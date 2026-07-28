/কাটমানি কিংবা চোলাই মদ, এক ফোনেই কড়া পদক্ষেপ! চার হেল্পলাইন নম্বরে ২৪ ঘণ্টা নজরদারি প্রশাসনের

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: রাজ্যে পালাবদলের পর থেকেই দুর্নীতির বিরুদ্ধে ‘জিরো টলারেন্স’ নীতির কথা জানিয়ে আসছেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। সেই প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন করতেই মঙ্গলবার ভবানীভবন থেকে কাটমানি, সিন্ডিকেটরাজ এবং অবৈধ চোলাই মদ বন্ধে রাজ্য সরকারের ৪টি নতুন টোল ফ্রি নম্বর-এর আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করলেন মুখ্যমন্ত্রী। রাজ্যের বার্তা স্পষ্ট— দুর্নীতির বিরুদ্ধে লড়াইয়ে সাধারণ মানুষকেই এগিয়ে আসতে হবে। যে কোনও অভিযোগ পেলেই দ্রুত ব্যবস্থা নেবে প্রশাসন।
কী কী অভিযোগ জানানো যাবে এবং হেল্পলাইন নম্বর
সাধারণ মানুষ যাতে নির্দ্বিধায় সরকারের কাছে অভিযোগ পৌঁছাতে পারেন, তার জন্য আলাদা আলাদা বিষয়ে ৪টি নির্দিষ্ট টোল ফ্রি নম্বর চালু করা হয়েছে, সরকারি প্রকল্পে কেউ কাটমানি বা ঘুষ চাইলে জানান— ১৫৫৩৩৪, শহর বা গ্রামে সিন্ডিকেটের দৌরাত্ম্য বা জোরজুলুমের অভিযোগ জানান— ১৫৫৩৩৫, অনৈতিকভাবে গাড়ি থামিয়ে রোড ট্যাক্স বা টোল আদায় করলে জানান— ১৫৫৩৩৭, গ্রাম-গঞ্জে অবৈধ চোলাই মদের ব্যবসা বা ভাটির খবর দিন— ১৫৫৩৩৯
২৪ ঘণ্টা খোলা থাকবে কন্ট্রোল রুম, কড়া নজরদারিতে মুখ্যমন্ত্রী
এই উদ্যোগ নিয়ে রাজ্যের মুখ্যসচিব মনোজকুমার আগরওয়াল জানান, রাজ্যের যে কোনও প্রান্ত থেকে এই নম্বরগুলোতে ফোন করে অভিযোগ জানানো যাবে। কন্ট্রোল রুমটি ২৪ ঘণ্টা চালু থাকবে এবং প্রতিটি কল রেকর্ড করা হবে। অভিযোগ নিষ্পত্তির জন্য নির্দিষ্ট সময়সীমা (SOP) নির্ধারণ করে দেওয়া হয়েছে। প্রতি সপ্তাহে বা মাসে অভিযোগের ভিত্তিতে কী কী আইনি পদক্ষেপ নেওয়া হল, তার একটি রিভিউ রিপোর্ট সরাসরি মুখ্যমন্ত্রীর কাছে জমা করা হবে। প্রশাসনের মতে, বিগত সরকারের সময়ে কাটমানি ও সিন্ডিকেটরাজের কারণে সাধারণ মানুষ অতিষ্ঠ ছিলেন। নতুন সরকারের এই পদক্ষেপে দুর্নীতির শিকড় উপড়ে ফেলা সম্ভব হবে।
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)