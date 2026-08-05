Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /রাজ্য
  • /দিল্লিতে এনসিপিআই সাংসদদের বিরাট বার্তা শুভেন্দু অধিকারীর! রাজ্যে ডিলিমিটেশন নিয়ে বড় ইঙ্গিত মুখ্যমন্ত্রীর

দিল্লিতে এনসিপিআই সাংসদদের বিরাট বার্তা শুভেন্দু অধিকারীর! রাজ্যে ডিলিমিটেশন নিয়ে বড় ইঙ্গিত মুখ্যমন্ত্রীর

CM Suvendu Adhikari Meets NCPI MPs in Delhi: কলকাতা কর্পোরেশনেও ডিলিমিটেশন প্রক্রিয়া শুরু হয়ে গিয়েছে বলে খবর। এই মুহূর্তে ১৪৪টি ওয়ার্ড রয়েছে শহরে। যা বেড়ে ২০০টি হতে চলেছে। কলকাতা ও সল্টলেক কর্পোরেশন কি একত্রিত হয়ে যাবে? বিগ আপডেট।

Written BySoumitra Sen
Published: Aug 05, 2026, 04:33 PM IST|Updated: Aug 05, 2026, 04:33 PM IST
দিল্লিতে এনসিপিআই সাংসদদের বিরাট বার্তা শুভেন্দু অধিকারীর! রাজ্যে ডিলিমিটেশন নিয়ে বড় ইঙ্গিত মুখ্যমন্ত্রীর

About the Author

Soumitra Sen

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
দীর্ঘ ৪৯ বছরের খরা কাটল পাকিস্তানের, আব্দুল্লাহ শফিকের টেস্ট সেঞ্চুরিতেই ইতিহাস!
2
3
4
5