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জ্বালানি নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর বড় ঘোষণা! কেন্দ্রের বিধিনিষেধ শিথিল করে এল স্বস্তির খবর

Suvendu Adhikari: জ্বালানি নিয়ে কেন্দ্রের বিধিনিষেধ শিথিল হল পশ্চিমবঙ্গে। মুখ্যমন্ত্রী নিজে সোশ্যাল মিডিয়ায় করলেন বড় ঘোষণা। এর আগে জ্বালানির জোগান নিয়ন্ত্রণে রাখতে একাধিক বিধিনিষেধ জারি করেছিল কেন্দ্র। সেই নিষেধাজ্ঞা নিয়েই বড় সিদ্ধান্ত শুভেন্দু অধিকারীর সরকারের।

Written BySoumita Khan
Published: Jun 28, 2026, 02:51 PM IST|Updated: Jun 28, 2026, 02:51 PM IST
জ্বালানি নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর বড় ঘোষণা! কেন্দ্রের বিধিনিষেধ শিথিল করে এল স্বস্তির খবর
Source: Bureau

About the Author

Soumita Khan

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

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