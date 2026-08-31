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৮২ হাজার ভোটে জিতিয়েছিলেন, এবার ফলতাকে ছাপিয়ে যাবেন তো? নন্দীগ্রামে একাধিক প্রকল্পের সূচনা করে আহ্বান মুখ্যমন্ত্রীর

Suvendu Adhikari: স্বাস্থ্য বিমা নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, যারা ভোট দেননি তারাও ৫ লাখ অবধি চিকিৎসার সুযোগ পেয়েছেন। ২.৫ লাখ আয়ুষ্মান কার্ড

Written BySekender Abu Zafar
Published: Aug 31, 2026, 03:38 PM IST|Updated: Aug 31, 2026, 03:38 PM IST
৮২ হাজার ভোটে জিতিয়েছিলেন, এবার ফলতাকে ছাপিয়ে যাবেন তো? নন্দীগ্রামে একাধিক প্রকল্পের সূচনা করে আহ্বান মুখ্যমন্ত্রীর

About the Author

Sekender Abu Zafar

Sekender Abu Zafar

প্রিন্ট মিডিয়া দিয়ে শুরু। বর্তমানে ডিজিটালে। সবেমিলিয়ে প্রায় দু'দশক। রাজনীতি, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, ক্রাইম, ক্রীড়া, ইতিহাস, ফিচার, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ে বস্তুনিষ্ঠ লেখালেখিতে বিচরণ।

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