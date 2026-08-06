/বড় খবর! আজ থেকে দেওয়া শুরু বাড়ি তৈরির দ্বিতীয় কিস্তির ৬০ হাজার টাকা, তবে রয়েছে শর্ত

কমলাক্ষ ভট্টাচার্য: মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জমানার সাড়া ফেলেছিল 'বাংলার বাড়ি’ প্রকল্প। সেই প্রকল্পের নাম পাকাপাকিভাবে বদল হতে চলেছে। নতুন নাম হচ্ছে ‘পশ্চিমবঙ্গ আবাস’। বৃহস্পতিবার নবান্ন সভাঘর থেকে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী এই নতুন নামাঙ্কিত প্রকল্পের আওতায় রাজ্যের ১০ লক্ষ পরিবারের অ্যাকাউন্টে সরাসরি দ্বিতীয় কিস্তির ৬০ হাজার টাকা পৌঁছে দেওয়ার প্রক্রিয়া শুরু করবেন।
পূর্বতন তৃণমূল কংগ্রেস সরকার তাদের দ্বিতীয় পর্যায়ে মোট ১৮ লক্ষ পরিবারকে বাড়ি তৈরির জন্য অনুদান দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। প্রথম কিস্তির টাকাও দিয়েছিল ভোটের আগে। পালাবদলের কারণে দ্বিতীয় কিস্তির টাকা এখনও মেলেনি। নতুন সমীক্ষার পর যোগ্যদের অ্যাকাউন্টে দ্বিতীয় কিস্তি পাঠাতে চলেছে শুভেন্দু সরকার।
কেন্দ্রীয় সরকারের 'প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা'র নাম পরিবর্তন করে তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ‘বাংলার বাড়ি’ নাম দিয়েছিলেন। এই খাতে ষোল আনা টাকাই দিয়েছিল রাজ্য সরকার। ফলে দ্বিতীয় কিস্তির টাকাও বর্তমান সরকারকেই দিতে হবে। এ ব্যাপারে কেন্দ্রের অংশীদারিত্ব থাকবে না।
নবান্ন সূত্রে জানানো হয়েছে, প্রকল্পের নিয়ম মেনে যাঁরা প্রথম কিস্তির টাকায় বাড়ির লিন্টন পর্যন্ত নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করেছেন, তাঁদেরই কেবল দ্বিতীয় কিস্তির জন্য যোগ্য বলে গণ্য করা হয়েছে। যে ৮ লক্ষ পরিবার এখনও লিন্টন স্তরের কাজ শেষ করতে পারেননি তাদের নিয়ে পুনরায় নির্মাণ কাজ নির্দিষ্ট স্তর পর্যন্ত শেষ হলে পুনরায় নতুন সমীক্ষা করা হবে। সেই সমীক্ষা রিপোর্টের ভিত্তিতেই পরবর্তী ধাপে তাঁদের অ্যাকাউন্টে টাকা পাঠাবে নবান্ন। মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে নিখুঁত স্কুটিনী করে তবেই টাকা দেওয়া হচ্ছে।
উল্লেখ্য, ‘বাংলার বাড়ি’ প্রকল্পে বড় অনিয়ম সামনে এসেছে। দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলাতেই এদের সংখ্যা সবচেয়ে বেশি। সেখানে অযোগ্য বাড়ি প্রাপ্কদের সংখ্যা ১০,৫০০। অভিযোগ, এদের বেশিরভাগই ফলতা ও ডায়মন্ড হারবার এলাকায়। রাজ্যজুড়ে এই অযোগ্য বাড়ি প্রাপকদের সংখ্য প্রায় ১৩ হাজার। এদের অনেকেই নিজস্ব বাড়ি থাকার পরও বাংলার বাড়ি পেয়েছেন, কারও পাকা বাড়িও রয়েছে।
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