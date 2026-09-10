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'ওই লোকগুলোকে অ্যারেস্ট করতে হবে'! গেরুয়া শব্দের অপমান করার আগে পাঁচবার ভাববেন!': মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী

CM Suvendu Adhikari on Bageshwar Baba: বৃহস্পতিবার বিধানসভায় বক্তৃতা করতে উঠে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী বলেন, বাগেশ্বর বাবার ছবি পুড়িয়ে যারা বিক্ষোভ দেখিয়েছে তাদের গ্রেফতার করতে হবে। তিনি বলেন, আমাদের লিলুয়াতে একজন সন্ত এসেছিলেন। সন্তের মতোই তিনি দেশপ্রেম, রাষ্ট্রবাদ এবং অখণ্ড ভারতের কথা বলেছেন। ঐতিহ্য সংস্কৃতির কথা বলেছেন তাঁর মতো করে। যাঁরা গ্রহণ করার করবেন, যাঁরা করার নয় করবেন না।

Published: Sep 10, 2026, 02:37 PM IST|Updated: Sep 10, 2026, 02:37 PM IST
'ওই লোকগুলোকে অ্যারেস্ট করতে হবে'! গেরুয়া শব্দের অপমান করার আগে পাঁচবার ভাববেন!': মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী

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