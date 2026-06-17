/Suvendu Adhikari: জনকল্য়াণ শিবিরে বার্ধক্য ভাতা নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর বিরাট ঘোষণা: বাড়ল সময়সীমা, কতদিন চলবে? বিধবা ভাতা কবে পাবেন?

কমলাক্ষ ভট্টাচার্য: সাধারণ মানুষের অভূতপূর্ব সাড়া এবং ভিড়ের কথা মাথায় রেখে রাজ্যের ‘জনকল্যাণ শিবির’-এর সময়সীমা আরও একদিন বাড়িয়ে দিলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। আগের ঘোষণা অনুযায়ী, তিন দিন ব্যাপী এই ক্যাম্প আজ ১৭ জুন, বুধবার বিকেল পাঁচটায় শেষ হওয়ার কথা ছিল।
কিন্তু দক্ষিণ ২৪ পরগনার ফলতা সফরে এসে মুখ্যমন্ত্রী ঘোষণা করেন, জনকল্যাণের স্বার্থে এই শিবির আগামী ১৮ জুন, বৃহস্পতিবার বিকেল পাঁচটা পর্যন্ত চলবে। মুখ্যমন্ত্রীর এই ঘোষণার পরপরই নবান্নে দ্রুত বিজ্ঞপ্তি জারির তৎপরতা শুরু হয়ে যায়।
সোমবার থেকে শুরু হওয়া এই শিবিরের আজ ছিল তৃতীয় দিন। সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্প থেকে শুরু করে নাগরিক পরিষেবা--সব সুবিধা এক ছাদের তলায় পৌঁছে দিতেই এই অভিনব উদ্যোগ। জানা গিয়েছে, এই শিবিরে বর্তমানে মোট ৫৭ ধরণের পরিষেবা দেওয়া হচ্ছে। প্রথম দিন না মিললেও, দ্বিতীয় দিন থেকে এখানে বার্ধক্য ভাতা ও বিধবা ভাতা সংক্রান্ত যাবতীয় কাজ চলছে। এমনকি আজ থেকে ১০০ দিনের কাজের পরিষেবাও যুক্ত করা হয়েছে এই শিবিরে।
সূত্র মারফত খবর, এখনও পর্যন্ত রাজ্য জুড়ে প্রায় ২৬ লক্ষ ১১ হাজার ২২২ জন মানুষ এই শিবিরে নাম নথিভুক্ত করেছেন, যার মধ্যে মহিলাদের উপস্থিতি চোখে পড়ার মতো।
রাজ্যে সরকার গঠনের পর এটি মুখ্যমন্ত্রীর দ্বিতীয় এবং ফলতা বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপি প্রার্থী দেবাংশু পাণ্ডার রেকর্ড ব্যবধানে জয়ের পর প্রথম ফলতা সফর। স্বাভাবিকভাবেই এদিন ফলতার ফতেপুর ফুটবল মাঠের জনসমাবেশে কর্মী-সমর্থকদের প্রচুর ভিড় লক্ষ্য করা যায়।
বিধানসভা নির্বাচনে তৃণমূলের শক্ত ঘাঁটি ফলতায় দেবাংশু পণ্ডা ১ লক্ষ ৯ হাজারেরও বেশি ভোটে জিতেছিলেন। সেই মাটি থেকেই আজ মুখ্যমন্ত্রী কড়া রাজনৈতিক বার্তাও দেন। স্থানীয় বিধায়ক দেবাংশু পণ্ডা জানান, শ্রীনাথ ইনস্টিটিউশনের মাঠে আয়োজিত এই শিবিরে সরকারি প্রকল্পের সুবিধা সরাসরি মানুষের হাতে তুলে দেওয়াই তাঁদের মূল লক্ষ্য।
এদিন ফতেপুরের জনকল্যাণ শিবির পরিদর্শনে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী নিজে বিভিন্ন কাউন্টার ঘুরে দেখেন এবং বেশ কিছু উপভোক্তার হাতে সরকারি সহায়তার সুযোগ-সুবিধা তুলে দেন। তিনি স্পষ্ট জানান, এই শিবির থেকে কেন্দ্র ও রাজ্য--উভয় সরকারের সমস্ত রকম সুবিধা সাধারণ মানুষ পাবেন। মুখ্যমন্ত্রীর এই সফরকে কেন্দ্র করে গোটা ফলতা জুড়ে ছিল নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তা ব্যবস্থা। রাজনৈতিক মহলের মতে, শিবিরের মেয়াদ বৃদ্ধি এবং ফলতার মাটি থেকে মুখ্যমন্ত্রীর এই বার্তা আগামী দিনে রাজ্যের প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক দিশা নির্ধারণে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ।
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