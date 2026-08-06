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বড় খবর! আজ থেকে দেওয়া শুরু বাড়ি তৈরির দ্বিতীয় কিস্তির ৬০ হাজার টাকা, তবে রয়েছে শর্ত

Banglar Bari: 'প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা'র নাম পরিবর্তন করে তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ‘বাংলার বাড়ি’ নাম দিয়েছিলেন

Written BySekender Abu Zafar
Published: Aug 06, 2026, 01:01 PM IST|Updated: Aug 06, 2026, 01:01 PM IST
বড় খবর! আজ থেকে দেওয়া শুরু বাড়ি তৈরির দ্বিতীয় কিস্তির ৬০ হাজার টাকা, তবে রয়েছে শর্ত

About the Author

Sekender Abu Zafar

Sekender Abu Zafar

প্রিন্ট মিডিয়া দিয়ে শুরু। বর্তমানে ডিজিটালে। সবেমিলিয়ে প্রায় দু'দশক। রাজনীতি, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, ক্রাইম, ক্রীড়া, ইতিহাস, ফিচার, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ে বস্তুনিষ্ঠ লেখালেখিতে বিচরণ।

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