'আপনারা সরকারের সঙ্গে থাকবেন কি থাকবেন না?' রেজিনগর -নন্দীগ্রামের সংখ্যালঘুদের বড় পরীক্ষায় ফেলে দিলেন মুখ্যমন্ত্রী?

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: রাজ্য তো বটেই গোটা দেশেই সংখ্যালঘুদের বিরাট অংশ বিজেপিকে ভোট দেন না। একথা চেপেও রাখেনি গেরুয়া শিবির। নন্দীগ্রামের ভোটারদের একটি বড় অংশ সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের। মঙ্গলবার নন্দীগ্রাম উপনির্বাচনের মনোনয়নে সেই সংখ্যালঘু ভোটারদেরই বড় চ্যালেঞ্জ দিয়ে দিলেন মুখ্যমন্ত্রী।
নন্দীগ্রাম উপনির্বাচনে এবার বিজেপির প্রার্থী হাসিরানি রথ। তিনি আবার শুভেন্দু অধিকারীর প্রাক্তন আপ্তসহায়ক চন্দ্রনাথ রথের মা। বিধানসভা ভোটের ফল ঘোষণার পরপরই নৃশংসভাবে খুন হন চন্দ্রনাথ। সেই চন্দ্রনাথের মাকেই এবার নন্দীগ্রামে প্রার্থী করেছে বিজেপি। তারই মনোনয়ন দাখিলে উপস্থিত ছিলেন শুভেন্দু অধিকারী।
হাসিরানি রথের মনোনয়ন জমা দেওয়ার আগে ছোট্ট একটি সভায় শুভেন্দু অধিকারী বলেন, যারা আমাকে ভোট দেন না, বিজেপিকেও দেন না সেই সংখ্যালঘুরা তারা অনেকে এসেছেন এখানে। আমার কোনও আপত্তি নেই। নন্দীগ্রাম ও রেজিনগরের সংখ্যালঘুদের একটা আবেদন করে শেষ করব। একটা সুযোগ এসেছে আপনাদের কাছে। আপনারা সরকারের সঙ্গে থাকবেন কি থাকবেন না? সরকারের সঙ্গে যদি থাকতে চান, মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে যদি থাকতে চান, হাতে হাত মিলিয়ে যদি কাজ করতে চান, কাজ নিতে চান তাহলে ৬ অক্টোবর রেজিনগর ও নন্দীগ্রামে আপনাদের পরীক্ষা। আপনি পরীক্ষায় পাস করবেন কি ফেল করবেন ওটা আপানাদের উপরে ছেড়ে দিয়ে গেলাম। বাকীটাতো আমরা জিতছি, জিতব। চিন্তার কোনও কারণ নেই।
শুভেন্দু অধিকারী আরও বলেন, আপনারা বিপুল জয় এনে দিয়েছেন। সরকার তৈরি হয়েছে। মাত্র ৪ মাস সরকার কাজ করেছে। আরও ৫৬ মাস ধরে মানুষের সংকল্প পূরণ করব। যেদিন আমি তমলুকের সাংসদের পদ থেকে সরে গিয়েছিলাম সেদিন পরিষেবা নিয়ে আশঙ্কা প্রকাশ করেছিলেন অনেকে। কিন্তু আপনাদের পাশে দাঁড়িয়ে প্রাক্তন সাংসদ হিসেবে অভাব বুঝতে দিইনি। নন্দীগ্রামে বিজেপির প্রার্থী হিসেবে যে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম তার প্রতিটি অক্ষরে অক্ষরে পালন করার দায়িত্ব আমরা। আমরা সেই কমিটমেন্ট আবার নন্দীগ্রামের জনগণকে দিতে চাই। নন্দীগ্রামের জেল খাটা কেস খাওয়া প্রতিটি নেতাকে এই প্রতিশ্রুতি দিতে চাই, আপনাদের সসম্মানে মর্যাদা দিয়ে প্রতিষ্ঠিত করার দায়িত্ব আমরা। সেটা আমি করব। নন্দীগ্রামে বিজেপি কর্মীদের বিরুদ্ধে মিথ্যে মামলা প্রত্যাহারের দায়িত্ব আমার। নন্দীগ্রামের মানুষের পেটে ভাত,হাতে কাজের দায়িত্ব আমার।
রাজ্যের সামাজিক কর্মসূচি নিয়ে বলতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ইতিমধ্যেই ৬৭ হাজারর মা ও দিদিতে অন্নপূর্ণার টাকা পাঠানোর কাজ দেওয়া হয়েছে। বাড়ির টাকা দেওয়াও শুরু হয়েছে। এতদিন যা প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে তা পূরণ করা হবে। এটা শুভেন্দু অধিকারীর কমিটমেন্ট। আপনাদের বলে নিই, ভোট আমি করতে জানি। ভোট আমি করাতে জানি। আজ আমি বলে যাচ্ছি, এমন মার্জিনে নন্দীগ্রামে বিজেপি জিতবে যেটা কেউ কখনও কল্পনা করতে পারেনি। বাকীটা সময় কথা বলবে। আমাকে হারাতে এসেছিল। হারিয়ে বাড়ি পাঠিয়েছি। এবার গঙ্গা পেরিয়ে ওঁর পাড়াতে ঢুকে হারিয়ে এসেছি।
হাসরানির মনোনয়ন দাখিলে তাঁর প্রাক্তন আপ্তসহায়কেও স্মরণ করেন শুভেন্দু অধিকারী। তিনি বলেন, বিরোধী দলনেতা হিসেবে আমাকে প্রভুত সাহায্য করেছিল একজন অবসরপ্রাপ্ত সামরিক কর্মী, চন্দ্রনাথ রথ। নন্দীগ্রামের প্রার্থী চন্দ্রর মাতৃদেবীও বটে। চন্দ্রকে নৃশংসভাব খুন করা হয়েছে। চন্দ্রর সবচেয়ে বড় অপরাধ ছিল তিনি বিরোধী দলনেতাকে সহযোগিতা করতেন। তাই তাকে অকালে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে।
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