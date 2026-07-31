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মুখ্যমন্ত্রীর নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন ওঠায় দ্রুত বৈঠকে বসছেন প্রশাসনের শীর্ষ কর্তারা

CM Suvendu Adhikari Security Plan: STF সূত্রে খবর, হামিদের বাড়িতে পাঠানো হচ্ছে তদন্তকারী দল। হাওড়া ও বর্ধমান থেকে এই অপারেশন চলছিল বলে প্রাথমিক তদন্তে জানা গিয়েছে। হামিদ-সহ আরও ৪ জন এই ঘটনায় যুক্ত থাকতে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে।

Written BySoumitra Sen
Published: Jul 31, 2026, 01:36 PM IST|Updated: Jul 31, 2026, 01:36 PM IST
মুখ্যমন্ত্রীর নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন ওঠায় দ্রুত বৈঠকে বসছেন প্রশাসনের শীর্ষ কর্তারা
Image Credit: পুলওয়ামা-কান্ডে যুক্ত গোষ্ঠীর সঙ্গে নিত্যযোগ হামিদের?

About the Author

Soumitra Sen

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

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মুখ্যমন্ত্রীর নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন ওঠায় দ্রুত বৈঠকে বসছেন প্রশাসনের শীর্ষ কর্তারা
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