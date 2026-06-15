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Suvendu Adhikari: ১২৫ দিনের কাজ থেকে আয়ুষ্মান ভারত, নন্দীগ্রাম থেকে একগুচ্ছ মেগা প্রকল্পের ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রীর

CM Suvendu Adhikari in Nandigram: নন্দীগ্রামে জনকল্যাণ শিবিরের উদ্বোধনে মুখ্য়মন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। মঞ্চে দাঁড়িয়ে একাধিক প্রকল্পের ঘোষণা করলেন তিনি। পাশাপাশি আসন্ন নন্দীগ্রাম উপনির্বাচন নিয়েও ইঙ্গিতপূর্ণ মন্তব্য করেন। সভা শেষে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'সবকা সাথ, সবকা বিকাশ তো হোগা-ই, সবকা হিসাব ভি হোগা।'

Written BySoumita Khan
Published: Jun 15, 2026, 01:17 PM IST|Updated: Jun 15, 2026, 01:26 PM IST
Suvendu Adhikari: ১২৫ দিনের কাজ থেকে আয়ুষ্মান ভারত, নন্দীগ্রাম থেকে একগুচ্ছ মেগা প্রকল্পের ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রীর

About the Author

Soumita Khan

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

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১২৫ দিনের কাজ থেকে আয়ুষ্মান ভারত, নন্দীগ্রাম থেকে একগুচ্ছ মেগা প্রকল্পের ঘোষণা
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