গুণ্ডামি এখন অতীত। ফলতায় পুলিস ও প্যারামিলিটারি ফোর্সের ওপর এক মাফিয়ার স্ত্রীর নেতৃত্বে হওয়া হামলার তীব্র নিন্দা করে তিনি ডিজিপি-কে নির্দেশ দেন, দোষীদের যেন কোনওভাবেই ছাড় না দেওয়া হয়। রাষ্ট্রবিরোধী ধারায় মামলা রুজু করে তাদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত ও নিলাম করার হুঁশিয়ারি দেন তিনি। এছাড়া, ‘বাংলার বাড়ি’ প্রকল্পে বিডিও-র মদতে হওয়া দুর্নীতির তদন্ত হবে এবং গরিব মানুষের লুটের টাকা জেলা প্রশাসন ফেরত করাবে বলে তিনি নির্দেশ দেন।
বাজেট নিয়ে কী প্ল্যান?
মুখ্যমন্ত্রী জানান, আগামী ২২ জুন রাজ্যের বাজেট পেশ হতে চলেছে, যেখানে যুবক-যুবতী, সরকারি কর্মচারী ও কৃষকদের জন্য বড়সড় কর্মসংস্থানের কর্মসূচি নেওয়া হবে।
যোগ দিবস নিয়ে বার্তা
বক্তব্যের শেষে, আগামী ২১ জুন আন্তর্জাতিক যোগ দিবসে কলকাতায় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর উপস্থিত থাকার কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে তিনি ফলতাবাসীকে ঘরে ঘরে যোগ দিবস পালনের আহ্বান জানান। সুন্দরবন উন্নয়ন দফতর নিজের হাতে রাখার কথা উল্লেখ করে মুখ্যমন্ত্রী জানান, ফলতা থেকে সাগর পর্যন্ত সমগ্র অঞ্চলকে অপরূপ সুন্দর করে সাজিয়ে তোলাই তাঁর সরকারের মূল লক্ষ্য।
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