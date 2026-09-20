/মুখ্যমন্ত্রীর তিন কর্মসূচি ঘিরেই আজ উৎসবে ফিরছে জঙ্গলমহল

কমলাক্ষ ভট্টাচার্য: জঙ্গলমহলে আজ রবিবার উৎসবের আবহ। আজ, মুখ্যমন্ত্রী কী ঘোষণা করেন তাঁদের বিষয়ে, তা নিয়ে উদগ্রীব হয়ে আছে গোটা কুড়মি সমাজ। সমস্ত জঙ্গলমহল আজ গভীর প্রত্যাশায় তাঁর দিকে তাকিয়ে। গত ৩ বছরের ছবি বদলাতে চলেছে জঙ্গলমহলে! রেল রোকো বাতিল করে করম পরবে মহা-জড়োয়ার ডাক কুড়মি সমাজের। এই অনুষ্ঠানে আসছেন মুখ্যমন্ত্রী। সেখানে এসে তী বলেন তিনি, সেদিকে বিপুল প্রত্যাশা নিয়ে তাকিয়ে গোটা রাঢ়বঙ্গ। জাতিসত্তার দাবিতে গত তিন বছরের রেল অবরোধের ছবি আজ বদলে যেতে চলেছে।
রেল রোকো কর্মসূচি বাতিল
তপশিলি উপজাতির তকমার দাবিতে দীর্ঘদিন ধরে আন্দোলনরত আদিবাসী কুড়মি সমাজ পরপর তিন বছর ২০ সেপ্টেম্বর রেল ও সড়ক অবরোধ করে রাজ্যের পশ্চিমাঞ্চলের একাধিক জেলা অচল করে দিয়েছিল। এবার সেই অবস্থান থেকে সরে এসে ২০ সেপ্টেম্বরের রেল রোকো কর্মসূচি বাতিল করেছে কুড়মি সমাজ।
বিশাল মহা-সমাবেশ
তার বদলে আজই জড়োয়াহি বা বিশাল মহা-সমাবেশের ডাক দিয়েছে তারা। পুরুলিয়া জেলা তথা রাঢ় বাংলা ও ছোটনাগপুর অঞ্চলের ঐতিহ্যবাহী করম পরবকে সামনে রেখেই এই সমাবেশ।
৪০ হাজার আদিবাসী নৃত্য
পুরুলিয়ার কড়াডি করম আখড়ায় আয়োজিত এই মহা-সমাবেশে মুখ্যমন্ত্রীর সম্মানে ৪০ হাজার করম দলের বিশেষ আদিবাসী নৃত্য পরিবেশন করা হবে। এই সমাবেশে ঝাড়খণ্ড, ওড়িশা ও বাংলার লক্ষাধিক কুড়মি সমাজের মানুষ যোগ দেবেন বলে জানা গিয়েছে। মুখ্যমন্ত্রীর ঘোষণার প্রত্যাশায় তাকিয়ে রয়েছে গোটা কুড়মি সমাজ।
মুখ্যমন্ত্রীর ৩ কর্মসূচি
মুখ্যমন্ত্রীর আজ পুরুলিয়ায় ৩টি কর্মসূচি রয়েছে:
প্রথমে করম পরবের অনুষ্ঠানে উপস্থিতি
এটা সেরে মুখ্যমন্ত্রী পুরুলিয়া সার্কিট হাউসে প্রশাসনিক বৈঠক করবেন
এরপর তিনি যাবেন রবীন্দ্র ভবনে, সেখানে বিভিন্ন সমাজের প্রতিনিধিদের সঙ্গে বৈঠক করার কথা তাঁর।
এই তিন কর্মসূচিকে ঘিরেই আজ উৎসবে ফিরছে জঙ্গলমহল।
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