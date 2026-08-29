/বৌদিকে ফোন নম্বর দিয়ে বলেছি যে কোনও প্রয়োজনে জানাতে, প্রয়াত আশিস বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরিবারকে সান্ত্বনা মুখ্যমন্ত্রীর

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: গত ১৬ অগাস্ট নিজের বাড়ি সংলগ্ন পার্টি অফিসে ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হয় বর্ষীয়ান তৃণমূল বিধায়ক আশিস বন্দ্যোপাধ্যায়ের। কী কারণে এমন আত্মহত্যার ঘটনা তা নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে। তাঁর উপরে কোনও চাপ সৃষ্টি করা হয়েছিল কিনা তা নিয়েও প্রশ্ন উঠছে। আজ প্রয়াত আশিস বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়িতে গিয়ে ওই ঘটনার তদন্তের আশ্বাস দিয়ে এলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী।
বীরভূমে আজ প্রশাসনিক বৈঠক শেষ করে মুখ্য়মন্ত্রী চলে যান রামপুরহাটে প্রয়াত বিধায়ক আশিস বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়িতে। সেখানে তিনি আশিসবাবুর স্ত্রী ও পরিবারের অন্যান্যদের সঙ্গে কথা বলেন। পরিবারের সদস্যদের সান্তনা দেওয়ার পাশাপাশি যে কোনও প্রয়োজনে সাড়া দেওয়ার কথা জানিয়ে আসেন শুভেন্দু অধিকারী।
রামপুরহাটের হাটতলা পাড়ায় আশিস বন্দ্যোপাধ্য়ায়ের বাড়িতে গিয়ে তাঁর পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে কথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর ছেলেকে সান্তনা দেন। আশিসবাবুর স্ত্রীর সঙ্গে কথা বলেন। তাদের হাতে ফুল মিষ্টি তুলে দেন। পরিবারের সঙ্গে সাক্ষাতের পর শুভেন্দু অধিকারী বলেন, ওঁরা বলেছেন প্রশাসন বা বিজেপির কেউ আশিস বন্দ্যোপাধ্যায়কে উত্যক্ত করেনি৷ ওঁর দাদা, স্ত্রী, ছেলে সবাই বলেছেন প্রশাসনের বিরুদ্ধে কোনও অভিযোগ নেই৷
মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, দাদাকে তো ফিরিয়ে দিতে পারব না। বৌদিকে ফোন নম্বর দিয়ে এসেছি। বলেছি যে কোনও প্রয়োজনে জানাতে। আমি ওঁকে একটা কালীঠাকুর দিয়েছিলাম। প্রত্যেকদিন সেই ঠাকুরকে পুজো করে বেরোতেন।
বীরভূমের রাজনীতিতে আশিস বন্দ্যোপাধ্যায় একটি বড় নাম। কিন্তু আচমকই তাঁর এমন পরিণতিতে জোর ধাক্কা লাগে রাজনৈতিক মহলে। নিজের সুইসাইড নোটে আশিস বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছিলেন, রাজনীতিতে আসাটাই ভুল। কোনও দিনই দুর্নীতির সঙ্গে জড়াইনি। ছাত্র সংসদের সাধারণ সম্পাদক হয়েছি বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ে। সেখানেও কোনও দুর্নীতির সঙ্গে জড়িত হইনি। জীবনে এক পয়সা কোনও কাজের বিনিময়ে নিইনি। টিআরডিএ-র টেন্ডার কমিটিতে ছিলাম না। প্ল্যান পাস বা নো অবজেকশন সার্টিফিকেট ইস্যুর ব্যাপারেও ছিলাম না।আমাকে ছোট করার করার জন্য যা করা হল তাকে ধিক্কার জানাই।
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)