/৮২ হাজার ভোটে জিতিয়েছিলেন, এবার ফলতাকে ছাপিয়ে যাবেন তো? নন্দীগ্রামে একাধিক প্রকল্পের সূচনা করে আহ্বান মুখ্যমন্ত্রীর

বিক্রম দাস: বিধানসভা ভোট নন্দীগ্রাম ও ভবানীপুরে জিতেছিলেন শুভেন্দু অধিকারী। শেষপর্যন্ত নন্দীগ্রাম কেন্দ্রটি ছেড়ে দেন। সেইসম তিনি বলেছিলেন নন্দীগ্রামের উপরে তাঁর নজর থাকবে। নন্দীগ্রামের উন্নয়নে সবকিছু করবেন। সোমবার নন্দীগ্রামের রোয়াপাড়ার সভা থেকে নন্দীগ্রামের জন্য একাধিক প্রকল্পের ঘোষণা করলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী।
মুখ্যমন্ত্রী বলেন, রাজনৈতিক পরিচয় দেওয়ার ক্ষেত্রে আমার সব থেকে গুরত্বপূর্ণ সম্পর্ক নন্দীগ্রামের নাগরিকদের সঙ্গে। ৩২ টা নতুন রাস্তা নির্মাণ ও সংস্কার হচ্ছে । পিএম এর যোজনায় জব কার্ড হোল্ডাররা ১২৫ দিন এর টাকা যাতে পায় তার সূচনা হল। ৩০,০০০ টাকা করে SHE গ্রুপ এ থাকাদের ট্রান্সফার করলাম । ৭৩০০ জনকে আবাসের কিস্তির ৬০,০০০ টাকা করে দিলাম। প্রথম কিস্তিতে ১১৭০০ বাড়ি করবেন। হরিপুরে দমকল কেন্দ্রের উদ্বোধন করলাম। নন্দীগ্রামে ৬৭০০০ মহিলার অ্যাকাউন্টে ৩০০০ করে গেছে । আরও ৫০০০ ভেরিফিকেশনে আছে ।
নন্দীগ্রাম সুপার স্পেশালিটি হসপিটাল, এ পিএম জনৌষধি কেন্দ্র, রেয়া পাড়া রুরাল হেলথ সেন্টারে ৩০ এর জায়গায় ৬০ বেড করা হল। PHC এর কাজ শুরু করা হল । মা ক্যান্টিন হচ্ছে। নন্দীগ্রামেই পুলিস মর্গের সূচনা হল ।
স্বাস্থ্য বিমা নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, যারা ভোট দেননি তারাও ৫ লাখ অবধি চিকিৎসার সুযোগ পেয়েছেন। ২.৫ লাখ আয়ুষ্মান কার্ড । ৮৭০০০ মুখ্যমন্ত্রী স্বাস্থ্য বীমা ।
সংখ্যলঘু গ্রামগুলো একটা ভোটও আমাকে দেননি কিন্তু আজ আনন্দ করতে করতে যান। প্রকল্পের টাকা নিয়ে যান বাড়িতে । ১৮২০০ পরিবারের মধ্যে ১০০০০ আমায় ভোট দেন নি । ভোট দেন না ঠিক আছে। কিন্তু আমি তো সবার মুখ্যমন্ত্রী । ভারতের যে কোনও জায়গায় ফ্রি চিকিৎসা পাবেন। ১৬ তারিখ চালু হয়েছে ১৬৮০০ জন উপকৃত হয়েছে।
মুখ্যমন্ত্রী বলেন, হলদিয়া সঙ্গে নন্দীগ্রামকে জোড়ার ব্রিজের কাজ এগিয়ে দিয়েছি । ব্রিজের উপর দিয়ে প্রথম গাড়িটা নিয়ে আমি যাব । আগে মুখ্যমন্ত্রী নন্দীগ্রামে রেল আটকে রেখেছিলেন হেরে গেছিলেন বলে । আগামী মার্চ মাসে হরিপুর থেকে চড়ব বাজকুলে নামব। প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী হেরেছিলেন বলে ডেথ সার্টিফিকেট আটকে রেখেছিলেন । শহিদ পরিবারদের চাকরি দিয়েছি । আপনাদের বিরুদ্ধে মিথ্যে মামলা প্রত্যাহারের পথে । কৃষি বিমা ক্যাম্প অঞ্চলে অঞ্চলে লাগানো হচ্ছে, ক্ষতিপূরণ পাবেন । বর্ষা শেষ হলে ক্যানেল সংস্কার, কাঠের ব্রিজকে পাকা ব্রিজ । ইংলিশ মিডিয়াম আইটিআই চালু করার দায়িত্ব আমার ।
আধুনিক মানের বাস স্ট্যান্ড হবে ।অর্থের অভাবে কেউ উচ্চ শিক্ষা থেকে বঞ্চিত হবে না । নন্দীগ্রাম সুস্থ থাকলে আমিও সুস্থ থাকব । নন্দীগ্রামে একবার আমাকে ৮২ হাজার ভোট এ জিতিয়েছিলেন । এবারে রেকর্ড ভাঙতে হবে । ফলতা কে হারাবেন? ফলতার উপরে যাবেন তো?
রাজ্যের উন্নয়ন তো করব, নন্দীগ্রাম আমার অগ্রাধিকারের এক নম্বর জায়গায় থাকবে।
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