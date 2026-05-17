/Suvendu Adhikari PA Death: মুখ্যমন্ত্রীকে সামনে পেয়ে কান্নায় গলা বুজে এল চন্দ্রনাথের মায়ের, ছেলের মৃত্যুর তদন্ত নিয়ে বললেন গুরুত্বপূর্ণ কথা

অয়ন শর্মা: প্রাক্তন আপ্তসহায়ক চন্দ্রনাথ রথের স্মরণসভায় যোগ দিয়ে তাঁর ছবিতে মালা দিয়ে শ্রদ্ধা জানালেন মুখ্য়মন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। বিধানসভা ভোটের ফলপ্রকাশের পরই গত ৬ মে চন্দ্রনাথ রথকে মধ্যমগ্রামে তাঁর বাড়ির কাছাকাছি একটি জায়গায় খুন করে আততায়ীরা। এখনও পর্যন্ত ওই ঘটনার জেরে ৩ জনকে ভিন রাজ্য থেকে গ্রেফতার করে নিয়ে এসেছে পুলিস। গোট ঘটনার তদন্ত করছে সিবিআই। রবিবার মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী চন্দ্রনাথ রথের চণ্ডীপুরের বাড়িতে যান। সেখানে গিয়ে চন্দ্রনাথের ছবিতে মালা দেন। দেখা করেন চন্দ্রনাথ রথের মা হাসি রানী রথের সঙ্গে।
মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাতের পর সংবাদমাধ্যমের সামনে কান্নায় ভেঙে পড়েন চন্দ্রনাথ রথের মা হাসি রানী রথ। তিনিও মুখ্য়মন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর বহুদিনের পরিচিত। চণ্ডীপুরে চন্দ্রনাথ রথের বাড়িতে ঢুকে মুখ্যমন্ত্রী চন্দ্রনাথের ছবিতে মালা দেন, মোমবাতি জ্বালান। এরপরই বাড়ির ভেতরে চলে যান হাসি রানী রথের সঙ্গে কথা বলতে।
সংবাদ মাধ্যমে হাসিরানী রথ বলেন, ভবানীপুরের হারটাই হয়তো মেনে নিতে পারেননি মাননীয়া। তার জন্যও হতে পারে। সিবিআই তদন্ত করছে। তদন্ত যত এগোবে ততই আমরা জানতে পারব। যারা আমার ছেলের জীবনটা নিয়ে নিয়েছে তাদের কঠোর থেকে কঠোরতম শাস্তি হোক। নিরাপত্তা নেওয়ার কথা বলা হয়েছিল। কিন্তু ও নিতে চায়নি। আমরা আশাবাদী, দোষীরা কঠোর শাস্তি পাবে। আমরা ভরসা রাখছি মুখ্যমন্ত্রীর উপরে।
এদিন চন্দ্রনাথের বাড়িতে ঢোকার মুখে দলের কর্মী সমর্থকরা 'ভারত মাতা কী জয়' স্লোগান দেন। মুখ্যমন্ত্রী তাদের নিষেধ করেন। এদিন পূর্ব মেদিনীপুরের এসপিকে ডেকে পাঠান মুখ্যমন্ত্রী। তাঁকে সামনে রেখে কথা বলেন চন্দ্রনাথের পরিবারের সঙ্গে।
উল্লেখ্য়, গত গত ৬ মে নিজাম প্যালেস থেকে বাড়ি ফেরার পথে মধ্যমগ্রামে তার বাড়ির কাছাকাছি চন্দ্রনাথ রথের গাড়িকে ঘিরে ধরে একটি চারচাকার গাড়ি। এবার চন্দ্রনাথের গাড়ি বাধা পেলে তাদের গাড়ি ঘিরে গুলি চালিয়ে দেয় আততায়ীরা। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় চন্দ্রনাথের। পাশাপাশি তার গাড়ির চালকের শরীরেও গুলি লাগে। ওই ঘটনার জেরে এখনওপর্যন্ত ৩ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। যে গাড়িটি চন্দ্রনাথের রাস্তা আটকেছিল তার নম্বর প্লেটটি ছিল ভুয়ো, এমনকি সেটি চেসিস নম্বরও ঘসে তুলে দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু তাতেও রেহাই মেলেনি। নিবেদিতা সেতুর টোলট্যাক্স অনলাইনে মিটিয়েছিল আততায়ীরা। তারই সূত্র ধরে হামলাকারীদের কাছে পৌঁছে যান তদন্তকারীরা। ঘটনার তদন্তভার নিয়েছে সিবিআই।
