/দিল্লিতে এনসিপিআই সাংসদদের বিরাট বার্তা শুভেন্দু অধিকারীর! রাজ্যে ডিলিমিটেশন নিয়ে বড় ইঙ্গিত মুখ্যমন্ত্রীর

রাজীব চক্রবর্তী: গতকাল, মঙ্গলবার এনসিপিআই সাংসদদের উদ্দেশে বার্তা দিয়েছেন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। কী বলেছেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী? শুভেন্দু অধিকারী বলেছেন, কাজ করুন টিকিট নিয়ে ভাবতে হবে না। ডিলিমিটেশন বাস্তবায়িত হলে রাজ্যে লোকসভার ৪২টি আসন ৬৩টি হবে। বাড়তি ২১টি আসন পাওয়া যাবে। টিকিট পাওয়ার সম্ভাবনা বৃদ্ধি পাবে। কিন্তু তার জন্য কাজ করে যেতে হবে।
ডিলিমিটেশন
অন্য দিকে, কলকাতা কর্পোরেশনেও ডিলিমিটেশন প্রক্রিয়া শুরু হয়ে গিয়েছে। বর্তমানে ১৪৪টি ওয়ার্ড রয়েছে। যা বেড়ে ২০০টি হতে চলেছে। কলকাতা ও সল্টলেক কর্পোরেশন একত্রিত করা নিয়ে ভাবছে রাজ্য সরকার। সূত্রের খবর তেমনই।
এসআইআর
গতকাল এনসিপিআই সাংসদদের সঙ্গে বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী মুর্শিদাবাদের সংখ্যালঘু ৩ সাংসদকে জানিয়েছেন, এসআইআরে যে ২৭ লক্ষ মানুষের নাম বাদ গিয়েছে, তাঁদের মধ্যে ২৫ লক্ষ মানুষ বিবেচনা করার জন্য আবেদনই করেননি।
ইউসুফ পাঠান
বহরমপুরের সাংসদ ইউসুফ পাঠান আজ বলেছেন, "মুখ্যমন্ত্রীর কাছে আবেদন জানিয়েছি, এসআইআরে যে ২৭ লক্ষ লোকের নাম বাদ গিয়েছে, তাঁদের মধ্যে যাঁদের লিগ্যাল ডকুমেন্ট রয়েছে, তাঁদের বিবেচনা করা হোক। প্রতিটি জেলায় শুনানির ব্যবস্থা করার আর্জিও জানিয়েছি। মুখ্যমন্ত্রী আশ্বাস দিয়েছেন।"
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