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কাটমানি কিংবা চোলাই মদ, এক ফোনেই কড়া পদক্ষেপ! চার হেল্পলাইন নম্বরে ২৪ ঘণ্টা নজরদারি প্রশাসনের

Toll-free Number To Curb Corruption: দুর্নীতির বিরুদ্ধে ‘জিরো টলারেন্স’ নীতি নিয়ে চারটি টোল ফ্রি নম্বর চালু করলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। কাটমানি, সিন্ডিকেটরাজ, অনৈতিক রোড ট্যাক্স ও অবৈধ চোলাই মদের বিরুদ্ধে সরাসরি ভবানীভবনের ২৪ ঘণ্টার কন্ট্রোল রুমে অভিযোগ জানানো যাবে। দ্রুত ব্যবস্থা নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর কাছে রিপোর্ট জমা দেবে প্রশাসন।

Written ByDebasmita Das
Published: Jul 28, 2026, 04:52 PM IST|Updated: Jul 28, 2026, 04:53 PM IST
কাটমানি কিংবা চোলাই মদ, এক ফোনেই কড়া পদক্ষেপ! চার হেল্পলাইন নম্বরে ২৪ ঘণ্টা নজরদারি প্রশাসনের
Image Credit: ফাইল ছবি

About the Author

Debasmita Das

Debasmita Das

৮ বছর আগে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে হাতেখড়ি। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস থেকে ডিজিটাল দুনিয়ায় পা। ক্যামেরার সামনে অথবা ডেস্ক-- সমান সাবলীল। বিনোদন দুনিয়ায় সাংবাদিকতার শুরু। ক্রমে নিজের আগ্রহের তালিকায় যুক্ত হয়েছে রাজনীতি, ক্রাইম, প্রযুক্তি, অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। বিশ্বাস, ডিজিটাল সাংবাদিকতা এখন মার্কেটিং ও প্যাকেজিং। 

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