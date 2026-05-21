/WB Govt DA: মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠক ৩০ মে, বকেয়া ডিএ নিয়ে বড় ঘোষণা কি সেদিনই?

WB DA Update: সপ্তম বেতন কমিশন গঠনের পর এবার বকেয়া ডিএ (DA) জট কাটাতে বড় পদক্ষেপ মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর। আগামী ৩০ মে নবান্নে আন্দোলনকারী কর্মচারী সংগঠনগুলির সঙ্গে মেগা বৈঠকে বসছেন মুখ্যমন্ত্রী। সরকারি কর্মীদের দীর্ঘদিনের বঞ্চনার কি এবার অবসান ঘটবে? ৩০ মে কি আসতে চলেছে কোনও বড় ঘোষণা?
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বকেয়া DA এবং সপ্তম বেতন কমিশন নিয়ে রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের দীর্ঘদিনের ক্ষোভের কি এবার স্থায়ী অবসান হতে চলেছে? নবান্নের সাম্প্রতিক তৎপরতা কিন্তু সেই দিকেই ইঙ্গিত করছে। আগামী ৩০ মে রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের বকেয়া ডিএ নিয়ে এক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও মেগা বৈঠকে বসতে চলেছেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। রাজ্যের নতুন বিজেপি সরকার ক্ষমতায় আসার পর থেকেই সরকারি কর্মীদের প্রত্যাশার পারদ চড়ছিল, এই বৈঠকের খবরে তা স্বাভাবিকভাবেই আরও কয়েক গুণ বেড়ে গেল।
গত সোমবার রাজ্য মন্ত্রিসভার দ্বিতীয় বৈঠকে একটি ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে নতুন সরকার। বিজেপির নির্বাচনী ইস্তাহার বা ‘সংকল্পপত্র’-এ দেওয়া প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী, ক্ষমতায় আসার ৪৫ দিনের মধ্যেই রাজ্যে সপ্তম বেতন কমিশন গঠনের নীতিগত অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। সরকারের এই দ্রুত পদক্ষেপকে স্বাগত জানিয়েছেন সমস্ত স্তরের কর্মীরা।
তবে সপ্তম বেতন কমিশন নিয়ে ঘোষণা হলেও, ওই দিনের বৈঠকে বকেয়া মহার্ঘ্য ভাতা বা ডিএ নিয়ে চূড়ান্ত কোনও সিদ্ধান্ত হয়নি। মন্ত্রিসভার পক্ষ থেকে শুধু জানানো হয়েছিল, আগামী দিনে বকেয়া ডিএ নিয়ে আলোচনা করা হবে। এর ফলে সরকারি কর্মচারীদের একাংশের মনে কিছুটা ক্ষোভ ও হতাশার সৃষ্টি হয়েছিল। কিন্তু সেই জট কাটতে যে বেশি সময় লাগছে না, তা স্পষ্ট হয়ে গেল মুখ্যমন্ত্রীর এই নতুন বৈঠকের ডাকে।
সূত্রের খবর, আগামী ৩০ মে নবান্নে আন্দোলনকারী সবকটি সরকারি কর্মচারী সংগঠনের প্রতিনিধিদের সঙ্গে মুখোমুখি বৈঠকে বসবেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে প্রাথমিক সাক্ষাতের পর রাজ্য সরকারি কর্মীদের যৌথ মঞ্চের অন্যতম মামলাকারী ভাস্কর ঘোষ এই খবরের সত্যতা নিশ্চিত করেছেন।
ভাস্কর ঘোষ সংবাদমাধ্যমকে জানান, "শুভেন্দুবাবু প্রথম থেকেই আমাদের আন্দোলনের পাশে ছিলেন। তিনি আমাদের সমস্যাগুলো বোঝেন। তাই আগামী ৩০ মে-র বৈঠক নিয়ে আমরা অত্যন্ত আশাবাদী।"
একই সঙ্গে তিনি বিগত তৃণমূল সরকার ও প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর তীব্র সমালোচনা করে বলেন যে, অতীতে ডিএ নিয়ে শুধু দীর্ঘসূত্রিতাই করা হয়েছে এবং কর্মচারীদের প্রাপ্য থেকে বঞ্চিত রাখা হয়েছে। নতুন সরকারের আমলে সেই বঞ্চনার অবসান হবে বলেই মনে করছেন আন্দোলনকারীরা।
রাজ্যে সপ্তম বেতন কমিশন গঠনের আনুষ্ঠানিক ঘোষণার পর ডিএ নিয়ে ধোঁয়াশা থাকায় সরকারি কর্মচারীদের মধ্যে যে মনমরা ভাব তৈরি হয়েছিল, ৩০ মে-র বৈঠকের খবর আসতেই তা এক ঝটকায় উধাও। ওয়াকিবহাল মহলের মতে, নতুন মুখ্যমন্ত্রী নিজে উদ্যোগী হয়ে আন্দোলনকারীদের নবান্নে ডেকে পাঠানোয় ইতিবাচক কিছু ঘটার সম্ভাবনা প্রবল। সম্ভবত ওই দিনই বকেয়া ডিএ মেটানোর কোনও সুনির্দিষ্ট রূপরেখা বা বড় কোনও ঘোষণা করতে পারেন মুখ্যমন্ত্রী। আপাতত ৩০ মে-র দিকেই তাকিয়ে রয়েছেন রাজ্যের লক্ষ লক্ষ সরকারি কর্মচারী ও তাঁদের পরিবার।
