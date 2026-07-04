'জ্যোতিপ্রিয়র ইশারাতেই ভাই খুন', খুলছে বরুণ বিশ্বাসের মৃত্যুর ফাইল, সিট গঠনের আশ্বাস মুখ্যমন্ত্রীর

অয়ন ঘোষাল: এবার খুলছে শিক্ষক বরুণ বিশ্বাস খুনের ফাইল। ওই খুনের তদন্ত সিট গঠনের আশ্বাস মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর। জনতার দরবার মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করেন বরুণ বিশ্বাসের দিদি ও দাদা। বরুণের পরিবারের দাবি, বরুণ বিশ্বাসের পরিবারের বক্তব্য, ফাইল আগেই মুখ্যমন্ত্রীর কাছে পৌঁছেছে। উনি নতুন করে তদন্তের আশ্বাস দিয়েছেন। সিট তৈরি করে দেওয়ার আশ্বাসও দেওয়া হয়েছে। গত ১৪ বছরে অনেক প্রমাণ নষ্ট হয়ে গিয়েছে।
ভাইয়ের খুনে ন্যায় বিচারের আশায় গাইঘাটা থেকে জনতার দরবারে ছুটে এসেছিলেন বরুণ বিশ্বাসের দিদি। তিনি বলেন, জ্যোতিপ্রিয় মল্লিকের অঙ্গুলী হেলনেই ভাইকে খুন করা হয়েছে। সেইসম পুলিস আমাদের কথা শোনেনি কারণ পুলিস ওদের কথাতেই চলত। সেইসময় রাজ্যে একজন মহিলা মুখ্য়মন্ত্রী ছিলেন। তাঁর সঙ্গে আমরা কথা পর্যন্ত বলতে পারিনি। আমরা চিঠি দিয়েছিলাম। কিন্তু উনি কোনও রেসপন্সই করেননি। আজকে দেখলাম নতুন মুখ্যমন্ত্রী মাণনীয় শুভেন্দু অধিকারী আমাদের সঙ্গে কথা বলেছেন। এবার আমরা আশাবাদী।
২০১২ সালের ৫ জুলাই কী হয়েছিল
২০১২ সালের ৫ জুলাই খুন হন কলকাতার মিত্র ইনস্টিটিউশনের শিক্ষক বরুণ বিশ্বাস। গোবরডাঙ্গা স্টেশনের কাছে বরুণকে খুব কাছ থেকে গুলি করে খুন করা হয়। সুটিয়া গণধর্ষণ বিরোধী আন্দোলনের অন্যতম প্রতিবাদী আন্দোলনকারী ছিলেন বরুণ। তার জেরেই সুঁটিয়ার দুষ্কৃতীদের কোপে পড়ে যান বরুণ। আন্দোলনকারীদের দাবি ছিল, ওই খুনের সঙ্গে ঘুরপথে জ্যোতিপ্রিয়র নাম জড়িয়ে যায়ও তদন্তের গতি স্লথ হয়ে যায়। ওই খুনের মামলায় মোট ৯ জনকে গ্রেফতার করে পুলিস। ধৃতদের মধ্যে একজনের জেরের মধ্যেই মৃত্যু হয়। বাকীরা জামিন পেয়ে যায়। সেই মামলা এখনও পড়ে রয়েছে আদালতে।
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)