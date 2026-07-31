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শুভেন্দুর আপ্ত সহায়ক চন্দ্রনাথ রথ হত্যাকাণ্ডে বিস্ফোরক আপডেট: ২ মূল মাথা গ্রেফতার, কার সঙ্গে ফোনে যোগাযোগ রেখেছিল খুনিরা?

Chandranath Rath murder case: তদন্তকারীদের দাবি, ধৃত সাগর সোনকরের সঙ্গে একটি বিরোধী রাজনৈতিক দলের ল্যান্ডলাইন নম্বরে নিয়মিত যোগাযোগের সুস্পষ্ট প্রমাণ ও কল রেকর্ড উদ্ধার করা হয়েছে। ধৃতদের বিচারবিভাগীয় প্রক্রিয়ার মাধ্যমে কলকাতায় একটি বিশেষ আদালতে পেশ করার প্রস্তুতি চলছে।

Reported ByNabanita Sarkar Edited ByNabanita Sarkar
Published: Jul 31, 2026, 06:51 PM IST|Updated: Jul 31, 2026, 06:51 PM IST
শুভেন্দুর আপ্ত সহায়ক চন্দ্রনাথ রথ হত্যাকাণ্ডে বিস্ফোরক আপডেট: ২ মূল মাথা গ্রেফতার, কার সঙ্গে ফোনে যোগাযোগ রেখেছিল খুনিরা?

About the Author

Nabanita Sarkar

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

 

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