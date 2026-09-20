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মুখ্যমন্ত্রীর তিন কর্মসূচি ঘিরেই আজ উৎসবে ফিরছে জঙ্গলমহল

CM in Purulia on Karam Parab: গত কয়েক বছরের ছবি বদলাতে চলেছে জঙ্গলমহলে! রেল রোকো বাতিল করে করম পরবে মহা-জড়োয়ার ডাক কুড়মি সমাজের। সেখানে যাচ্ছেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। সেখানে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী কী ঘোষণা করেন, সেদিকে তাকিয়ে গোটা জঙ্গলমহল। গভীর প্রত্যাশায় তাঁর দিকে তাকিয়ে গোটা রাঢ়বঙ্গ।

Written BySoumitra Sen
Published: Sep 20, 2026, 08:48 AM IST|Updated: Sep 20, 2026, 08:48 AM IST
মুখ্যমন্ত্রীর তিন কর্মসূচি ঘিরেই আজ উৎসবে ফিরছে জঙ্গলমহল

About the Author

Soumitra Sen

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

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