Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /রাজ্য
  • /জ্যোতিপ্রিয়র ইশারাতেই ভাই খুন, খুলছে বরুণ বিশ্বাসের মৃত্যুর ফাইল, সিট গঠনের আশ্বাস মুখ্যমন্ত্রীর

'জ্যোতিপ্রিয়র ইশারাতেই ভাই খুন', খুলছে বরুণ বিশ্বাসের মৃত্যুর ফাইল, সিট গঠনের আশ্বাস মুখ্যমন্ত্রীর

Barun Biswas Death Case: ২০১২ সালের ৫ জুলাই খুন হন কলকাতার মিত্র ইনস্টিটিউশনের শিক্ষক বরুণ বিশ্বাস। গোবরডাঙ্গা স্টেশনের কাছে বরুণকে খুব কাছ থেকে গুলি করে খুন করা হয়

Written BySekender Abu Zafar
Published: Jul 04, 2026, 06:31 PM IST|Updated: Jul 04, 2026, 06:31 PM IST
'জ্যোতিপ্রিয়র ইশারাতেই ভাই খুন', খুলছে বরুণ বিশ্বাসের মৃত্যুর ফাইল, সিট গঠনের আশ্বাস মুখ্যমন্ত্রীর
Source: Bureau

About the Author

Sekender Abu Zafar

Sekender Abu Zafar

প্রিন্ট মিডিয়া দিয়ে শুরু। বর্তমানে ডিজিটালে। সবেমিলিয়ে প্রায় দু'দশক। রাজনীতি, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, ক্রাইম, ক্রীড়া, ইতিহাস, ফিচার, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ে বস্তুনিষ্ঠ লেখালেখিতে বিচরণ।

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
কাশী বিশ্বনাথ মন্দিরে হাড়হিম ঘটনা:শনিবার সকালে ভরা পুণ্যার্থীদের মধ্যে হঠাত্‍ই গুলি
Kashi Viswanath Temple45 min ago
2
Ayodhya Ram Temple1 hr ago
3
Siliguri1 hr ago
4
hawker eviction case1 hr ago
5
West Bengal Weather Update2 hrs ago