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  • /Suvendu Adhikari: জনকল্য়াণ শিবিরে বার্ধক্য ভাতা নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর বিরাট ঘোষণা: বাড়ল সময়সীমা, কতদিন চলবে? বিধবা ভাতা কবে পাবেন?

Suvendu Adhikari: জনকল্য়াণ শিবিরে বার্ধক্য ভাতা নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর বিরাট ঘোষণা: বাড়ল সময়সীমা, কতদিন চলবে? বিধবা ভাতা কবে পাবেন?

Janakalyan Shibir 2026: প্রথম দিন না মিললেও, দ্বিতীয় দিন থেকে এখানে বার্ধক্য ভাতা ও বিধবা ভাতা সংক্রান্ত যাবতীয় কাজ চলছে। এমনকি আজ থেকে ১০০ দিনের কাজের পরিষেবাও যুক্ত করা হয়েছে এই শিবিরে। 

Written ByNabanita SarkarEdited By:Nabanita Sarkar
Published: Jun 17, 2026, 01:34 PM IST|Updated: Jun 17, 2026, 01:34 PM IST
Suvendu Adhikari: জনকল্য়াণ শিবিরে বার্ধক্য ভাতা নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর বিরাট ঘোষণা: বাড়ল সময়সীমা, কতদিন চলবে? বিধবা ভাতা কবে পাবেন?

About the Author

Nabanita Sarkar

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

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