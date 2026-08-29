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  • /বৌদিকে ফোন নম্বর দিয়ে বলেছি যে কোনও প্রয়োজনে জানাতে, প্রয়াত আশিস বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরিবারকে সান্ত্বনা মুখ্যমন্ত্রীর

বৌদিকে ফোন নম্বর দিয়ে বলেছি যে কোনও প্রয়োজনে জানাতে, প্রয়াত আশিস বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরিবারকে সান্ত্বনা মুখ্যমন্ত্রীর

Suvendu Adhikari: রামপুরহাটের হাটতলা পাড়ায় আশিস বন্দ্যোপাধ্য়ায়ের বাড়িতে গিয়ে তাঁর পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে কথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী

Written BySekender Abu Zafar
Published: Aug 29, 2026, 06:42 PM IST|Updated: Aug 29, 2026, 06:52 PM IST
বৌদিকে ফোন নম্বর দিয়ে বলেছি যে কোনও প্রয়োজনে জানাতে, প্রয়াত আশিস বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরিবারকে সান্ত্বনা মুখ্যমন্ত্রীর

About the Author

Sekender Abu Zafar

Sekender Abu Zafar

প্রিন্ট মিডিয়া দিয়ে শুরু। বর্তমানে ডিজিটালে। সবেমিলিয়ে প্রায় দু'দশক। রাজনীতি, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, ক্রাইম, ক্রীড়া, ইতিহাস, ফিচার, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ে বস্তুনিষ্ঠ লেখালেখিতে বিচরণ।

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