'ওই লোকগুলোকে অ্যারেস্ট করতে হবে'! গেরুয়া শব্দের অপমান করার আগে পাঁচবার ভাববেন!': মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বাগেশ্বর বাবা-পর্ব চলছেই। এবার বাগেশ্বর বাবা নিয়ে বিরাট কথা বলে দিলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। ধীরেন্দ্র শাস্ত্রী ওরফে বাগেশ্বর বাবার মন্তব্যের বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের এবং তাঁর ছবি পুড়িয়ে যাঁরা বিক্ষোভ দেখিয়েছেন, এবার তাঁদের গ্রেফতারির নির্দেশ দিলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। ভবানীপুর থানার সামনে বাগেশ্বর বাবার ছবি পুড়িয়ে বিক্ষোভ হয়। যাঁরা ওই ছবি পুড়িয়ে বিক্ষোভ করেছেন, তাঁদের গ্রেফতারির নির্দেশ দিলেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন, 'এরাজ্যে এসব চলবে না। অনেক করেছেন এসব। তুষ্টিকরণের রাজনীতি অনেক হয়েছে।'
'ওই লোকগুলোকে অ্যারেস্ট করতে হবে'
আজ, বৃহস্পতিবার রাজ্য বিধানসভায় 'পশ্চিমবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় ও মহাবিদ্যালয় প্রশাসন ও নিয়ন্ত্রণ (সংশোধন) বিল ২০২৬' নিয়ে আলোচনা হয়। সেখানে বক্তৃতা করতে উঠেই ওই নির্দেশ মুখ্যমন্ত্রীর। মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী বলেন, আমাদের লিলুয়াতে একজন সন্ত এসেছিলেন। সন্তের মতোই তিনি দেশপ্রেম, রাষ্ট্রবাদ এবং অখণ্ড ভারতের কথা বলেছেন। ঐতিহ্য সংস্কৃতির কথা বলেছেন তাঁর মতো করে। যাঁরা গ্রহণ করার করবেন, যাঁরা করার নয়, করবেন না। তিনি কারও উপর চাপিয়ে দিতে চাননি। আমি কতগুলো লোককে দেখলাম ভবানীপুর থানার সামনে ছবি পুড়িয়েছে। এখান থেকে সিপি-কে বলছি, ওই লোকগুলোকে অ্যারেস্ট করতে হবে।
গেরুয়া শব্দের অপমান!
এদিন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী বলেন, গেরুয়া শব্দের অপমান করার আগে একবার নয়, পাঁচবার ভাববেন। সাধু-সন্ত সমাজকে অপমান করা...অনেক করেছেন এসব। তুষ্টিকরণের রাজনীতি অনেক হয়েছে। এই তুষ্টিকরণের রাজনীতি করেছেন বলেই আপনাদের সংখ্যা ওইটুকু হয়ে গিয়েছে। তার মধ্যেও চারটি ভাগ। আর আমাদের সংখ্যা বাড়তে বাড়তে এখনই ২০৭। উপনির্বাচনের পর ২০৮, ২০৯ হবে। ২০৮ তো হবেই। আর রেজিনগরটাও ভাল করে লড়ব। ছাড়ার কোনও জায়গা নেই।"
খাদ্যাভ্যাস নিয়ে মন্তব্য়
প্রসঙ্গত, সম্প্রতি লিলুয়ায় এসে দুর্গাপুজোর সময় আমিষভোজী বাঙালির খাদ্যাভ্যাস নিয়ে কিছু মন্তব্য় করেন বাগেশ্বর বাবা। তাঁর সেই মন্তব্যের বিরুদ্ধে নিন্দার ঝড় ওঠে রাজ্যের বিভিন্ন মহলে। সেই নিয়ে ভবানীপুর থানায় অভিযোগও দায়ের করেন দক্ষিণ এবং মধ্য কলকাতা জেলা কংগ্রেসের নেতারা। থানার সামনে বিক্ষোভও দেখান তাঁরা। বাগেশ্বর বাবার মন্তব্য সমাজে ধর্মীয় বিভেদ এবং অশান্তি তৈরি করে বলে অভিযোগ তাঁদের। তাঁদের যুক্তি, বাংলায় এসে বাঙালিকে আক্রমণ করেছেন বাগেশ্বর বাবা।
কে এই বাগেশ্বর বাবা?
'বাগেশ্বর বাবা', ওরফে 'বাগেশ্বর মহারাজ', ওরফে 'বাগেশ্বর ধাম সরকার' হিসেবেই পরিচিত এই ধর্মগুরু ধীরেন্দ্রকৃষ্ণ শাস্ত্রী। ভারতকে 'হিন্দু রাষ্ট্র' হিসাবে গড়ে তোলার স্বপ্নে বিভোর তিনি। মধ্যপ্রদেশের ছতরপুর জেলার বাগেশ্বর ধাম মন্দিরের প্রধান পুরোহিত তথা পীঠাধীশ তিনি। ১৯৯৬ সালের ৪ জুলাই মধ্যপ্রদেশে জন্ম। মানুষের মন পড়ে ফেলা এবং অলৌকিক উপায়ে মানুষের সমস্যার সমাধান করার দাবি করে দেশ জুড়ে ব্যাপক পরিচিতি ও জনপ্রিয়তা লাভ করেছেন বছরতিরিশের এই বাগেশ্বর বাবা। বাগেশ্বর বাবা তাঁর দিব্য দরবারে আসা ভক্তদের নাম, সমস্যা এবং তার সমাধান একটি কাগজে নাকি আগে থেকেই লিখে রাখেন। অন্তত তেমনই দাবি তাঁর ভক্তদের। তাঁদের বিশ্বাস, হনুমানজির কৃপাতেই এই অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী বাগেশ্বর বাবা। যদিও যুক্তিবাদী ও কুসংস্কারবিরোধীরা বাগেশ্বর বাবার এই ক্ষমতাকে এক ধরনের হাতসাফাই বা মনস্তাত্ত্বিক কৌশল বলেই ব্যাখ্যা করে থাকেন।
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