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Annapurna Bhandar: যাঁরা এখনও অন্নপূর্ণার টাকা পাননি, তাঁরা কবে পাবেন? কী করতে হবে? কারা একেবারেই পাবেন না এই সুবিধা? স্পষ্ট বার্তা মুখ্যমন্ত্রীর

CM Suvendu Adhikari on Annapurna Bhandar: মুখ্যমন্ত্রী সাফ জানান যে ফলতায় এখন ‘শাসকের আইন নয়, আইনের শাসন’ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ভোট লুট, জমি দখল এবং গুণ্ডামি এখন অতীত। ফলতায় পুলিস ও প্যারামিলিটারি ফোর্সের ওপর এক মাফিয়ার স্ত্রীর নেতৃত্বে হওয়া হামলার তীব্র নিন্দা করে তিনি ডিজিপি-কে নির্দেশ দেন, দোষীদের যেন কোনওভাবেই ছাড় না দেওয়া হয়।

Written ByNabanita SarkarEdited By:Nabanita Sarkar
Published: Jun 17, 2026, 02:36 PM IST|Updated: Jun 17, 2026, 03:31 PM IST
Annapurna Bhandar: যাঁরা এখনও অন্নপূর্ণার টাকা পাননি, তাঁরা কবে পাবেন? কী করতে হবে? কারা একেবারেই পাবেন না এই সুবিধা? স্পষ্ট বার্তা মুখ্যমন্ত্রীর

About the Author

Nabanita Sarkar

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

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